Delinquent property tax list : Coffeyville, Dearing cities

COFFEYVILLE CITY

ROBERT P ABALOZ, Selby SubW/2Blk1 CityPark, Lot 5, Block 1, CC 005643, $814.59.

ACP 1 LLC, Commercial Club 3rd Add, Lot 9, Block 5, CC 004621, $634.86.

ERNEST A & SALVADOR A ADAME, Barrett Park Add, Lot 15, Block 7, CC 005572, $466.45.

MABLE A ADAMS, Edgewood Annex, Lot 5 & 6, Block 2, CC 008137, $1,982.11.

AMANDA ADAMSON, Fairlawn Add, CC 008677, $67.68.

ADC REV TRST, GLC REV TRST, Ozark Add, Lot 11, Block 2, CC 008410, $479.63.

KENNETH C ADUDDELL, Uphams 1st West Add, Lot 4, Block 5, CC 005001, $517.16.

ELIJIO VAZQUEZ AGUILAR, Pattons 1st Add, Lot 10, Block 3, CC 005069, $318.84.

MARGARITO A AGUILAR, Stubblefields Add, Lot 14, Block 2, CC 002696, $124.82.

MARGARITO A AGUILAR, Stubblefields Add, Lot 15, Block 2, CC 002697, $535.10.

MEL AGUILAR, Boswells 2nd Add, Lot 3, Block 1, CC 002202, $69.57.

SANDRA ALBRIGHT, Commercial Club 1st Add, Lot 3, Block 9, CC 003464, $1,203.91.

GUSTAVO ALCALA-MEZA, Grand Summit Add, Lot 12, Block 2, CC 005836, $151.87.

GUSTAVO ALCALA-MEZA, Pattons 1st Add, CC 005071, $708.33.

GUSTAVO ALCALA-MEZA, Stubblefields Add, Lot 11 & 12, Block 1, CC 002673, $342.98.

LEROY & CLARA E ALCOX, Orig Town Plat,. Lot 16, Block 14, CC 000195, $342.79

BRYAN B ALLEN, Ozark Add, Lot 5, Block 5, CC 008443, $201.95.

CALVIN ALLEN, Tyler Gardens Add, Lot 1 & 2, Block 2, CC 009501, $1,762.84.

TRAVIS W ALLEN, Orig Town Plat, CC 001667, $886.15.

TRAVIS W ALLEN-NTC, TERRI J ALLEN; CHEROKEE D, Scurr & Savage 1st Add, Lot 19, Block 1, CC 002456, $177.77.

CLIFFORD W JR & PAMELA A ALLISON, Commercial Club 2nd Add, Lot 9, Block 11, CC 005388, $334.11.

ARTHUR ALLISON, Boswells Add, CC 002129, $953.77.

KEVIN ALLISON, Commercial Club 1st Add, Lot 10, Block 2, CC 003366, $318.11.

KEVIN L ALLISON, Orig Town Plat, Lot 10, Block 106, CC 001754, $258.19.

PATRICIA ALLISON, Grandview Add, CC 003989, $295.45.

PATRICIA DARLENE ALLISON, Boswells Add, CC 002128, $153.55.

LANCE & CHER ALLRED, Akers Sub Add, Lot 1-3, Block 1, CC 010613, $1,557.52.

MANUEL JUAN & EULALIA ALONZO, Barrett Park Add, Lot 3, Block 5, CC 005527, $336.18.

DAVID & CASSANDRA ALSTON, Orig Town Plat, Lot 15, Block 14, CC 000194, $347.04.

JIM & DJWANNA ALSTON, City Park Add, CC 005802, $416.24.

KATRINA ALTENREID, CECIL WHEELER, Barrett Park Add, Lot 13, Block 4, CC 005521, $64.22.

DR. RALPH E ALTER REV TRST; TRSTE, County Clks SubPt34-34-16, CC 009610, $678.16.

DR. RALPH E ALTER REV TRST; TRSTE, Edgewood Add, Lot 10, Block 6, CC 007930, $1,080.47.

ANGELA & GILDARDO ALVARADO, Hickmans 2nd Add, Lot 5, CC 003665, $476.35.

GILDARDO & ANGELA ALVARADO, City Park Add, Lot 14, Block 8, CC 005782, $64.43.

SHEENA ALVARADO, Browns 2nd Add, Lot 7 & 8, Block 4, CC 002850, $352.69.

ERLIN A & CAMELIA ALVAREZ, Solomon & Waters Add, Lot 31 & 32, Block 5, CC 004290, $386.22.

MIGUEL ALVAREZ, GRACIELA ANGUIANO, Commercial Club 2nd Add, Lot 10, Block 10, CC 005367, $658.71.

DAVID & TINA ALVIDREZ, Commercial Club 2nd Add, Lot 20 & 21, Block 11, CC 005399, $325.29.

PATRICIA LEE AMMERMAN, Edgewood Add, Lot 6, Block 4, CC 007899, $1,557.92.

DOROTHY ANDERES, RONALD RICHARD GARBER, Orig Town Plat, Lot 12, Block 39, CC 000532, $540.75.

MANUEL & IRIS ANDERSON, Uphams South Park Add, CC 002358, $225.70.

RENEE LOUISE ANDERSON, Home Add, Lot 14, CC 004677, $1,286.15.

CANDELARIA FRANCISCO ANDRES, Boswells Add, Lot 2, Block 3, CC 002154, $840.37.

DAVID MARTIN ANDRES & JUANA ANDRES PASCUAL, Boswells Add, Lot 10, Block 3, CC 002162, $241.53.

KEITH ANGELOTTI, City Park Add, Lot 5, Block 2, CC 005661, $573.46.

KEITH ANGELOTTI, Stubblefields Add, Lot 5, Block 2, CC 002687, $222.20.

ERVIN E III & LAURIE P ANTHONY, Browns 2nd Add, Lot 9-13, Block 2, CC 002820, $106.87.

DOUGLAS ANTLE & SARAH E SANER, Sub E/2 NE 35-34-16, Lot 9 & 10, CC 005870, $47.75.

GENE ARNETT, City Park Add, CC 005700, $134.75.

JAMES J & MARY W ATKINSON, Weaverlings SubPtB8Patton, Lot 3, CC 005203, $1,236.37.

GARLAND AUDIESSE, Hetheringtons Add, Lot 8 & 9, Block 1, CC 002583, $963.21.

ANGE AUSTIN-HOFFMAN, John Kloehers 1st Add, Lot 4, Block 3, CC 010201, $57.45.

FLORA AUSTIN, LURLENE MASON; HORTENSE MASON, Orig Town Plat, Lot 2, Block 13, CC 000165, $41.86.

MARY B AUSTIN-DEC’D, John Kloehers 1st Add, Lot 3, Block 3, CC 010200, $57.45.

STANFORD T & RAMON N & THEAYRE AUSTIN, Commercial Club 2nd Add, Lot 4, Block 4, CC 005268, $693.98.

RAYMUNDO & LETICIA SOSA AZUARA, County Clks Sub Pt2-35-16, CC 009746, $385.35.

NODILLA GAIL BACKUS, City Park Add, Lot 11, Block 6, CC 005736, $373.53.

T K & RUTH BAGBY, Queen City 1st Add, Lot 28, Block 3, CC 004923, $531.31.

BRIAN & TINA BAILEY, Uphams 1st West Add, Lot 2, Block 5, CC 004999, $191.53.

MARY BAILEY, Commercial Club 1st Add, Lot 11, Block 1, CC 003347, $363.21.

BRUCE BAILLIE, Orig Town Plat, Block 95, CC 001518, $230.75.

BRUCE BAILLIE, Orig Town Plat, Lot 8-10, Block 94, CC 001503, $114.13.

BRUCE W BAILLIE, Orig Town Plat, CC 001521, $216.49.

BRUCE W BAILLIE, Orig Town Plat, CC 001520, $199.34.

BRUCE W BAILLIE, Orig Town Plat, CC 001515, $28.09.

CHRISTINE BAKER, DIANE LEAPHEART, Scurr & Savage 1st Add, Lot 9, Block 4, CC 002516, $199.55.

PAUL H & KRISTIN L BAKER, McGuires 1st Add, CC 008608, $1,302.77.

VICKI L BALDWIN, Queen City 2nd Add, Lot 3, Block 5, CC 004785, $552.86.

BANK OF AMERICA, Edgewood Annex, Lot 2, Block 3, CC 008144, $773.16.

HEATHER M BARMORE, Baldwins Add, Lot 19-22, Block 1, CC 002616, $334.48.

HEATHER MARIEKO BARMORE, Baldwins Add, Lot 16, Block 1, CC 002613, $50.46.

HEATHER MARIEKO BARMORE, Baldwins Add, Lot 17, Block 1, CC 002614, $50.46.

HEATHER MARIEKO BARMORE, Baldwins Add, Lot 18, Block 1, CC 002615, $50.46.

MARY BELLE BASTIAN, Witwers Sub, Lot 4 & 11, Block 5, CC 010695, $918.12.

HAROLD & DARLENE L BATES, Boswells 2nd Add, CC 002248, $469.29.

CHARLES COREY BATTAGLEAR, CARRIE ANN GRANT, South Side Add, Lot 16, Block 4, CC 001968, $242.43.

ERIK U HANDCOCK, C LUKE BAINES, Queen City 1st Add, Lot 18, Block 3, CC 004913, $505.48.

J.R. BEACHNER, Commercial Club 1st Add, CC 003355, $850.29.

TARRY BECHTEL, JANET BALDRIDGE, Spaulding Park Add, Lot 17, Block 3, CC 001889, $330.63.

KRISTI L BECKWITH, Sub E/2 NE 35-34-16, Lot 39, CC 005899, $323.08.

KRISTI L BECKWITH, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005896, $66.25.

HAZEL ROGERS BELL, CALLIE N COLBERT, Orig Town Plat, Lot 8, Block 39, CC 000528, $573.38.

DENNIS BELLAMY JR, TONJA HOOVER, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006139A1, $132.17.

DENNIS R BELLAMY JR, TONYA D HOOVER, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006141, $47.80.

MARY R BELLAMY, Orig Town Plat, Lot 6, Block 55, CC 000822, $295.45.

ROGER & PEGGY BELLAMY, Country Club Add, Lot 15-21, CC 008587, $641.51.

PETER MILLER BERICK, Riverside Hghts Add, CC 009770, $2,541.26.

PETER MILLER BERICK, Eldridge Sub Blk 62 Orig, Lot 1 & 2, Block 62, CC 000937, $7,535.16.

GLORIA FAYE DRYER TRST, TRSTE, Eldridge Sub Blk 62 Orig, Lot 3, CC 000939, $773.49.

DORIS DAVIS BATES, Queen City 2nd Add, Lot 21, Block 2, CC 004730, $611.52.

SALVADOR BERMUDEZ, Commercial Club 2nd Add, Lot 3, Block 9, CC 005344, $341.29.

ANGELICA BERNABE, Spaulding Park Add, Lot 16, Block 1, CC 001847, $63.80.

CHESTER BERRY, Orig Town Plat, Lot 3 & 4, Block 21, CC 000294, $1,663.94.

FRONIE MAE BERRY, Orig Town Plat, Lot 8, Block 21, CC 000299, $241.89.

BEST STORAGE COFFEYVILLE LP, Westmoreland Park Add, CC 008892, $98,775.25.

DARIN BIDLEMAN, ERAINA HUNTER, South Side Add, Lot 9, Block 3, CC 001941, $653.58.

DARIN L & ERAINA L BIDLEMAN, Browns Riverside Add, CC 009204, $142.77.

DARIN L & ERAINA L BIDLEMAN, Browns Riverside Add, Lot K & L, Block 14, CC 009215, $2,954.30.

BIG CHIEF LAND COMPANY, Cfvl City Unplatted, CC 000057A3, $11,856.04.

KARL BIRKEL, Gillams Hghts Add, Lot 5, Block 6, CC 006105, $189.86.

LASHEIKA BISH, Orig Town Plat, CC 001691A1, $1,795.54.

TIMOTHY T & MICHELLE A BISHOP, City Park Add, CC 005700A1, $320.88.

TIMOTHY T & MICHELLE A BISHOP, City Park Add, Lot 10, Block 4, CC 005701, $64.22.

FAY BLACKBOURN, Pattons 1st Add, Lot 4, Block 7, CC 005163, $837.97.

JEREMY ANDREW BLACKBOURN, Pattons 1st Add, Lot 25, Block 2, CC 005056, $474.72.

SANDRA L BLAKE, Orig Town Plat, CC 001689, $847.44.

SANDRA L BLAKE, Boswells Add, CC 002187, $196.04.

JOHN D OR KAY BLAKSLEE, KERRY A BEESON; North Park 2nd Add, CC 005942, $933.35.

TERRY D BLANKENSHIP, Boswells 2nd Add, CC 002273, $4,088.92.

JAMES D & BEVERLY D BLEVINS, Ozark Add, Lot 5, Block 1, CC 008384, $315.11.

JEROME Y BLOCK, Uphams 1st West Add, Block 1, CC 004939A2, $1,712.52.

DONALD BLOYD, LINDA HANNA, Allens Add, CC 008862A2, $1,022.17.

ANDREW BLUE III, Ingmires Add, Lot 13, Block 13, CC 007271, $41.94.

DORIS ANN BLUE SR, Orig Town Plat, Lot 8, Block 55, CC 000824, $341.11.

MATT BLUMER, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 43-48, CC 006183, $1,241.17.

CARL E BOGANEY, Commercial Club 2nd Add, Lot 8, Block 1, CC 005211, $574.10.

JARROD J & CHRISTINA M BOGARDUS, Osborns 4th Add, Block 1, CC 003848, $1,768.72.

BOLES MANAGEMENT INC, Orig Town Plat, Lot 9 & 10, Block 86, CC 001367, $356.40.

BOLES MANAGEMENT INC, Pleasant View 2nd Add, CC 003171, $3,372.64.

BOLES MANAGEMENT INC, Pleasant View 2nd Add, CC 003182, $1,992.40.

BOLES MANAGEMENT INC, Pleasant View 2nd Add, CC 003183, $6,257.77.

BOLES MANAGEMENT INC, West Hall 1st Add, CC 003049A1, $2,324.44.

LINDA BOLTE, Commercial Club 1st Add, Lot 10, Block 5, CC 003411, $481.90.

LINDA A BOLTE, TIFFANIE M GRAHAM, Commercial Club 1st Add, Lot 9, Block 5, CC 003410, $64.22.

GEORGE E BONHAM JR, Ozark Add, Lot 11 & 12, Block 4, CC 008425, $221.83.

TIMOTHY D BOOMERSHINE, CATHY HODGES, Barrett Park Add, Lot 6, Block 6, CC 005546, $882.89.

KARLAS BOSSELL, Gillams Hghts Add, Lot 7, Block 4, CC 006078, $184.47.

STEPHEN A BOWEN, Commercial Club 2nd Add, Lot 15, Block 1, CC 005218, $401.27.

STELLA L BOYD, Orig Town Plat, CC 000496, $99.21.

GEORGE A & GLENDA DIANE BOYLE, Commercial Club 2nd Add, Lot 19, Block 2, CC 005239, $569.07.

KAREN S BRADSHAW, Hoopers Add, CC 008273, $961.38.

TIM OR KYLE BRADSHAW, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 55, CC 006195, $178.39.

LAWRENCE E JR & MARY A BRIGGANS, Orig Town Plat, CC 000058, $31.81.

LEROY BRIGGANS, MANUEL O’NEAL III, Orig Town Plat, CC 000235, $4,771.95.

ANDREW & MISTY BRIGHT, Gillams 2nd Add J C, CC 005993A1, $382.55.

FRANK J BROOK, LINDA L BERRYMAN, Uphams South Park Add, CC 002354, $208.55.

FRANK J BROOK, LINDA L BERRYMAN, Uphams South Park Add, CC 002352, $71.24.

FRANK J BROOK, LINDA L BERRYMAN, Uphams South Park Add, Lot 36, Block 2, CC 002351, $55.79.

CAROL M BROOKER, Edgewood Add Unit 2, Lot 12, Block 16, CC 009428, $603.01.

LARRY & KATHERINE M BROTT REV LIV TRST, Tyler Gardens Add, Lot 14, Block 4, CC 009540, $813.93.

DAVID B & MARIJO BROWN, Grandview Add, CC 004068A1, $646.82.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 6, Block 1, 12-35-16, $874.99.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 5, Block 1, 12-35-16, $905.33.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, 12-35-16, $873.78.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 2, Block 1, 12-35-16, $873.78.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 12, Block 1, 12-35-16, $874.99.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 11, Block 1, 12-35-16, $873.78.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 10, Block 1, 12-35-16, $905.33.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 9, Block 1, 12-35-16, $906.43.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 8, Block 1, 12-35-16, $874.99.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 7, Block 1, 12-35-16, $905.33.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 3, Block 1, 12-35-16, $905.33.

BROWNS RIVERSIDE ADDITION HOMES II LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 1, Block 1, 12-35-16, $905.33.

ANTHONY & LORETTA BRUCE, Solomon & Waters 2nd Add, Lot 1, Block 1, CC 003279, $576.25.

ANTHONY & LORETTA BRUCE, Browns 2nd Add, Block 3, CC 002883, $72.21.

ANTHONY R & LORETTA J BRUCE, Browns 2nd Add, Lot 3, Block 3, CC 002831, $255.34.

LINDA BRUCE, WAYNE BALDWIN; AMANDA HANSEN; Starks Sub, CC 009591, $190.54.

MARK BRULL, Barrett Park Add, Lot 10, Block 9, 35-34-16, $480.20.

MARK BRULL, City Park Add, Lot 8, Block 4, CC 005699, $455.84.

MARK BRULL, Scurr & Savage 1st Add, Lot 19, Block 2, CC 002479, $266.10.

JENNY BRUNDIGE, Levans Sub Blk 113 Orig, Lot 7, Block 2, CC 001812, $133.99.

JENNY BRUNDIGE, Fairlawn Add, Lot 4-7, Block 2, CC 008651, $1,397.49.

RALPH W BRUNDIGE, ANGIE BROWN, Hickmans Add, Lot 5, Block 2, CC 003596, $859.31.

JONATHAN BRYAN, Ext to City Lmts 12-35-16, CC 009883, $1,656.13.

GENE BRYANT, Barrett Park Add, Lot 3, Block 6, CC 005543, $521.90.

RICK & REBECCA BRYANT, Barrett Park Add, Lot 2, Block 6, CC 005542, $1,210.01.

RICK G BRYANT, Fairlawn Add, Lot 4, Block 8, CC 008723, $680.66.

ROBERT LEE & KACI RENAE BUCHANAN, Queen City 1st Add, Lot 1, Block 1, CC 004830, $1,193.66.

LYSSA L BUCKLE, Grandview Add, Lot 13, Block 2, CC 004002, $505.48.

LYSSA L BUCKLE, Gillams Hghts Add, Lot 13, Block 5, CC 006102, $308.54.

BRADLEY DARIN BUCKNER, City Park Add, Lot 5 & 6, Block 9, CC 005789, $293.23.

RITA D BUETOW, Tylers West Side Add, CC 009725, $722.29.

ERIK U HANDCOCK, C LUKE BAINES, Buchanans Sub 02-35-16, Lot 9, CC 003314, $1,450.19.

SHARON K BURNETT % MARCIA STEWART, City Park Add, CC 005697, $818.82.

WILLIAM A & JOSIE J BURNETT, Barrett Park Add, Lot 5, Block 10, CC 005610, $1,082.70.

DAVID L & MILA O BURRIS, Pattons 1st Add, Lot 1, Block 3, CC 005060, $417.09.

ALAN L & NANCY A BURROWS, Commercial Club 2nd Add, Lot 3, Block 14, CC 005438, $410.35.

MATTHEW A BURTON, JENNIFER D MILLER, Commercial Club 2nd Add, Lot 22, Block 11, CC 005401, $965.13.

MAXINE BUTLER, Grand Summit Add, CC 008979, $513.74.

GEORGE BUTTS, Orig Town Plat, Lot 14, Block 54, CC 000814, $959.84.

ANGEL DAWN BYRD, Commercial Club 1st Add, Lot 11, Block 2, CC 003367A1, $6,630.40.

JOYE LYNNE BYRNE, Scurr & Boswells Sub, CC 004115, $329.53.

THOMAS BYSURA, Grandview Add, Lot 18, Block 5, CC 004063, $966.53.

THOMAS J BYSURA, JUNE SHEARER, Gillams Hghts Add, Lot 5, Block 1, CC 006025, $887.81.

CABG CORPORATION, Grandview Add, CC 004021, $311.44.

KIMBERLY A & BILLY CALAMEASE, Orig Town Plat, Lot 5, Block 35, CC 000469, $207.46.

HEIDI CALDERON, Barrett Park Add, Lot 4, Block 7, CC 005561, $259.54.

MICHAEL WAYNE TALBOT, County Clks SubPt33-34-16, CC 010576, $1,085.13.

JAMES KENDALL CALLAHAN, Moons Coffeyville Suburbs, CC 007746, $11,190.45.

JOHN W CALLAHAN, Commercial Club 1st Add, Lot 13, Block 1, CC 003349, $1,273.07.

MONTE L & DEBRA L CAMPBELL, Pattons 1st Add, Lot 12, Block 7, CC 005171, $401.88.

RITA LYNN CAMPER, Uphams 1st West Add, Lot 5, Block 1, CC 004935, $333.58.

DAVID CAMREN, JANA PARRISH, Commercial Club 2nd Add, Lot 9, Block 6, CC 005305, $257.55.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Gillams Add J C, Lot 3, Block 4, CC 005971, $94.99.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Orig Town Plat, Lot 9 & 10, Block 9, CC 000124, $52.11.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Orig Town Plat, Lot 13, Block 9, CC 000128, $41.86.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Orig Town Plat, CC 001698, $48.83.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Fairlawn Add, Lot 2, Block 2, CC 008649, $44.11.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Fairlawn Add, Lot 1, Block 2, CC 008648, $48.83.

DAVID L CAMREN, JANA L SELLS, Spaulding Park Add, Lot 5, Block 3, CC 001876, $63.80.

BRENDA CAPPS, CHRISTINA BUNDY, Fairlawn Add, CC 008765, $314.41.

KATHY DENISE MANLEY, Orig Town Plat, CC 000315, $165.48.

MICHAEL JOSEPH & MILDRED LOUISE MCGEE, Barrett Park Add, Lot 13, Block 8, CC 005587, $1,085.74.

RICHARD CAREY, CHERYL PENROD, Commercial Club 1st Add, Lot 13, Block 7, CC 003442, $519.07.

LARRY CARR, Seviers Add, CC 003147, $826.41.

SHANNON CARRIKER, Boswells 2nd Add, CC 002246, $395.07.

SIMPLICIO CARRILLO, Barrett Park Add, Lot 5, Block 3, CC 005497, $592.64.

PAUL VERNON CARROLL III, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006122, $2,922.90.

PAUL VERNON CARROLL III, Orig Town Plat, Lot 5, Block 39, CC 000525, $1,187.65.

PAUL VERNON CARROLL III, Boswells 2nd Add, Lot 1, Block 1, CC 002200, $62.58.

TRACY L CARSON-DUKE, BILLY READEL, Fairlawn Add, Lot 3-8, Block 6, CC 008690, $1,417.59.

HANNAH & TERESA CARTER, Orig Town Plat, Lot 15, Block 6, CC 000084, $240.41.

MELISSA & ROBERT CARTER, Sunny Slope, Lot 6, CC 010595, $105.69.

TONY CARTER, Pattons 1st Add, Lot 8, Block 5, CC 005117, $528.66.

SHIRLEY DON CARTWRIGHT, Baldwins Add, Lot 5, Block 3, CC 002634, $50.05.

SHIRLEY DON CARTWRIGHT, Baldwins Add, Lot 6, Block 3, CC 002635, $75.43.

GIDGETT J CAULKINS, Edgewood Add, Lot 12, Block 1, CC 007854, $1,526.22.

HAROLD G & RUTH A CEASE, West End Place Add OL, Lot 11, Block 2, CC 004548, $436.65.

CEP MID-CONTINENT LLC % VANN VANDERVOORT, $2,334.02.

SOFIA CERVANTES, Orig Town Plat, Lot 9, Block 8, CC 000107, $833.96.

CHAINSAW WAREHOUSE INC % JOHN A SCHNOOR, Akers Sub Add, CC 010659, $214.96.

ROGER CHAMPLIN, Grand Summit Add, Lot 5-7, Block 1, CC 008983, $673.06.

ROGER R CHAMPLIN, Grand Summit Add, Lot 8, Block 1, CC 008986, $392.87.

MARC D CHAPMAN, Solomon & Waters Add, Lot 1 & 2, Block 7, CC 004324, $784.02.

DANIEL H & MARILYN J CHAPPELL, Tyler Gardens 2nd Add, Lot 1, Block 1, CC 009802, $3,535.25.

BARBARA J CHRISMAN, Pattons 1st Add, Lot 16, Block 2, CC 005047, $592.64.

COY & RONDA CLARK, Uphams South Park Add, Lot 6, Block 2, CC 002325, $55.79.

COY D & RONDA S CLARK, Uphams South Park Add, Lot 4, Block 2, CC 002323, $55.79.

JAMES E & NEKEISHA N CLARK, Osborns 3rd Add, CC 003816A2, $683.12.

RONDA S & COY D CLARK, Uphams South Park Add, Lot 5, Block 2, CC 002324, $252.95.

VALORIE L CLAY, Solomon & Waters Add, CC 004239A1, $916.93.

CHAD R & LATRINA CLINKINGBEARD, Orig Town Plat, CC 000231, $777.04.

WAYNE CLOKE, Starks Sub, Lot 10, Block 1, CC 009584, $240.25.

GARY L CLOSE, Pattons 1st Add, Lot 20, Block 2, CC 005051, $469.35.

GARY L & A DIANE CLOSE, Uphams 1st West Add, Lot 11, Block 5, CC 005009, $1,215.38.

COFFEYVILLE HOUSING PARTNERS LP, Orig Town Plat, CC 000591, $47,823.98.

PRINTING CENTER INC, Orig Town Plat, CC 000610, $967.75.

COFFEYVILLE SENIOR CITIZENS, MEIGS TAYLOR, Solomons SubBlk7 CityPark, CC 005762, $858.72.

OLIVER C JR & CHERYL R COLBERT, Gillams Add J C, Lot 1 & 2, Block 4, CC 005970, $1,332.55.

OLIVER C SR & MAMMIE L COLBERT REV TRST, Orig Town Plat, CC 000502, $254.15.

OLIVER C SR & MAMMIE L COLBERT REV TRST, Orig Town Plat, CC 000506, $25.27.

OLIVER C SR & MAMMIE L COLBERT REV TRST, Orig Town Plat, Lot 3, Block 58, CC 000864, $194.90.

CALLIE M COLBERT, Orig Town Plat, Lot 7, Block 39, CC 000527, $164.01.

LEONARD & ASERLEE COLBERT, Scurr & Savage 1st Add, Lot 2,3, Block 1, CC 002439, $331.53.

WILBERT EUGENE COLBERT, Orig Town Plat, Lot 15, Block 13, CC 000178, $551.10.

IRENE L COLEMAN, Pattons 1st Add, Lot 9, Block 6, CC 005142, $1,190.16.

JASON & TERESA COLLINS, Solomons SubBlk7 CityPark, CC 005745, $1,130.47.

JASON C COLLINS, Solomons SubBlk7 CityPark, CC 005746, $979.16.

LEONARD E COLLINS, County Clks Sub Pt2-35-16, CC 009749, $2,303.66. SARAH L COLLINS, GORDON E HOLLADAY SR, Orig Town Plat, CC 000816, $409.79.

BRITT COMMONS, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 10, Block 1, CC 002539, $836.53.

ARTURO SEBASTIAN, Halls Add, Lot 2, Block 2, CC 003074, $232.99.

SUSAN L MORGAN, Queen City 1st Add, Lot 32, Block 2, CC 004894, $402.39.

KATHY CONGER, Solomon & Waters Add, Lot 15 & 16, Block 1, CC 004196, $1,257.84.

MICHAEL A COOK, MARK A COOK CUSTODIAN, Gillams Add J C, Lot 5, Block 3, CC 005965, $64.22.

RAYMOND L COOK REV TRST; LOIS A COOK, Ingmires Add, CC 007181, $41.94.

RAYMOND L COOK REV TRST; LOIS A COOK, Ingmires Add, CC 007181A1, $41.94.

JOSE C CORDOBA, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005888, $4,379.91.

RICHARD G & MICHAEL R CORDRAY, Tylers West Side Add, CC 009723, $275.95.

ANGELA D GREEN, North Park 2nd Add, CC 005936, $539.93.

KENNETH D & BEVERLY S YORK, Pattons 1st Add, Lot 1, Block 5, CC 005110, $764.33.

AARON J ADAME, Queen City 1st Add, Lot 28, Block 1, CC 004858, $918.17.

JAMES H & MARGARET L GRIMMETT, Gillams 2nd Add J C, Lot 5 & 6, Block 1, CC 005977, $1,186.25.

TERRI LYNN & BYRON E MARSHALL, Kansas Land Co 1st Add, Lot 3, Block 4, CC 006972, $636.75

TONI M MARTIN, North Edgewood Add, Lot 19, Block 2, CC 008191, $1,265.03.

CAROL B MANGAN, Edgewood Add, Lot 8, Block 3, CC 007885, $857.05.

TONI KEY, CECIL FRAZIER; BROCK KEY, Boswells Add, Lot 5, Block 1, CC 002123 145, $274.85.

LOUIS M EASLEY, Browns 2nd Add, Lot 1, Block 6, CC 002864, $361.19.

LOUIS M EASLEY, Browns 2nd Add, Lot 2 & 3, Block 6, CC 002865, $75.66.

KAYANNA JO CORNETT, Halls Add, Lot 1, Block 2, CC 003073, $725.98.

PAUL V COSPER, Orig Town Plat, Lot 14 15, Block 35, CC 000478, $545.48.

PAUL V COSPER, Orig Town Plat, Lot 16, Block 35, CC 000480, $705.87.

PAUL V COSPER, Orig Town Plat, Lot 1 & 2, Block 40, CC 000537, $582.80.

ELIZABETH CRAWFORD, DEBBIE J DAVIS, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 49, CC 006189, $595.12.

KENNETH DEAN & ELIZABETH ANN CRAWFORD, Edgewood Add, Lot 6, Block 1, CC 007848, $904.02.

SHERRY A CREED, Grandview Add, Lot 15, Block 3, CC 004020, $225.13.

BETTY L CRIHFIELD, Queen City 1st Add, Lot 25, Block 3, CC 004920, $566.73.

BETTY L CRIHFIELD, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006146, $393.68.

BETTY L CRIHFIELD, City Park Add, CC 005709, $462.19.

BETTY L CRIHFIELD, Orig Town Plat, CC 000493, $425.10.

BETTY L CRIHFIELD, West End Place Add OL, Lot 10, Block 2, CC 004547, $335.78.

ROBERT L CRITES, Sub E/2 NE 35-34-16, Lot 13, CC 005874, $280.54.

DWIGHT W CROCKER, Orig Town Plat, Lot 5, Block 54, CC 000802, $333.58.

LAWRENCE E GIGER, Queen City 2nd Add, Lot 2, Block 7, CC 004819, $783.41.

ESTHER CUEVAS, DANIEL RAMOS, Moreland Gardens Sub, CC 008945, $58.24.

ESTHER CUEVAS, DANIEL RAMOS, Moreland Gardens Sub, CC 008944A1, $213.62.

DUANE D & GEORGINA T SALANDER, Ext to City Lmts 04-35-16, CC 009855, $1,316.92.

DARWIN L & KARIN S CUTHRELL, Orig Town Plat, Lot 2, Block 59, CC 000882, $69.22.

KENNETH & CAROLYN DAILY, Coffeyville City Unplatt, CC 010120, $27.08.

SIDNEY BROWNING DANIEL SR-NTC, AMERICAN MEDICAL EQUIPMENT INC, Boswells 3rd Add, Lot 1, Block 1, CC 008322, $3,367.82.

MARY KATHLEEN DANNER, Queen City 1st Add, Lot 25, Block 2, CC 004887, $294.36.

LEA E DAVIDSON, Baldwins Add, Lot 10 & 11, Block 1, CC 002607, $1,007.65.

MARY V DAVIDSON, South Side Add, Lot 4 & 5, Block 2, CC 001916, $422.50.

GARY L II & SHERRIE A DAVIS, Commercial Club 2nd Add, CC 005415, $1,658.86.

DORIS DAVIS-BATES, City Park Add, Lot 15, Block 4, CC 005706, $270.71.

DORIS DAVIS-BATES, City Park Add, CC 005706A1, $53.96.

DORIS DAVIS-BATES, City Park Add, CC 005707, $174.29.

CAROLYN DAVIS, Commercial Club 1st Add, Lot 11 & 12, Block 14, CC 003544, $167.33.

CONNIE L DAVIS, Orig Town Plat, Lot 13 & 14, Block 81, CC 001265, $325.09.

DANNY R DAVIS, Gillams 2nd Add J C, Lot 2, Block 1, CC 005974, $286.60.

DENNIS D & JULIA ANN DAVIS, Orig Town Plat, CC 000251A1, $32.20.

DENNIS D & JULIA DAVIS, Orig Town Plat, Lot 12, Block 86, CC 001370, $201.39.

DEREK R DAVIS, Orig Town Plat, CC 001201, $1,864.08.

SANDY DAVIS, Gillams 2nd Add J C, Lot 1, Block 3, CC 005989, $1,114.06.

WILLIAM E & MAMIE L DAVIS, Barrett Park Add, Lot 2, Block 5, CC 005526, $350.51.

LEROY OR TIMMY D DEACON, Halls Add, Lot 5, Block 2, CC 003077, $384.39.

RAMON DELEON SR, Northfield Add, CC 007957, $3,672.49.

PAUL R DELOZIER, Pattons 1st Add, Lot 10, Block 8, CC 005197, $239.66.

LUTHER J DEMOSS, Baldwins Add, Lot 7, Block 3, CC 002636, $1,436.25.

CHARLES O LIVINGSTON, Orig Town Plat, CC 001720A1, $531.14.

MICHAEL DETAR, Osborns 3rd Add, CC 003810, $545.69.

DUSTIN DETHEROW, Solomon & Waters Add, Lot 5 & 6, Block 6, CC 004296, $538.50.

DIRTY’S TAVERN OF COFFEYVILLE LLC, Orig Town Plat, Block 50, CC 000719, $3,492.32.

DIVINE FLOWER LP, Commercial Club 2nd Add, Lot 13, Block 3, CC 005255, $371.14.

DANIEL R DOUGAN, Hoopers 2nd Add, Lot 6 & 7, Block 1, CC 008288, $286.60.

DANIEL R & JANIE A DOUGAN, Pattons 1st Add, Lot 11, Block 5, CC 005120, $342.23.

DANIEL R & JANE A DOUGAN, Fleshers Add, Lot 11, Block 4, CC 008513, $308.67.

DANIEL R & JANE A DOUGAN, Keith Add, Lot 3, CC 010804, $627.30.

RONALD D DOUGLAS JR, Gillams 2nd Add J C, CC 005993, $386.97.

ERIK U HANDCOCK, C LUKE BAINES, City Park Add, Lot 14, Block 4, CC 005705, $1,438.65.

BRENT DOUGLAS, Ozark Add, Lot 8-10, Block 4, CC 008422, $212.97.

DAVID & JENNIFER RINEHART, North Edgewood Add, Lot 5, Block 4, CC 008225, $1,116.33.

DUDLEY ELLIS TRUST; TRSTE, Commercial Club 3rd Add, CC 004609, $531.73.

DAVID DUANE HALLUM, Moreland Gardens Sub, Lot 4, Block 2, CC 008947, $734.39.

JEANNIE DUNSWORTH, Orig Town Plat, CC 000892, $220.18.

JONELL EASTMAN, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006161A2, $2,170.83.

JOSHUA PAUL EASTMAN, Commercial Club 2nd Add, Lot 5, Block 1, CC 005208, $420.01.

KENNETH A ECKHARDT, Osborns 2nd Add, CC 003806A1, $762.90.

WANETA A DAVIS, McGuires 1st Add, Lot 1-5, Block 3, CC 008610, $1,321.71.

RICHARD F & JANET L EGERMEIER, Pattons 1st Add, Lot 26, Block 3, CC 005085, $514.92.

EGGBERTS RESTAURANT LLC, Orig Town Plat, CC 001334, $6,837.90.

EGGBERTS RESTAURANT LLC, West Hall 1st Add, CC 003049, $14,794.47.

TOMMY O EHART, DEBRA K ULIBARRI, Home Add, Lot 15, CC 004678, $308.57.

DAVID EIGHMY, Sub E/2 NE 35-34-16, Lot 34, CC 005893, $832.42.

SHYQERI ELEZI, Pleasant View 2nd Add, CC 003188, $476.76.

KENDALL & VEDRENE ELIAS, Hickmans 2nd Add, CC 003671A1, $602.29.

CHARLES E ENGLAND, KATHERINE E SPEARS; MICHAEL E, Grandview Add, Lot 14, Block 1, CC 003986, $965.56.

ENVY SALON AND DAY SPA LLC, Orig Town Plat, Lot W/2 LT 5, Block 50, CC 000713, $1,954.36.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Estates, Lot 7-12, CC 010334A1, $78.48.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Estates, Lot 1, CC 010334A4, $39.99.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 6, Block 2, $46.64.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 5, Block 2, $48.45.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 4, Block 2, $50.26.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 3, Block 2, $44.82.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 2, Block 2, $44.82.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 1, Block 2, $44.82.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 12, Block 2, $874.99.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 11, Block 2, $906.43.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 10, Block 2, $874.99.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 9, Block 2, $906.54.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 8, Block 2, $875.09.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Mansion Est No. 2 Phase 2, Lot 7, Block 2, $910.67.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Browns Riverside Add, Lot ALL, Block 7, CC 009109, $114.55.

EQUAL HOLDINGS XIII LLC, Browns Riverside Add, Lot ALL, Block 10, CC 009145, $114.55.

104 CENTRAL ST TRUST, Pearsons SubPrtBlk1Patton, Lot 2, CC 005016, $356.34.

ALAN L & NANCY A BURROWS, Queen City 1st Add, Lot 16, Block 2, CC 004878, $705.80.

DON W & VICKIE E MALES, City Park Add, Lot 11, Block 8, CC 005779, $416.39.

DARNEL C & MELISSA L SEATON, Solomon & Waters Add, CC 004274, $161.35.

DARNEL C & MELISSA L SEATON, Solomon & Waters Add, CC 004274A1, $130.68.

JACOB L & CASSIE M ERNE, Edgewood Add, Lot 13,14, Block 5, CC 007916, $1,050.34.

CURLEY L & SANDRA G ESAW, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006212, $1,076.51.

CURLEY L & SANDRA G ESAW, John Kloehers 1st Add, Lot 1-4, Block 2, CC 010184, $130.32.

CURLEY L & SANDRA G ESAW, John Kloehers 1st Add, Lot 1 & 2, Block 3, CC 010197, $77.94.

CURLEY L & SANDRA G ESAW, John Kloehers 1st Add, Lot 5-7, Block 3, CC 010202, $98.66.

CURLEY L & SANDRA G ESAW, John Kloehers 1st Add, Lot 5-7, Block 6, CC 010221, $98.66.

SANDRA G ESAW, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 3, Block 1, CC 002532, $50.46.

DARREL D ARNOLD REV LIV TRST, Roszel Add, Lot 4 & 5, CC 005848, $772.75.

JEREMY D & JAECY M EZELL, Commercial Club 2nd Add, Lot 17, Block 10, CC 005374, $764.13.

BETTY FAISON, Browns 2nd Add, Lot 5, Block 6, CC 002868, $183.10.

BETTY FAISON, Browns 2nd Add, Lot 4, Block 6, CC 002867, $50.46.

FAMILY TRUST OF CARL K & FLORENCE B GRIGSBY, City Park Add, Lot 2, Block 9, CC 005786, $790.79.

CHARLIE FARROW JR, Scurr & Savage 1st Add, Lot 18, Block 1, CC 002455, $40.51.

WARREN D & ELSIE M FAST-L EST; FRANCES, Commercial Club 2nd Add, Lot 10 & 11, Block 11, CC 005389, $850.61.

RONALD B FELTS, Edgewood Add Unit 2, CC 009283, $1,125.73.

RONALD BRUCE FELTS, Solomon & Waters Add, Lot 10-12, Block 1, CC 004191, $1,263.58.

FERGUSON BUILDING & INVESTMENT CORP, Orig Town Plat, CC 000725, $3,377.44.

J M FERGUSON, S L BLAKE, South Side Add, Lot 4, Block 5, CC 001976, $310.17.

RAUL FERNANDEZ, Uphams South Park Add, CC 002353, $236.20.

FIRST ASSEMBLY OF GOD CHURCH OF COFFEYVILLE KANSAS INC, Queen City 2nd Add, Lot 11, Block 6, CC 004804, $411.83.

FIRST ASSEMBLY OF GOD CHURCH OF COFFEYVILLE KANSAS INC, West Hall 1st Add, CC 002952, $240.00.

CARLA I FISHER, Barrett Park Add, CC 005492, $689.46.

MIKE & DONNA FLORENCE, Orig Town Plat, Lot 16, Block 21, CC 000307, $41.86.

MIKE & DONNA FLORENCE, Orig Town Plat, CC 000832, $67.68.

BOB FOCKS, Orig Town Plat, Lot 3 & 4, Block 78, CC 001196, $11,083.94.

EVELYN FORD, Baldwins Add, Lot 13 & 14, Block 1, CC 002610, $365.11.

FOREVER INVESTMENTS GROUP, INC, Orig Town Plat, Lot 15, Block 21, CC 000306, $2,299.02.

EDWARD C II & MICHELE D FOSTER, County Clks Sub Pt2-35-16, CC 009753, $454.61.

ADRIENNE N FOSTER, Commercial Club 2nd Add, Lot 7, Block 5, CC 005287, $290.04.

ED & PATTY FOSTER, South Side Add, Lot 6, Block 2, CC 001918, $627.93.

TRAVIS EARL FOSTER, Orig Town Plat, Lot 2, Block 16, CC 000212, $790.35.

DAVID E & ROBERTA M FOX, Orig Town Plat, Lot 10, Block 8, CC 000108, $235.82.

DAVID E & ROBERTA M FOX, Orig Town Plat, Lot 11, Block 8, CC 000109, $41.86.

RICHARD & KELLY FRALEY, Moreland Gardens Sub, Lot N 150’ LT 2, Block 2, CC 008945A1, $211.65.

AGUSTIN ESCOBEDO FRANCO, Gillams Hghts Add, CC 006109, $540.14.

CATHY J FRANTZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 14, Block 3, CC 002498, $342.04.

GARY FRAZIER, Orig Town Plat, Lot 1 & 2, Block 77, CC 001176, $4,511.04.

ERICA ANNE FREEL, City Park Add, Lot 12, Block 4, CC 005703, $414.03.

JANET FREEL, City Park Add, Lot 11, Block 4, CC 005702, $64.22.

JOANN FRENCH, Seviers Add, CC 003148, $242.43.

MARY L FROST, Uphams South Park Add, CC 002394, $123.16.

AUTUMNLYNN CHEYENNE FUHRMAN, Gillams 3rd Add J C, CC 006007, $420.79.

JANICE FULCHER-KENNARD, Orig Town Plat, Lot 7, Block 21, CC 000298, $240.41.

HENRY T & MARY ALICE FULLARD, Orig Town Plat, Lot 14, Block 14, CC 000193, $456.66.

HENRY T FULLARD, Orig Town Plat, Lot 13, Block 14, CC 000192, $41.86.

THOMAS GAMBOA-GARCIA, EDGAR E GARCIA-MARTINEZ, Commercial Club 1st Add, Lot 10, Block 16, CC 003576, $127.34.

TOMAS GARCIA GAMBOA, Uphams South Park Add, CC 002319A1, $123.17.

TOMAS GARCIA-GAMBOA, Hoopers Add, Lot 16, Block 3, CC 008282, $436.65.

CARMELO FERNANDEZ GARCIA, Pattons 1st Add, Lot 20, Block 7, CC 005179, $736.65.

CARMELO FERNANDEZ GARCIA, Uphams South Park Add, CC 002356, $58.06.

RODOLFO GARCIA, Pattons 1st Add, Lot 1, Block 7, CC 005160, $533.79.

ROGELIO F GARCIA, WENDY A CALDRON, Boswells Add, CC 002197, $289.01. TOMAS G GARCIA, Boswells 2nd Add, Lot 26, Block 2, CC 002239, $32.93.

TOMAS G GARCIA, Boswells 2nd Add, Lot 25, Block 2, CC 002238, $275.11.

WILLIVALDO GARCIA, CHRISTINA BACON, Orig Town Plat, CC 000831, $280.74.

GARDEN THYME TEA ROOM LLC, Tylers West Side Add, CC 009716A1, $685.74.

DAVID GARDNER, Fairlawn Add, Lot 11 & 12, Block 6, CC 008698, $834.19.

JAMES R GAROUTTE III, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006203, $339.28.

JAMES R GAROUTTE III, City Park Add, Lot 14, Block 9, CC 005800, $348.55.

JAMES RICHARD III & MELISSA GAROUTTE, City Park Add, Lot 13, Block 9, CC 005799, $106.22.

WILLIE GARRETSON, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 1, Block 2, CC 002552, $54.26.

WILLIE & GAYLE LYNN GARRETSON, Fairlawn Add, Lot 1 & 2, Block 6, CC 008688, $34.34.

WILLIE GARRETSON, Fairlawn Add, Lot 9 & 10, Block 6, CC 008696, $35.14.

SCOTT A & TERRI D GARRISON, Solomon & Waters Add, Lot 25 & 26, Block 5, CC 004284, $779.31.

SCOTT A GARRISON, Uphams South Park Add, CC 002318, $44.72.

GLENN SHAMBLIN, Barrett Park Add, Lot 8, Block 5, CC 005532, $1,066.07.

JOSE GASPER, Commercial Club 1st Add, Lot 1, Block 12, CC 003510, $543.21.

DENISE A GATES, DARWIN L CUTHRELL, Orig Town Plat, Lot 16, Block 56, CC 000854, $280.54.

DENISE A GATES, DARWIN L CUTHRELL, Orig Town Plat, CC 000897, $339.81.

JAMES H & DENISE A GATES, Orig Town Plat, Lot 9 & 10, Block 77, CC 001184, $1,067.50.

CLYDE L & LORENE E GATEWOOD, Northfield Add, Lot 21, Block 7, CC 008078, $587.91.

RUSSELL B & WANDA L GATTON, Sub E/2 NE 35-34-16, Lot 42, CC 005902, $451.36.

ANDREW J & JERRICA VALLADE GEORGE, Commercial Club 3rd Add, Lot 16, Block 5, CC 004628, $726.59.

C-BASS MORTGAGE LOAN, ASSET BACKED CERT 2005-RP2, West End Place Add OL, CC 004557, $1,532.10.

CURTISS W & LINDA C GEORGE, West End Place Add OL, CC 004558, $218.05.

LAWRENCE E GIGER, Home Add, Lot 13, CC 004676, $484.14.

DAVID L GEORGE, CAROL B MANGAN, West End Place Add OL, CC 004566, $361.84.

DAVID L GEORGE-NTC, CAROL B MANGAN, Uphams South Park Add, Lot 25 & 26, Block 2, CC 002346, $1,957.42

SANDRA D GEORGE, Akers Sub Add, CC 010655, $630.60.

TED W GEORGE, City Park Add, Lot 8, Block 8, CC 005776, $664.44.

SHIRLEY GERBER, Pleasant View 2nd Add, Lot 20, CC 003176, $790.05.

MICHELE GIBSON, Fairlawn Add, Lot 13-16, Block 6, CC 008700, $1,518.80.

LARRY E GIGER, Berryman & Schmid Add, CC 009819, $54.14.

LARRY E GIGER, Hadsells Sub, CC 010454A1, $204.90.

LARRY E GIGER, Hadsells Sub, CC 010447, $458.30.

LAWRENCE E GIGER, Highland Place Add, CC 003958, $235.90.

LAWRENCE E GIGER, Highland Place Add, CC 003956, $1,057.66.

LAWRENCE E GIGER, Grandview Add, Lot 1 & 2, Block 4, CC 004022, $600.87.

LAWRENCE E GIGER, Uphams SubPtBk2Osborns2nd, Lot 1, CC 003792, $642.95.

LAWRENCE E GIGER, Tyler Gardens Add, Lot 6, Block 3, CC 009515, $986.69.

LAWRENCE E GIGER, Berryman & Schmid Add, CC 009819A1, $533.79.

LAWRENCE E GIGER, Edgewood Add Unit 2, CC 009422, $1,706.02.

LAWRENCE E GIGER, Edgewood Add Unit 2, CC 009429, $811.72.

LAWRENCE E GIGER, North Edgewood Add, Lot 7, Block 2, CC 008179, $1,095.73.

LAWRENCE E GIGER, Solomon & Waters Add, Lot 23 & 24, Block 9, CC 004410, $1,681.73.

LAWRENCE E GIGER, Orig Town Plat, Lot 19, Block 101, CC 001649, $424.51.

LAWRENCE E GIGER, Browns Add WP, Lot 7, Block 1, CC 003255, $318.64.

LAWRENCE E GIGER, Fords Add, Lot 4, CC 003130, $1,024.77.

LAWRENCE E GIGER, Fords Add, CC 003132, $283.69.

STEVEN W & STEPHANIE R GILFILLAN, Solomon & Waters Add, Lot 5 & 6, Block 2, CC 004202, $247.60.

WILLIAM DENTON GILLELAND, Pleasant View 1st Add, Lot 3, Block 2, CC 003271, $736.03.

KATHERINE F & ROSETTY GILLILAND-NTC; JANE WILLIS, RICHARD WISE, Boswells Add, CC 002190, $1,066.89.

BILLY & KATHY GILLMAN, Barrett Park Add, CC 005621, $800.64.

MICHAEL & TAMMY J GILLMAN, Moreland Gardens Sub, CC 008941, $291.64.

ELBRIDGE R GLASGOW, Orig Town Plat, CC 000219, $1,083.81.

ELBRIDGE R GLASGOW, Orig Town Plat, CC 000220, $1,162.62.

CASEY DALE GOFF, Solomon & Waters Add, CC 004431, $610.49.

CYNTHIA L & MICHAEL J GONZALES, South Side Add, Lot 9 & 10, Block 1, CC 001901, $779.11.

INOCENCIO & ERENDIRA GONZALES, Boswells 2nd Add, Lot 19, Block 2, CC 002232, $734.39.

CHRISTOBAL & KERRY GONZALEZ, Commercial Club 1st Add, CC 003430A1, $230.11.

INOCENCIO & ERENDIRA GONZALEZ, Polletts 2nd Add, Lot 3, Block 2, CC 004140, $399.08.

INOCENCIO & ERENDIRA GONZALEZ, Boswells 2nd Add, Lot 18, Block 2, CC 002229A1, $50.46.

OTILIA GONZALEZ, JOSEPH BERNABE, Spaulding Park Add, Lot 4 & 5, Block 2, CC 001856, $122.78.

OTILIA GONZALEZ, JOSEPH BERNABE, Spaulding Park Add, Lot 6, Block 2, CC 001857, $72.53.

OTILIA ANA GONZALEZ, Spaulding Park Add, Lot 9, Block 2, CC 001860, $394.87.

LARRY E & KRYSTI L GRAGG, Northfield Add, CC 008070, $451.56.

DANNY GRAHAM, Aduddells Add, Lot 10, CC 008972, $517.38.

DANNY GRAHAM, Pattons 1st Add, Lot 7 & 8, Block 2, CC 005038, $87.06.

DANNY C GRAHAM, Aduddells Add, Lot 11, CC 008973, $979.50.

DANNY C GRAHAM, Pattons 1st Add, Lot 5 & 6, Block 2, CC 005036, $595.93.

JUDY LYNN & STEPHEN JEFFREY GRAHAM, Gillams 2nd Add J C, Lot 3, Block 2, CC 005983, $39.38.

JUDY LYNN & STEPHEN JEFFREY GRAHAM, Gillams 2nd Add J C, Lot 4, Block 2, CC 005984, $370.54.

JYMIE GRAHAM, Ozark Add, Lot 10, Block 2, CC 008409, $308.67.

STEPHEN J & JUDY L GRAHAM, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006201A1, $124.62.

STEPHEN J & JUDY L GRAHAM, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006201, $64.28.

STEPHEN JEFF & JUDY GRAHAM, Gillams 2nd Add J C, Lot 6 & 7, Block 2, CC 005986, $56.25.

STEPHEN JEFFREY & JUDY GRAHAM, Gillams Add J C, CC 005962, $76.32.

STEPHEN JEFFREY & JUDY LYNN GRAHAM, Gillams Hghts Add, Lot 14-16, Block 2, CC 006052, $941.40.

GRAPHUS REAL ESTATE LLC, Kansas Land Co 1st Add, Lot 2, Block 4, CC 006971, $346.29.

LEEANN GRAY, Barrett Park Add, Lot 7, Block 1, CC 005465, $446.15.

ADELINA GREENFIELD, Barrett Park Add, CC 005548A1, $200.65.

JOLENE F GREER, Gillams Hghts Add, Lot 1, Block 1, CC 006020, $622.60.

BETTY J GREGORY, Gillams Hghts Add, Lot 1, Block 4, CC 006072, $1,561.61.

CARL K GRIGSBY, DARRYLE L VERNON, Orig Town Plat, CC 000372, $597.58.

BRIAN RAY & VIRGINIA KAYE GRISWOLD, Edgewood Add, Lot 18, Block 2, CC 007873, $1,373.95.

ISAAC RAY & SHIRLEY DENE GRISWOLD, Tyler Gardens 4th Add, Lot 3, CC 010711, $1,294.30.

LOUIS A GROSSI REV LIV TRST, TRSTE, North Edgewood Add, Lot 18, Block 1, CC 008172, $953.05.

JOHN H GROSSMAN-NTC, CAROLYN LOFFER, Barrett Park Add, Lot 14, Block 2, CC 005489, $1,577.84.

WILBUR A & ANNA MARIE HARGROVE-DEC’D, Browns SubPrtBlk 111 Orig, CC 001775, $2,045.23.

PHILLIP A & MARIAN S GRUNDY, Riverside Hghts Add, CC 009768, $1,783.96.

GTL PROPERTIES LLC, Queen City 2nd Add, Lot 15, Block 4, CC 004775, $1,160.22.

GTL PROPERTIES LLC, Commercial Club 2nd Add, Lot 11, Block 6, CC 005307, $391.76.

GTL PROPERTIES LLC, Commercial Club 2nd Add, Lot 14, Block 11, CC 005393, $1,024.83.

GTL PROPERTIES LLC, Bowmans SubW/2Blk10 CtyPk, Lot 4-7, Block 10, CC 005815, $1,044.92.

GTL PROPERTIES LLC, Orig Town Plat, Block 54, CC 000805, $817.17.

SILVESTRE FRANCO GUERRERO, Fords Add, Lot 8, CC 003135, $706.02.

JAMES M GUEST, Fairlawn Add, CC 008765A1, $137.74.

AGUSTIN AGUILAR GUEVARA, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 22, Block 1, CC 002551, $62.22.

AGUSTIN AGUILAR GUEVARD, Seviers Add, Lot 7, CC 003144, $275.77.

BILL L GUINN, Orig Town Plat, Lot 12, Block 54, CC 000812, $1,192.77.

BILLY L & LINDA L GUINN, Spaulding Park Add, CC 001844, $63.80.

LUBY A & NANCY S GURLEY, Pattons 1st Add, Lot 9, Block 5, CC 005118, $859.31.

JASON D HAASE, Orig Town Plat, Lot 10, Block 30, CC 000433, $558.93.

KEVIN HABIGER, CELIA HARDAWAY, Pearsons SubPrtBlk1Patton, Lot 1, CC 005015, $180.38.

SID HAFFENER, IRA, EQUITY TRST CO, CUSTODIAN, County Clks SubPt34-34-16, CC 009913A1, $1,122.80.

SID & VIRGINIA A HAFFENER, West End Place Add OL, CC 004536, $264.63.

SIDNEY VINCENT & VIRGINIA ANN HAFFENER, Commercial Club 2nd Add, Lot 11, Block 5, CC 005291, $728.85.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST, County Clks SubPt34-34-16, CC 009783, $110.32.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN HAFFENER, County Clks SubPt34-34-16, CC 009784, $57.82.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRST; TRSTES, Berryman & Schmid Add, Lot 3, Block 1, CC 009821, $736.23.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Adj Edgewood Add, CC 007944, $685.95.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Ozark Add, Lot 1, Block 3, CC 008412, $291.24.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Solomon & Waters Add, Lot 21-24, Block 7, CC 004344, $774.43.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Commercial Club 1st Add, Lot 9, Block 11, CC 003502, $241.52.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Commercial Club 1st Add, Lot 10 & 11, Block 11, CC 003503, $309.24.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Halls Add, Lot 13, Block 1, CC 003069, $449.68.

CARL D HAGEBUSCH JR, Spaulding Park Add, Lot 9, Block 1, CC 001839, $297.47.

DELOS L & EVA NORENE HAGEBUSCH, Ext to City Lmts 12-35-16, CC 007830A3, $51.50.

DELOS L & IVA NORENE HAGEBUSCH, Ext to City Lmts 12-35-16, CC 007830, $252.57.

DELOS L & IVA NORENE HAGEBUSCH, Ext to City Lmts 12-35-16, CC 007830A2, $205.34.

DELOS L & IVA NORENE HAGEBUSCH, Ext to City Lmts 12-35-16, CC 007830A1, $129.01.

CRYSTAL HALE, MANUEL SANCHEZ QUINTANILLA, Uphams 1st West Add, CC 004939, $1,347.21.

CRYSTAL HALE, MANUEL SANCHEZ QUINTANILLA, Barrett Park Add, Lot 1, Block 1, CC 005459, $359.52.

CRYSTAL HALE, MANUEL SANCHEZ QUINTANILLA, Uphams South Park Add, Lot 17, Block 2, CC 002335, $252.95.

CRYSTAL HALE, MANUEL SANCHEZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 4, Block 3, CC 002488, $50.46.

CRYSTAL HALE, MANUEL SANCHEZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 5, Block 3, CC 002489, $265.84.

ALBERT LEE HALL % LAWRENCE HAYES, John Kloehers 1st Add, Lot 12, Block 6, CC 009702, $172.11.

MARY G HALL, Roszel Add, Lot 6, CC 005850, $1,180.94.

SHARON HALL, Hoopers Add, Lot 6, Block 3, CC 008272, $526.61.

JERRY L & NORMA J HAMM, Queen City 1st Add, Lot 28, Block 2, CC 004890, $579.74.

JOHNNY T HANNAH, Scurr & Savage 1st Add, Lot 11, Block 3, CC 002495, $234.53.

PEARL HANNAH, Stubblefields Add, Lot 1 & 2, Block 2, CC 002683, $1,284.68.

CLIFFORD R & MAXINE E BARTHOLOMEW, Weaverlings SubPtB8Patton, Lot 2, CC 005202, $274.30.

CHARLOTTE L HARER, REBECCA J WACHTER; DEANNA S, Orig Town Plat, CC 000893A1, $52.72.

CHARLOTTE L HARER, REBECCA J WACHTER; DEANNA S, Orig Town Plat, Lot 13, Block 59, CC 000894, $462.61.

LARRY W HARRAH, REBECCA A RAMIREZ, Orig Town Plat, Lot 13, Block 39, CC 000533, $813.98.

SANDRA K HARRELD, Tyler Gardens Add, Lot 18, Block 4, CC 009544, $735.02.

RAY K HARRINGTON, North Park Add, Lot 7, Block 1, CC 005925, $181.88.

DONNA V HARRIS, Uphams 1st West Add, Lot 9, Block 4, CC 004989, $199.06.

F WAYNE HARRIS, MARLA C BARRETT, Commercial Club 1st Add, Lot 3, Block 13, CC 003524, $473.42.

MICHAEL & DEBORAH HARRIS; RANDELL MASON, Uphams South Park Add, Lot 21, Block 1, CC 002314A1, $302.63.

NNEKA J HARRIS, Queen City 1st Add, Lot 9, Block 1, CC 004838, $927.60.

JAMES HARTLEY, Solomons SubBlk7 CityPark, Lot 8, Block 7, CC 005752, $955.91.

JAMES HARTLEY, Solomons SubBlk7 CityPark, CC 005753, $58.93.

PAMELA & DAVID HATHAWAY, Meadow Park Add, Lot 1-10, Block 1, CC 009632, $42.67.

PAMELA & DAVID HATHAWAY, Meadow Park Add, CC 009636, $123.07.

PAMELA & DAVID HATHAWAY, Meadow Park Add, CC 010251, $47.19.

PAMELA & DAVID HATHAWAY, Meadow Park Add, CC 10248, $35.29.

PAMELA & DAVID HATHAWAY, Meadow Park Add, Lot 1-5, Block 2, CC 010236, $41.04.

PAMELA & DAVID HATHAWAY, Meadow Park Add, Lot 1-3, Block 12, CC 010304, $36.72.

SIDNEY VINCENT HAFFENER TRUST; VIRGINIA ANN, Edgewood Add, Lot 20, Block 2, CC 007875, $3,451.31.

CLARENCE EUGENE & MISTEY DAWN HAYDEN, Sunset Gardens Add, Lot 11, CC 010390, $2,899.61.

ADISON L HAYES, Orig Town Plat, $679.42.

FRED G OR MACEO HERBERT HAYES; LARRY L KING, Orig Town Plat, Lot 8, Block 40, CC 000545, $376.68.

LAWRENCE HAYES, John Kloehers 1st Add, Lot 14, Block 6, CC 009704, $57.45.

LAWRENCE L HAYES, John Kloehers 1st Add, Lot 13, Block 6, CC 009703, $57.45.

AARON L & MAE L HAYNES, Queen City 2nd Add, Lot 9, Block 7, CC 004826, $1,287.38.

TERRY WAYNE HAYNES, Uphams 1st West Add, CC 004930, $427.48.

JACQUELINE HAYWARD, Barrett Park Add, Lot 16, Block 6, CC 005556, $1,378.15.

JACQUELINE HAYWARD, Orig Town Plat, Lot 12 & 13, Block 25, CC 000355, $1,098.80.

SHUNDALE HAYWARD, Queen City 2nd Add, CC 004781, $904.23.

SHUNDALE D & KATI L HAYWARD, Commercial Club 3rd Add, CC 004572, $658.21.

PAULA R HEAD, Grand Summit Add, Lot 16, Block 2, CC 005840, $1,436.80.

DEWANA G HEALY, Boswells Add, Lot 17 & 18, Block 3, CC 002171, $2,291.47.

MELISSA A HEDRICK, Uphams 1st West Add, Lot 7, Block 2, CC 004953, $459.11.

CASEY JO HEITER, Orig Town Plat, Lot 11, Block 101, CC 001641, $805.76.

ROBIN HEITZ, Hadsells Sub, CC 010488, $440.06.

LINDA HENDERSON, Baldwins Add, Lot 4, Block 3, CC 002633, $51.90.

CHARLES L HENRY, Scurr & Savage 1st Add, Lot 14-16, Block 1, CC 002451, $125.87.

CODY W & JESSICA G HENSLEY, Commercial Club 1st Add, Lot 7, Block 14, CC 003540, $712.62.

SEAN & JULIE HENSLEY, Queen City 1st Add, Lot 2, Block 2, CC 004864, $215.71.

GREGORY JAMES HERBRANDT, Barrett Park Add, CC 005483, $559.70.

JESUS C & GINA MARIE HERNANDEZ, Commercial Club 2nd Add, Lot 3, Block 1, CC 005206, $393.22.

JUAN G & JESSIE L HERNANDEZ, Pleasant View 2nd Add, CC 003155, $45.13.

JUAN G & JESSIE L HERNANDEZ, McMeens Add Sub 02-35-16, Lot 7 & 8, CC 003247, $360.98.

JOHN L & JERILYN T KNOX, Commercial Club 1st Add, Lot 15, Block 1, CC 003351, $228.65.

JENNIFER HERNDON, City Park Add, Lot 13, Block 6, CC 005738, $311.65.

RUTH HERRERA, Solomons SubBlk7 CityPark, Lot 13, Block 7, CC 005758, $422.50.

BOYD E & TAMERA L HERRIMAN, Gillams Hghts Add, Lot 9, Block 4, CC 006080, $1,046.91.

MYRA D & TERESCA L HERRING, Orig Town Plat, Lot 14, Block 25, CC 000357, $223.48.

MARCUS E HERRINGTON, Browns 2nd Add, Block 2, CC 002828, $1,070.38.

LAURIE ANN HICKS, Solomons SubBlk7 CityPark, Lot 7, Block 7, CC 005751, $399.08.

HIGHLAND PROPERTIES INC, Orig Town Plat, CC 001460, $50.26.

ANNA MARIE HILDRETH REV TRST & L EST, Orig Town Plat, CC 000707, $4,928.74.

JAMES D HILL SR, CASSANDRA I BURGESS, Orig Town Plat, CC 001145, $223.85.

EDISON & ELIZABETH HILL, Hetheringtons Add, Lot 11, Block 1, CC 002586, $50.46.

ELIZABETH L HILL, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 1, Block 1, CC 002530, $50.46.

ELIZABETH L HILL, Hetheringtons Add, Lot 10, Block 1, CC 002585, $50.46.

CRAIG W & LESLIE A HITT, Barrett Park Add, Lot 1, Block 10, CC 005606, $1,312.20.

ANDREW E & JACQUELYN R HOBBS, Westmoreland Park Add, CC 008924, $61.74.

ANDREW E & JACQUELYN R HOBBS, Westmoreland Park Add, CC 008918, $137.85.

ANDREW E & JACQUELYN R HOBBS, Cfvl City Unplatted, CC 007942, $5,355.40.

JACQUELINE RENEE HOBBS, Commercial Club 1st Add, Lot 3, Block 4, CC 003391, $1,386.67.

JACQUELYN HOBBS, THEODORE GAVRILYS, Commercial Club 1st Add, CC 003430, $975.63.

JACQUELYN GAVRILYS HOBBS, THEODORE JACQUE GAVRILYS, Commercial Club 1st Add, Lot 16, Block 3, CC 003388, $435.19.

JACQUELYN RENEE HOBBS, Orig Town Plat, Lot 9, Block 78, CC 001203, $450.39.

LOGAN D HODGES, Uphams 1st West Add, Lot 1 & 2, Block 2, CC 004947, $658.71.

YVONNE & BUEL HOENSHELL, Boswells 2nd Add, Lot 1 & 2, Block 4, CC 002266, $359.34.

WANDA HOLADAY, Fairlawn Add, CC 008675, $128.09.

CHRIS HOLEMAN, Uphams 1st West Add, Lot 13 & 14, Block 1, CC 004943, $3,385.06.

GINA LEE HOLLAMEN, County Clks Sub Pt2-35-16, CC 009744, $189.06.

CHARLES H III & MICHELLE R HOLLER, Edgewood Add, CC 007879, $545.69.

HOME OPPORTUNITY LLC, City Park Add, Lot 3, Block 5, CC 005710, $283.07.

LEONARD & CAROLYN HOWARD, Pattons 1st Add, Lot 11, Block 7, CC 005170, $477.75.

LEONARD & CAROLYN SUE HOWARD, Uphams 1st West Add, Lot 1, Block 4, CC 004981, $408.69.

LEONARD & CAROLYN HOWARD, Uphams 1st West Add, Lot 2, Block 4, CC 004982, $782.59.

LEONARD & CAROLYN SUE HOWARD, Barrett Park Add, Lot 8, Block 3, CC 005500, $270.05.

LEONARD & CAROLYN S HOWARD, Gillams 2nd Add J C, Lot 7, Block 3, CC 005995, $662.80.

LEONARD & CAROLYN HOWARD, Solomon & Waters Add, Lot 16-18, Block 4, CC 004244, $174.34.

LEONARD & CAROLYN SUE HOWARD, Solomon & Waters Add, Lot 25 & 26, Block 7, CC 004348, $312.96.

LEONARD & CAROLYN SUE HOWARD, Solomon & Waters Add, Lot 15 & 16, Block 8, CC 004370, $345.54.

LEONARD & CAROLYN S HOWARD, Solomon & Waters Add, Lot 7 & 8, Block 10, CC 004424, $535.91.

LEONARD & CAROLYN SUE HOWARD, Commercial Club 1st Add, Lot 3, Block 6, CC 003416, $461.78.

LEONARD & CAROLYN S HOWARD, Commercial Club 1st Add, Lot 2, Block 7, CC 003431, $273.90.

LEONARD & CAROLYN S HOWARD, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 00591.3, $522.38.

MARY HOWARD, Gillams Hghts Add, CC 006092, $242.63.

VICKIE HOWELL, Commercial Club 2nd Add, Lot 12, Block 2, CC 005232, $2,112.84.

ALBERT EARL HUDNALL, Pattons 1st Add, Lot 21, Block 2, CC 005052, $550.19.

DAVID HUETT, HAZEL PICKERING, Orig Town Plat, Lot 5 & 6, Block 36, CC 000485, $41.86.

JOHN & COLLEEN HUFFERD, Akers Sub Add, CC 010623, $962.06.

JOHN C & COLLEEN J HUFFERD, Orig Town Plat, CC 000898, $253.14.

LEIGH HUGHES, SUE SPIRGEN; ROSE OGLESBY, Pleasant View 1st Add, CC 003263, $273.54.

DOROTHY R HUGO REV TRST, TRSTE, Commercial Club 2nd Add, Lot 4, Block 5, CC 005284, $1,279.60.

DOROTHY R HUGO REV TRST, TRSTE, Barrett Park Add, Lot 8, Block 11, CC 005630, $1,189.53.

DOROTHY R HUGO REV TRST, TRSTE, Orig Town Plat, Lot 5, Block 17, CC 000239, $323.08.

TIASA K HULS, Fleshers Add, Lot 2, Block 1, CC 008472, $1,120.00.

SHARI D HURLBUTT REV TRST, TRUSTEE, Commercial Club 1st Add, Lot 16, Block 8, CC 003461, $190.74.

HENERY & SHEBA HUSTON, Morgan Embree W Sub, Lot 6, CC 001428, $263.81.

HENERY & SHEBA HUSTON, Uphams South Park Add, Block 1, CC 002314, $68.82.

HENERY & SHEBA HUSTON, Scurr & Savage 2nd Add, CC 002547, $473.69.

HENERY A & SHEBA M HUSTON, Stubblefields Add, Lot 9 & 10, Block 2, CC 002691, $87.22.

KAY L HYATT, Commercial Club 2nd Add, Lot 5, Block 2, CC 005224, $770.27.

DARRELL M INGRAM L EST, OPAL L INGRAM, Orig Town Plat, Lot 4, Block 6, CC 000070, $642.50.

AARON L & CARLA A IRVING, Kansas Land Co 1st Add, Lot 8, Block 3, CC 006965, $215.02.

AARON L & CARLA A IRVING, Kansas Land Co 1st Add, Lot 8, Block 5, CC 006989, $698.16.

JAE II LLC, Orig Town Plat, Lot 4, Block 86, CC 001358, $327.82.

JAE II LLC, Commercial Club 1st Add, Lot 5, Block 3, CC 003376, $136.74.

JAE II LLC, Ext to City Lmts 03-35-16, CC 008620A2, $135.72.

JAE II LLC, Allens Add, CC 008862, $353.92.

JAE II LLC, Ext to City Lmts 03-35-16, CC 008620A1, $42.10.

FELIX & MARY JAIMES-SERRANO, Browns 2nd Add, CC 002854, $244.66.

FELIX & MARY JAIMES-SERRANO, Grandview Add, CC 004025A1, $917.76.

ALEX JAIMEZ, Commercial Club 2nd Add, Lot 10, Block 9, CC 005351, $238.95.

EDWARD ROBERT JAIMEZ, Pattons 1st Add, CC 005072, $491.32.

JEFF GRAHAM CONSTRUCTION LLC, Orig Town Plat, CC 001440, $2,932.88.

JEFF GRAHAM CONSTRUCTION LLC, Orig Town Plat, Lot 7 & 8, Block 47, CC 000653, $1,181.20.

T JEFFERY-L EST, THOMAS CLEOPAS JEFFERY-DEC’D;, Garverick, Lot 7, Block 1, CC 002895, $250.74.

PHYLLIS JENKINS, Pattons 1st Add, Lot 23, Block 2, CC 005054, $529.07.

PHYLLIS JENKINS, Barrett Park Add, Lot 16, Block 5, CC 005540, $1,041.65.

PHYLLIS JENKINS, Fleshers Add, Lot 3, Block 3, CC 008489, $1,237.93.

PHYLLIS A JENKINS, Barrett Park Add, Lot 11, Block 2, CC 005486, $500.96.

PHYLLIS A JENKINS, Barrett Park Add, Lot 13, Block 5, CC 005537, $691.72.

PHYLLIS A JENKINS, Grandview Add, Lot 19, Block 5, CC 004064, $1,291.49.

RICHARD DUANE KERNS, Gillams Hghts Add, Lot 2, Block 4, CC 006073, $353.45.

PHYLLIS A JENKINS, Commercial Club 3rd Add, Lot 18, Block 3, CC 004612, $500.96.

PHYLLIS A JENKINS, Solomon & Waters Add, Lot 23 & 24, Block 6, CC 004314, $703.63.

PHYLLIS A JENKINS, Orig Town Plat, Lot 2, Block 58, CC 000863, $301.91.

PHYLLIS A JENKINS, Commercial Club 1st Add, Lot 8, Block 14, CC 003541, $828.75.

PHYLLIS A JENKINS, Spaulding Park Add, Block 2, CC 001868, $418.25.

PHYLLIS A JENKINS, Moreland Gardens Sub, Lot 5 & 6, Block 2, CC 008948, $371.13.

HENRY C & INEZ PATRICIA JENNINGS, River View Place, Lot 5, Block 9, CC 006463, $1,824.62.

LARRY B JENSEN, Commercial Club 2nd Add, Lot 16, Block 3, CC 005259, $202.31.

LARRY B JENSEN, City Park Add, Lot 6, Block 5, CC 005713, $64.22.

LARRY B JENSEN, Spaulding Park Add, Lot 3, Block 3, CC 001874, $165.12.

JMPA ENT INC, Westmoreland Park Add, Lot 66, CC 008903, $3,983.40.

RICHARD B & LORI A JOHNS, Pattons 1st Add, Lot 13 & 14, Block 1, CC 005028, $302.82.

FLOYD & BRISHAWN L JOHNSON, Pleasant View 2nd Add, Lot 76 & 78, CC 003226, $517.16.

FLOYD & BRISHAWN JOHNSON, Boswells Add, CC 002125, $236.38.

JAMES M JOHNSON, Hickmans Add, Lot 3, Block 2, CC 003594, $604.75.

LAWRENCE A & LINDA L JOHNSON, Commercial Club 2nd Add, Lot 14, Block 7, CC 005332, $399.84.

LAWRENCE A & LINDA L JOHNSON, Commercial Club 1st Add, Lot 2, Block 11, CC 003495, $557.38.

PABLO R JOHNSON, VICKI L WALKER; JTWRS, Kansas Land Co 1st Add, Lot 12, Block 4, CC 006981, $1,033.85.

JIM & CAROL ANN MORRIS, Barrett Park Add, Lot 6, Block 9, CC 005595, $712.65.

JOHN A JOHNSTON, Solomon & Waters Add, Lot 27 & 28, Block 7, CC 004350, $39.69.

JOHN A JOHNSTON, Solomon & Waters 2nd Add, Lot 29 & 30, Block 7, CC 004352, $395.53.

LEONARD JOHNSTON, Queen City 2nd Add, Lot 17, Block 6, CC 004810, $564.75.

CANDI JONAS, Hoopers Add, Lot 12,E1/2 11, Block 2, CC 008261, $1,498.66.

CANDI JONAS, Solomon & Waters Add, Lot 7 & 8, Block 2, CC 004204, $550.19.

INIS JONES, Pattons 1st Add, Lot 6, Block 7, CC 005165, $821.56.

JASON BROCK JONES, SIERRA SHARMIN OR THOMAS AARON HAWKINS, John Kloehers 1st Add, Lot 5-8, Block 1, CC 010179, $75.09.

JASON BROCK JONES, SIERRA SHARMIN OR THOMAS AARON HAWKINS, Sub W/2 NE 35-34-16, CC 009743, $289.50.

JASON BROCK JONES, SIERRA SHARMIN OR THOMAS AARON HAWKINS; John Kloehers 1st Add, Lot 1 & 2, Block 6, CC 010217, $77.94.

JASON BROCK JONES, SIERRA SHARMIN OR THOMAS AARON HAWKINS, John Kloehers 1st Add, Lot 10 & 11, Block 6, CC 009700, $77.94.

JEROME A & MILA D JONES, City Park Add, Lot 4, Block 1, CC 005642, $399.08.

JOHN L & ETHEL JONES, Uphams South Park Add, CC 002293, $3,738.46.

JOHN L & ETHEL JONES, Fairlawn Add, Lot 33-36, Block 10, CC 008804, $382.35.

OPHELIA L OR FELICIA D OR DENISE N JONES, Orig Town Plat, Lot 4, Block 56, CC 000840, $380.15.

TERRI J JONES, Tyler Garden6thReplBlk1&3, Lot 18, Block 3, CC 010799, $3,095.27.

JAMES J JOPLIN, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 54, CC 006194, $108.91.

JAMES JEFFERSON JOPLIN, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 51-53, CC 006191, $141.80.

JULIO MATIAS JOSE, Uphams 1st West Add, Lot 6, Block 5, CC 005003, $47.47.

JPMORGAN CHASE BANK NA, City Park Add, Lot 11, Block 5, CC 005718, $659.89.

JPMORGAN CHASE BANK NA, City Park Add, Lot 12, Block 5, CC 005719, $190.56.

LINDA J KELLEY, Commercial Club 1st Add, Lot 14, Block 6, CC 003427, $467.73.

ROBERT D KELLEY, STAN SHAFER SR, City Park Add, Lot 4, Block 6, CC 005728, $297.47.

SHAWNA L KELLEY, Orig Town Plat, Lot 13, Block 78, CC 001207, $446.61.

MICHELLE KELLOGG, Barrett Park Add, CC 005484, $305.08.

MICHELLE KELLOGG, Sterlings Add, CC 006292, $25.81.

MICHELLE KELLOGG, Kansas Land Co 2nd Add, Lot 8, Block 3, CC 006888, $423.79.

MICHELLE KELLOGG, Kansas Land Co 1st Add, Lot 3, Block 9, CC 007056, $939.94.

MICHELLE KELLOGG, Kansas Land Co 1st Add, Lot 4, Block 9, CC 007057, $41.86.

MICHELLE KELLOGG, Kansas Land Co 1st Add, Lot 12, Block 1, CC 006933, $41.94.

DAN KEMPKA, City Park Add, Lot 2, Block 4, CC 005691, $955.39.

PAUL & KAREN KENNEDY, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006126, $611.52.

PAUL & KAREN KENNEDY, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006132A1, $490.92.

PAUL D & KAREN S KENNEDY, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006130A1, $230.99.

PAUL D & KAREN S KENNEDY, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006131A1, $682.51.

PAUL D & KAREN S KENNEDY, Adj Edgewood Add, CC 007945A2, $34.48.

PAUL D & KAREN S KENNEDY, Chownings Add, Lot 3, Block 1, CC 009224, $1,445.93.

PAUL DEE & KAREN S KENNEDY, Uphams 1st West Add, Lot 15 & 16, Block 1, CC 004945, $1,018.81.

TREVA D & ROBERT L KENNEDY, Clines Westwood Add, Lot 1, Block 2, CC 009600, $951.79.

SHAWN & CHRISTINA KERN, Levans Sub Blk 113 Orig, Lot 8 & 9, Block 2, CC 001813, $1,428.81.

RONDA LEE KEY, South Side Add, Lot 16, Block 3, CC 001948, $410.16.

SAMUEL JOEL KEY, Solomon & Waters Add, Lot 17 & 18, Block 11, CC 004466, $2,222.64.

ROY KINNEY, JESSE JOHNSON, Stoners Add, CC 002116, $292.70. JEREMIAH LEE KIRK, Boswells 2nd Add, Block 4, CC 002272, $95.18.

MARY L KIRK, Orig Town Plat, Lot 1 & 2, Block 101, CC 001632, $66.68.

MARY L KIRK, Boswells 2nd Add, CC 002276, $571.73.

TONYA KIRK, Orig Town Plat, Lot 7, Block 106, CC 001751, $872.16.

LEELYON KIRKMAN, Commercial Club 2nd Add, Lot 12, Block 5, CC 005292, $64.22.

CRYSTAL MICHELLE KITTERMAN, Commercial Club 3rd Add, Lot 17, Block 5, CC 004629, $479.42.

KRISTI L KITTERMAN, JACOB J BROWN, Halls Add, Lot 14, Block 1, CC 003070, $398.96.

DWAYNE A KNIGHT, Uphams South Park Add, CC 002319, $365.23.

ROBERT & LYNDA KNOWLTON, Barrett Park Add, Lot 10, Block 2, CC 005485, $316.43.

ROBERT L & LYNDA KNOWLTON, Queen City 2nd Add, Lot 3, Block 7, CC 004820, $576.31.

JOHN L & JERILYN T KNOX, Commercial Club 1st Add, Lot 14, Block 3, CC 003386, $474.72.

WANDA JEAN KNOX, Orig Town Plat, Lot 12, Block 35, CC 000476, $238.40.

SHERRY KOGER, Boswells Add, CC 002194, $292.70.

ANGIE R KREAGER, LOIS M BRITT, Commercial Club 2nd Add, Lot 15 & 16, Block 7, CC 005333, $1,437.94

REVA KUBISIAK, Fairlawn Add, Lot 25-29, Block 11, CC 008832, $1,169.07.

MELISSA SUE KUK, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 16, Block 1, CC 002545, $50.26.

MELISSA SUE KUK, Hetheringtons Add, Lot 1 & 2, Block 1, CC 002574, $66.05.

MELISSA SUE KUK, Hetheringtons Add, Lot 3, Block 1, CC 002578, $50.46.

MELISSA SUE KUK, Hetheringtons Add, Lot 4, Block 1, CC 002579, $70.69.

MELISSA SUE KUK, Fairlawn Add, Lot 16-18, Block 9, CC 008751, $162.70.

ROY LACKEY, DEMETRA HAYES, City Park Add, Lot 10, Block 2, CC 005667, $441.65.

BELL P LAIRD ET AL, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005869, $87.18.

JACKEY D LANE-DEC’D, Osborns 5th Add, CC 003889, $217.64.

JOHN & TARINA LANE, Allens Add, CC 008865, $1,017.25.

RICHARD RAYMOND & SUSAN ELIZABETH LANE, Barrett Park Add, Lot 13, Block 2, CC 005488, $1,212.26.

CYNTHIA D LANEY, Pattons 1st Add, Lot 17, Block 7, CC 005176, $285.40.

DONALD J & HELEN G LANK, Westmoreland Park Add, CC 008868A2, $780.48.

NANCY MAUREEN LANNING-NTC, LLOYD NESBITT, Commercial Club 1st Add, Lot 6, Block 7, CC 003435, $394.87.

KATIE LAWRENCE, John Kloehers 1st Add, CC 005859, $241.88.

JAMES BRYAN LAY, DEB SWEAT, Barrett Park Add, CC 005510A1, $947.60.

WILLA M & CHERYL A LEBBY, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 5, Block 1, CC 002534, $941.63.

DAN & GERI LEOFFER, Polletts 2nd Add, Lot 4, Block 3, CC 004153, $199.06.

DWIGHT W & HAZEL L LEOPOLD LIV REV TRST, Tyler Gardens 2nd Add, Lot 4, Block 2, CC 009813, $845.17.

RICK L & DIANA M LEPLEY, Baldwins Add, Lot 15, Block 1, CC 002612, $216.67.

CHARLES L BENTLEY JR, Coffeyville City Unplatt, CC 009923, $1,781.52.

DONALD ALDIS & PAULA DIANE EAGLES, Commercial Club 2nd Add, Lot 12, Block 10, CC 005369, $448.85.

WILLIAM H & WANDA L SHUTTE, Fairlawn Add, Lot 5-13, Block 12, CC 008848, $566.81.

CRAIG W MALES, Hadsells Sub, CC 010346, $525.32.

ELIZABETH LEWIS, WILBERT E COLBERT, Orig Town Plat, Lot 15 & 16, Block 26, CC 000376, $941.77.

TANYA LEWIS, Orig Town Plat, CC 000337, $568.86.

ALBERT C LIEBERT, Gillams Hghts Add, Lot 9, Block 3, CC 006064, $2,210.19.

DAVID D LIMING, South Side Add, Lot 6, Block 3, CC 001938, $591.01.

DAVID D & LORI A LIMING, South Side Add, Lot 5, Block 3, CC 001937, $138.79.

DWAYNE H LINDSEY, Barrett Park Add, CC 005490, $1,078.58.

BI FANG LIU, SHU FANG LIU, Commercial Club 1st Add, Lot 7, Block 8, CC 003452, $1,324.59.

EARL LOCHNER, Meadow Park Add, Lot 9, Block 4, CC 009644, $1,159.20.

JOHN E LOCKABY, South Side Add, Lot 3-7, Block 13, CC 002088, $279.45.

JERRY W & LINDA L LOFFER, Commercial Club 2nd Add, Lot 21, Block 2, CC 005241, $248.89.

JERRY W & LINDA L LOFFER, Orig Town Plat, Lot 4-6, Block 30, CC 000427, $409.79.

JERRY W & LINDA L LOFFER, Orig Town Plat, CC 000223, $267.30.

LARRY W & TAMMY L LOFFER, Hadsells Sub, Lot 5, Block 1, CC 010348, $670.63.

LARRY W & TAMMY L LOFFER, Orig Town Plat, Lot 4, Block 17, CC 000238, $100.29.

LAWRENCE W & TAMMY L LOFFER, Hadsells Sub, CC 010345, $1,038.25.

LINDA & JERRY LOFFER, Orig Town Plat, CC 000224, $308.54.

GREG & TERRI LOGAN, Fleshers 2nd Add, CC 008544, $298.87.

GREG & TERRI LOGAN, Fleshers 2nd Add, CC 008544A6, $290.65.

JOHN MARSHALL & CLAIRE ELISE LOSSNER, Uphams 1st West Add, Lot 14, Block 5, CC 005012, $955.39.

WILLIAM EARL LOVELACE, Commercial Club 2nd Add, Lot 5, Block 4, CC 005269, $233.25.

DAVID E LOVELESS, Commercial Club 2nd Add, Lot 11, Block 10, CC 005368, $1,028.06.

JOHN LOVELESS, Commercial Club 2nd Add, Lot 9, Block 1, CC 005212, $1,371.28.

JACQUELINE E LOWE, KATHY D MANLEY, Orig Town Plat, Lot 7, Block 22, CC 000314, $141.27.

JACK N & LOIS M LOWTHER, Edgewood Add, Lot 1, Block 2, CC 007856, $1,340.91.

STEVE L LUCAS, Commercial Club 1st Add, Lot 3, Block 7, CC 003432, $477.17.

STEVE L & PATRICIA ANN LUCAS, Commercial Club 1st Add, Lot 4, Block 7, CC 003433, $64.22.

ROBERT J LUDLUM, TANYA J LEON, Barrett Park Add, Lot 12, Block 9, CC 005601, $357.86.

TARA M MACARONAS, Northfield Add, CC 008056, $631.94.

MAD MANAGEMENT LLC, Orig Town Plat, Lot 7, Block 30, CC 000430, $842.29.

WILLIAM J MADDEN, Stubblefields 2nd Add, Lot 9, Block 1, CC 002711, $53.14.

LUZ MARIA MADO, Uphams 1st West Add, Lot 3, Block 3, CC 004967, $422.50.

FAYETTE MAHAN, LOIS PORTER; RAYMOND CAIN;, Orig Town Plat, Lot 3, Block 24, CC 000335, $933.03.

FAYETTE MAHAN, LOIS PORTER; RAYMOND CAIN;, Orig Town Plat, Lot 4, Block 24, CC 000336, $1,211.66.

JOSEPH A MALOTTE, Barrett Park Add, Lot 13, Block 9, CC 005602, $64.22.

CAROL MANGAN, Edgewood Annex, Lot 3, Block 3, CC 008145, $625.67.

CAROL B MANGAN, Pattons 1st Add, Lot 13, Block 6, CC 005146, $715.32.

CAROL B MANGAN, Queen City 2nd Add, Lot 3, Block 3, CC 004736, $948.11.

CAROL B MANGAN, Queen City 2nd Add, Lot 21, Block 3, CC 004754, $432.97.

ERIK U HANDCOCK, C LUKE BAINES, Queen City 1st Add, Lot 26, Block 2, CC 004888, $586.42.

CAROL B MANGAN, Clines Westwood Add, Lot 13-16, Block 13, CC 010004, $182.99.

CAROL B MANGAN, Edgewood Add, Lot 17, Block 6, CC 007937, $995.23.

CAROL B MANGAN, Ozark Add, Lot 1 & 2, Block 4, CC 008415, $472.47.

CAROL B MANGAN, Commercial Club 3rd Add, Lot 10, Block 8, CC 004653, $472.47.

CAROL B MANGAN, Solomon & Waters Add, Lot 25 & 26, Block 9, CC 004412, $616.25.

CAROL B MANGAN, Halls Add, Lot 6, Block 1, CC 003062, $2,620.99.

JENNIE MANGUM, Orig Town Plat, CC 001766, $58.89.

PANZY M & L W MANLEY, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 15, Block 1, CC 002544, $50.26.

RUTH MANLEY, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 12 & 13, Block 1, CC 002541, $65.22.

RUTH ELAINE MANLEY, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 14, Block 1, CC 002543, $198.44.

SHIRLEY N MANN, Osborns 2nd Add, Block 2, CC 003801, $680.61.

MANUEL JUAN MANUEL, EULALIA ALONSO, Osborns 3rd Add, Block 1, CC 003815, $223.48.

TIMOTHY J MARINAN, Hetheringtons Add, Lot 13, Block 1, CC 002588, $50.46.

TIMOTHY J MARINAN, Hetheringtons Add, Lot 14, Block 1, CC 002589, $50.46.

TIMOTHY J MARINAN, Hetheringtons Add, Lot 15, Block 1, CC 002590, $50.46.

DAVID ALLEN MARITT, Edgewood Annex, Lot 1, Block 2, CC 008133, $317.94.

KARAN L & ROBERT J MARITT, Edgewood Add Unit 2, Lot 4 & 5, Block 1, CC 009269, $746.62.

GERALD R MARNELL, REV TRST, TRSTE, Osborns 5th Add, CC 003872A1, $244.83.

MATTIE MARSHALL, Scurr & Savage 1st Add, Lot 22, Block 3, CC 002507, $50.46.

VICTOR, JOHN & CRAIG MARSHALL;, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 20 & 21, Block 1, CC 002549, $184.50.

A E MARTIN, Commercial Club 1st Add, Lot 12, Block 15, CC 003562, $352.71.

DATINA S MARTIN, Commercial Club 1st Add, Lot 10, Block 8, CC 003455, $446.40.

DAVID R MARTIN, Commercial Club 1st Add, Lot 8, Block 6, CC 003421, $451.53.

EMMA L MARTIN, Ext to City Lmts 34-34-16, CC 008334A7, $900.12.

JAY DANIEL & TAMMY Y MARTIN;VERONICA GADLIN, Barrett Park Add, Lot 4, Block 3, CC 005496, $378.19

JUSTIN & MAGAN MARTIN, Edgewood Add Unit 2, Lot 5 & 6, Block 14, CC 009397, $2,026.83.

WILLIE MAE & HERBERT MARTIN JR, Commercial Club 1st Add, Lot 14, Block 15, CC 003564, $312.41.

ARELY FICACHI MARTINEZ, Commercial Club 2nd Add, Lot 8, Block 4, CC 005272, $582.39.

HORTENSE MASON, Queen City 1st Add, Lot 27, Block 2, CC 004889, $1,003.10.

HORTENSE MASON, Orig Town Plat, Lot 3, Block 13, CC 000166, $41.86.

HORTENSE MASON, Orig Town Plat, Lot 4, Block 13, CC 000167, $41.86.

HORTENSE MASON, Orig Town Plat, Lot 7, Block 13, CC 000170, $41.86.

HORTENSE MASON, EPPAH WEBBER, Orig Town Plat, Lot 5, Block 13, CC 000168, $41.86.

LURLENE & HORTENSE MASON, Orig Town Plat, Lot 1, Block 13, CC 000164, $41.86.

MELISSA A & RUTHANN MASON, City Park Add, Lot 6, Block 3, CC 005679, $491.95.

SHILO MASON, Gillams Hghts Add, CC 006110, $393.06.

JUANA MATEO, ALONZO FELIPE, Pleasant View 1st Add, CC 003263A1, $223.31.

JAMES R & ASHLIE L MATHIS, Barrett Park Add, Lot 2, Block 8, CC 005575, $583.21.

RICHARD G & MELISSA A MATTICK, Clines Westwood Add, CC 010024, $2,342.30.

THERESE M MAVERS, Orig Town Plat, CC 001252, $517.10.

TRACY & KIMBERLY MAXSON, Coffeyville City Unplatt, CC 010512, $788.53.

WILLIAM E & JESSIE E MAYES, Orig Town Plat, Block 27, CC 000381A1, $242.10.

DEAN J MAYFIELD, City Park Add, CC 005802A1, $580.95.

SANDRA L MCBRIDE, Orig Town Plat, CC 000681, $2,446.72.

BRIAN MCCALL, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 6-8, Block 1, CC 002535, $1,350.28.

KATHY MCCAW, Orig Town Plat, CC 000082, $33.44.

KATHY MCCAW, Orig Town Plat, CC 001706, $963.65.

DONALD & STEPHANIE MCCOWN, Spaulding Park Add, Lot 1 & 2, Block 1, CC 001831A1, $1,266.21.

SHANE MCFALL & DANIELLE LEOFFLER, Meadow Park Add, Lot 5, Block 3, CC 010252, $46.37.

SHANE MCFALL & DANIELLE LEOFFLER, Meadow Park Add, Lot 6 & 7, Block 3, CC 010253, $60.73.

SHANE MCFALL & DANIELLE LEOFFLER, Meadow Park Add, Lot 8, Block 3, CC 010255, $44.32.

SHANE MCFALL & DANIELLE LEOFFLER, Meadow Park Add, Lot 2 & 3, Block 6, CC 010261, $211.89.

SHANE A MCFALL, Solomon & Waters Add, Lot 3 & 4, Block 3, CC 004216, $306.30.

MICHAEL & MILDRED MCGEE, Barrett Park Add, Lot 15, Block 8, CC 005588, $653.37.

MICHAEL J & MILDRED L MCGEE, Barrett Park Add, Lot 16, Block 8, CC 005589, $1,127.20.

MICHAEL JOSEPH & MILDRED LOUISE MCGEE, Barrett Park Add, Lot 14, Block 8, CC 005586, $86.71.

GEORGE L & CAROLYN SUE MCGINNIS JR, Coffeyville City Unplatt, CC 010541, $723.33.

DAVID E & DELORES J MCGLASSON, Fleshers Add, Lot 1, Block 1, CC 008471, $893.84.

EDGAR LEROY MCINTIRE, Stubblefields Add, Lot 18, Block 2, CC 002700A1, $336.95.

CHAD DEREK MCQUILLEN, Seviers Add, Lot 12, CC 003151, $521.90.

CONNIE S MCWHIRT, Solomon & Waters Add, Lot 14 & 15, Block 9, CC 004401, $1,080.43.

LEO & RUTH A MEANS, John Kloehers 1st Add, Lot 2-4, Block 8, CC 005854, $117.75.

MARK E MENEFEE, Levans Sub Blk 113 Orig, CC 001794, $485.18.

NORMA ANGELICA SANCHEZ MERINO, EDNA OSIO SANCHEZ, Grandview Add, Lot 5, Block 2, CC 003994, $431.37

BRANDON L METZNER, Commercial Club 2nd Add, Lot 13, Block 11, CC 005392, $1,564.50.

BRANDON L METZNER, Beattys Add, CC 006241, $1,298.14.

BRANDON L METZNER, Beattys Add, CC 006243, $1,904.03.

BRANDON L METZNER, South Side Add, Lot 7, Block 3, CC 001939, $1,240.82.

JESSE RICHARD & LATICHA MICHELLE SMITH MEYER, Edgewood Add Unit 2, Lot 7, Block 16, CC 009423, $815.83.

GUSTAVO A MEZA, Grandview Add, Lot 7, Block 3, CC 004012, $1,261.34.

RUTH MIDDLETON, Tyler Gardens Add, Lot 13, Block 4, CC 009539, $2,014.72.

BASILIO MARTIN MANUEL MIGUEL, Gillams 2nd Add J C, Lot 6, Block 3, CC 005994, $147.64.

GUILLERMO MIGUEL, City Park Add, Lot 16, Block 8, CC 005784, $102.34.

MARIA MIGUEL, JAIME ANDRES, Kansas Land Co 1st Add, Lot 11, Block 3, CC 006968, $217.92.

MARIA JOSE MIGUEL, JAIML ALONZO ANDRES, Weaverlings SubPtB8Patton, Lot 1, CC 005201, $182.41.

CHERYL R MILLER, Baldwins Add, Lot 9 & 10, Block 3, CC 002638, $1,156.33.

E WAYNE & JUDITH A MILLER, Pattons 1st Add, CC 005023, $786.68.

JIMMY MILLER, RICHARD WEBB, Uphams 1st West Add, Lot 3, Block 5, CC 005000, $301.18.

JOYCE GAYE & JOE M MILLER, Solomon & Waters Add, Lot 3 & 4, Block 7, CC 004326, $385.16.

PEGGY J & GARY L MILLER, Uphams South Park Add, Lot 22-24, Block 2, CC 002341, $661.78.

RICHARD L & CHERYL A MILLER, Commercial Club 2nd Add, Lot 9, Block 10, CC 005366, $351.23.

ROSEMARY MILLER, Fairlawn Add, Lot 1-6, Block 3, CC 008662, $129.96.

SHERRY G, MICHAEL C, ASHLEY M & DONAVIN R MILLER;, North Edgewood Add, Lot 16, Block 2, CC 008188, $1,857.00.

TIM G & LISA K MILLER, West End Place Add OL, CC 004538, $438.87.

JESS J & GLENDA JEAN MIRANDA, Orig Town Plat, CC 001745A1, $351.27.

CANDY MICHELLE MITCHELL, ISAIAS AGUILAR VELAZQUEZ, Osborns 3rd Add, CC 003812, $834.21.

KATHRAN & BILL MITCHELL, Fairlawn Add, Lot 12-18, Block 11, CC 008819, $523.94.

MKT INCORPORATED, Halls Add, Lot 1-4, Block 4, CC 003106, $4,332.06.

MOKAN FOODS INC, Pleasant View 2nd Add, Lot 19, CC 003175, $470.61.

CECILIA MONCADA, Commercial Club 3rd Add, Lot 3, Block 5, CC 004615, $132.69

KARLA F MONGAN, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006125, $846.11.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Barrett Park Add, Lot 16, Block 4, CC 005524, $458.11.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Sunny Slope, Lot 13, CC 010602, $406.31.

LEO & MADELINE MOORE TRST, North Edgewood Add, Lot 8, Block 5, CC 008238, $339.61.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Solomon & Waters Add, Lot 1 & 2, Block 3, CC 004214, $527.64.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Solomon & Waters 2nd Add, CC 003296, $37.97.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Solomon & Waters 2nd Add, CC 003298, $490.36.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Pleasant View 1st Add, Lot 5, Block 2, CC 003273, $375.48.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Westmoreland Park Add, CC 008877A1, $830.16.

LEO & MADELINE MOORE TRST, Westmoreland Park Add, CC 008873, $430.81.

MATTHEW T MOORE, Gillams Hghts Add, Lot 1, Block 3, CC 006055, $828.08.

PAUL & SHERRY MOORE, Gillams Hghts Add, CC 006086, $418.55.

THE LEO & MADELINE MOORE TRUST, Northfield Add, CC 007951, $1,561.34.

JANET L MORGAN, City Park Add, Lot N 95’ LTS 1&2, Block 5, CC 005708, $2,073.39.

JOSHUA & JANET MORGAN, Edgewood Add Unit 2, CC 009266, $3,922.52.

JOSHUA & JANET MORGAN, Commercial Club 1st Add, Lot 8, Block 8, CC 003453, $910.78.

PAMELA J MORGAN, Barrett Park Add, Lot 12, Block 11, CC 005634, $665.88.

PAMELA J MORGAN, Gillams 3rd Add J C, Lot 2, CC 006002, $412.45.

MORNING STAR MANAGEMENT LLC, Pattons 1st Add, Lot 13, Block 7, CC 005172, $286.47.

CHAD J MORRILL, Sub W/2 NE 35-34-16, CC 009739, $124.98.

CHAD J MORRILL, Barrett Park Add, Lot 10, Block 5, CC 005534, $543.21.

CHAD J MORRILL, Park Add, Lot 1 & 2, Block 6, CC 007471, $399.17. CHARLES M MORRIS JR, Barrett Park Add, Lot 5, Block 7, CC 005562, $644.54.

CHARLES M & JESSICA E MORRIS, Orig Town Plat, Lot 13, Block 5, CC 000062, $41.86.

CHARLES M & JESSICA E MORRIS, Orig Town Plat, Lot 14 & 15, Block 5, CC 000063, $500.69.

CHARLES M & JESSICA E MORRIS, Orig Town Plat, Lot 16, Block 5, CC 000066, $41.86.

HOLLY B MORRIS, Uphams 1st West Add, Lot 11, Block 2, CC 004957, $362.30.

RUSSELL J & DEBBIE E MORRIS, Barrett Park Add, CC 005510, $808.38.

VIRGIL D MOSHER, JUDITH MEEK, Hoopers 2nd Add, CC 008303, $472.47.

MELQUIADES AGUILAR ROSAS, Orig Town Plat, Lot 12, Block 101, CC 001642, $352.26.

DEBORAH B MURPHY, Queen City 2nd Add, Lot 15, Block 2, CC 004724, $1,385.85.

VIVIAN MURRAY, Commercial Club 2nd Add, Lot 20, Block 2, CC 005240, $1,024.43.

CHERYL MYATT, Edgewood Add, Lot 9, Block 5, CC 007912, $1,246.16.

JOHN P & GENEVA M MYER, Orig Town Plat, CC 001729, $1,361.52.

ARCHIE & OLETHA CANNON, City Park Add, Lot 6, Block 6, CC 005730, $191.53.

MISTY LYNN NALLEY, Browns 2nd Add, Lot 3, Block 5, CC 002856, $106.60.

GLENDA L NASH, Pleasant View 2nd Add, CC 003190, $458.72.

WENDELL V & DORIS L NASH, John Kloehers 1st Add, CC 005853, $94.78.

SALAM ALBERT NASSIR, Park Add, Lot 10, Block 5, CC 007456, $805.80.

STUART & DONNA NEAL, Pattons 1st Add, Lot 16, Block 7, CC 005175, $1,336.60.

WAYNE CLARK NEAS, Barrett Park Add, Lot 6, Block 4, CC 005514, $298.19.

THOMAS A NELSON, Commercial Club 2nd Add, Lot 8, Block 10, CC 005365, $498.50.

NEOSHO INVESTMENTS LTD, Pleasant View 2nd Add, CC 003202, $6,268.16.

NEOSHO INVESTMENTS LTD, Pleasant View 2nd Add, CC 003204, $354.65.

BETTY M NEVIN, TRST, TRSTE, Queen City 2nd Add, CC 004771A1, $458.11.

TERESA NEVIN, Barrett Park Add, Lot 15, Block 4, CC 005523, $753.06.

JANA L NICHOLAS, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 68, CC 006211, $1,299.23.

JANA L NICHOLAS, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 67, CC 006210, $1,299.23.

JANICE NICHOLS, Browns SubPrtBlk 111 Orig, Lot 2-4, CC 001777, $807.35.

CLIFFORD L & MARY N NIELSEN, Orig Town Plat, Lot 6, Block 17, CC 000241, $522.51.

WILLIAM R & JANIE K NOEL, Fleshers Add, CC 008477A1, $2,366.49.

MARY L & GEORGE NOLAND, Pattons 1st Add, Lot 5, Block 8, CC 005192, $467.73.

DARREL D ARNOLD, REV LIV TRST, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006158A1, $529.96.

JORGE NORMAN, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 2, Block 1, CC 002531, $986.06.

LOWELL & PATSY NORRIS, Pattons 1st Add, Lot 1, Block 4, CC 005086, $443.54.

WAYMOND D & ANGELA L NORTH; LINDA D ROSS, Blacks Highland Add, CC 009018, $444.76.

WAYMOND DALE NORTH, Ozark Add, Lot 16, Block 1, CC 008395, $1,050.48.

WAYMOND DALE NORTH, Boswells Add, Lot 11, Block 3, CC 002163, $375.65.

EDWARD & AMBER L NORTHUP, Gillams Hghts Add, CC 006113, $251.47.

KARAN LEE NUGENT, Queen City 2nd Add, CC 004681, $301.72.

RUTH A NWOKORIE, Uphams South Park Add, CC 002336, $415.99.

LAWRENCE E & CHRISTIN N O’BRIEN, Pattons 1st Add, Lot 26, Block 7, CC 005185, $256.67.

DARLENE O’CONNELL, Besseys Add Subof36-34-16, Lot 58, CC 006198, $913.45.

LEAH O’DONNELL, Commercial Club 1st Add, Lot 15, Block 7, CC 003444, $243.91.

MANUEL H O’NEAL IV, Kansas Land Co 1st Add, Lot 6, Block 9, CC 007059, $236.20.

DEBRA O’NEAL, Gillams Hghts Add, CC 006089, $485.18.

REGINA D & THELVIN OLIVER, Orig Town Plat, Lot 3, Block 30, CC 000426, $2,171.25.

CHARLES OLSON, Scurr & Savage 1st Add, Lot 8, Block 4, CC 002515, $50.46.

CHARLES L OLSON, Scurr & Savage 1st Add, Lot 6, Block 4, CC 002513, $191.82.

NANCY OLSON-NTC, JESSE COLLINS; CHARLIE FARROW SR, Scurr & Savage 1st Add, Lot 17, Block 1, CC 002454, $67.37.

MILDRE M OROZCO, Commercial Club 1st Add, Lot 11, Block 7, CC 003440, $604.55.

MARIBEL ORTIZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 1, Block 1, CC 002438, $540.91.

EDNA M OSIO-SANCHEZ, RIGOBERTO IBARRA RODRIGUEZ, Boswells Add, CC 002198, $517.38.

JANE LOUELLA PAGE, John Kloehers 1st Add, Lot 7, Block 7, CC 009795, $57.45.

PAULA NICOLE & SHIRLEY K PAGE, Solomon & Waters Add, Lot 5 & 6, Block 5, CC 004264, $368.92.

SHIRLEY KAY & PAULA NICOLE PAGE, Westmoreland Park Add, CC 008868A3, $1,803.26.

PATRICK D PALMER, MELISSA D RICE, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 11, Block 1, CC 002540, $986.06.

MARGARET PARRALES, Uphams 1st West Add, Lot 15, Block 5, CC 005013, $500.75.

TONY & YOLANDA M NOLEN JR, Boswells Add, Lot 2, Block 2, CC 002134, $6,123.62.

DAVID M & YURIKA PARSHLEY, Queen City 2nd Add, Lot N 84’ LOT 12, Block 2, CC 004721, $584.38.

DOMINGO & MELISA PASCUAL, Orig Town Plat, Lot 1, Block 75, CC 001141, $536.05.

LAWRENCE PATCHETT, Orig Town Plat, Lot 5, Block 78, CC 001198, $787.48.

VIRGIL PATCHETT, North Edgewood Add, Lot 6, Block 2, CC 008178, $514.92.

VIRGIL PATCHETT, North Edgewood Add, Lot 5, Block 2, CC 008177, $81.03.

MICHAEL R PATTERSON, Westmoreland Park Add, CC 008898, $623.84.

JIMMIE J & FELICITAS PATTISON, Gillams Hghts Add, Lot 9, Block 5, CC 006098, $747.11.

HELEN E PAUZAUSKIE, Barrett Park Add, Lot 3, Block 10, CC 005608, $1,160.97.

JUDITH PAUZAUSKIE-NTC, AMILE PETE WALKER, Orig Town Plat, CC 000868, $37.87.

ROBERT E PAUZAUSKIE, Barrett Park Add, Lot 4, Block 10, CC 005609, $1,082.70.

SCOTT PEACOCK, Fleshers 2nd Add, Block 5, CC 008556, $1,180.22.

STEVE & ELLA GEORGINA PEAVLER, Hickmans Add, Lot 13, Block 2, CC 003604, $1,196.95.

DENISE K PELNAR, Commercial Club 1st Add, Lot 5, Block 6, CC 003418, $399.08.

ANDREW L & LINDA L GINGERY, Grandview Add, Lot 21, Block 5, CC 004066 06, $1,044.10.

ADRIAN JOEL & CIRO PEREZ, Bynums Sub Blk 103 Orig, Lot 11, Block 1, CC 001685, $203.59.

BONIFACIO M & ADAM J PEREZ, Barrett Park Add, CC 005557, $684.96.

CIRO PEREZ & MARIA A PONCE, Solomon & Waters Add, Lot 7 & 8, Block 11, CC 004456, $205.80.

BELVA C PERKINS, Commercial Club 1st Add, Lot 9, Block 4, CC 003397, $628.15.

CLINT PERKINS, VINCENT PARKER, Sterlings Add, Lot 13, Block 1, CC 006302, $24.77.

COLLEEN PERKINS, Pattons 1st Add, Lot 3, Block 2, CC 005034, $581.38.

COLLEEN PERKINS, Queen City 1st Add, Lot 4, Block 1, CC 004833, $552.65.

JOHNNY RAY PERKINS, Polletts 2nd Add, Lot 9, Block 3, CC 004158, $318.84.

DAVID & RANDI D PERRY, City Park Add, Lot 9, Block 9, CC 005795, $603.94.

LELA & ARLO PETERSEN; CHRISTOPHER M GOEN, Orig Town Plat, CC 001688, $210.78.

RICHARD JASON PHELPS, Orig Town Plat, CC 001372, $103.92.

RICHARD JASON PHELPS, Orig Town Plat, CC 001373A1, $31.82.

LEROY PHILLIPPI, Orig Town Plat, CC 001717, $457.47.

LEROY PHILLIPPI, Orig Town Plat, CC 001715, $330.16.

JUSTIN W & STEPHEN W PHILLIPS, River View Place, Lot 2, Block 10, CC 006476, $177.62.

STEVE PHILLIPS, River View Place, Lot 1, Block 10, CC 006475, $193.64.

CHRIS PIPER, Browns 2nd Add, Lot 5, Block 5, CC 002858, $483.18.

CHRIS PIPER, Browns 2nd Add, CC 002886, $42.89.

CHRIS PIPER, Browns 2nd Add, Lot 4, Block 5, CC 002857, $305.08.

CHRIS PIPER, Scurr & Savage 1st Add, CC 002485, $556.83.

JERI ANN PIRKEY, City Park Add, Lot 3, Block 4, CC 005692, $193.50.

TERESA RENEA PLOWMAN-NTC, DAVID & DEBORHA MITCHELL, Orig Town Plat, Lot 11, Block 86, CC 001369, $264.91.

POLISH TRADERS LLC, CURTIS E VENN AGENT/PARTNER, Staats Add, CC 002784, $1,108.03.

TAMARA D PORTER, Orig Town Plat, Lot 7 & 8, Block 26, CC 000367, $1,013.54.

KRIS L & TERESA R POWELL, Orig Town Plat, Lot 15-24, Block 19, CC 000280, $293.73.

KRIS L & TERESA R POWELL, Orig Town Plat, CC 000277, $32.20.

TERESA POWELL, Coffeyville City Unplatt, CC 008619A1, $329.71.

DELLA PRICE, South Side Add, Lot 11, Block 2, CC 001923, $394.15.

VIRGINIA PRICE, Queen City 2nd Add, Lot 12, Block 7, CC 004829, $748.33.

PRIME TIME INDUSTRIAL, PAINTING LLC, South Side Add, CC 002061A1, $2,883.12.

PRIME TIME INDUSTRIAL, PAINTING LLC, South Side Add, CC 002043A1, $128.40.

PRINTING CENTER INC, Orig Town Plat, CC 000611, $793.00.

PRIVATE GROUP, ACQUISITION MANAGEMENT LLC, Commercial Club 2nd Add, Lot 14, Block 1, CC 005217, $191.53.

CRYSTAL JOY PROMAN, Pattons 1st Add, Lot 24, Block 7, CC 005183, $412.86.

MILTON L & CLARA JUNE PUGH, Fairlawn Add, Lot 30-36, Block 11, CC 008837, $545.27.

RICHARD L PUGH, Fairlawn Add, Lot 10-13, Block 9, CC 008745, $72.21.

RICHARD L PUGH, Fairlawn Add, Lot 14 & 15, Block 9, CC 008749, $48.22.

RICHARD LEE PUGH, Fairlawn Add, Lot 3-9, Block 9, CC 008738, $324.17.

MILLIE PURSLEY, Orig Town Plat, CC 001692, $429.12.

MICHAEL QUICK, Fairlawn Add, Lot 5-11, Block 10, CC 008776, $239.32.

MANUEL SANCHEZ QUINTANILLA, Osborns 3rd Add, Lot 3, Block 1, CC 003813, $287.92.

PEGGY QUINTERO, Gillams Add J C, Lot 4, Block 4, CC 005972, $267.12.

PEGGY SUE QUINTERO, Beattys Add, Lot 9 & 10, Block 1, CC 006238, $153.29.

JOEL QUIROZ, Grand Summit Add, Lot 15, Block 2, CC 005839, $1,473.52.

ROBIN D & CARMEN L RAGAN, Grandview Add, Lot 10, Block 3, CC 004015, $1,163.49.

DANIEL RAMOS, ESTER CUEVAS, Scurr & Savage 1st Add, Lot 21,22, Block 4, CC 002528, $1,157.16.

MICHAEL RANKE, Fairlawn Add, Lot 7 & 8, Block 7, CC 008710, $1,096.19.

SHONNEL L RANSOM, JOLENE NICOLE HARPER, Scurr & Savage 1st Add, Lot 12, Block 1, CC 002449, $32.93.

SHONNELL LAMONT & CANDY ELAINE RANSOM, Scurr & Savage 1st Add, Lot 13, Block 1, CC 002450, $165.78.

RAO REV TRST U/A, Staats Add, Lot 19, Block 1, CC 002781, $687.01. RAO REV TRST U/A, Stubblefields Add, Lot 3 & 4, Block 2, CC 002685, $1,296.65.

RAO REV TRST U/A, Boswells 2nd Add, Lot 22, Block 2, CC 002235, $559.70.

RAO REV TRST U/A, Fairlawn Add, Lot 5 & 6, Block 7, CC 008708, $845.40.

GLEN RATCLIFF, Orig Town Plat, Lot 8, Block 23, CC 000332, $933.03.

WALTER E & VERSSIE L RAY, Fleshers 2nd Add, Lot 6-8, Block 3, CC 008529, $5,128.81.

BILLY READEL, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006134, $149.46.

TERRY L REAGANS JR, LACEY S WEBER, Orig Town Plat, Lot 4, Block 54, CC 000801, $244.66.

REAL ESTATE ACQUISITIONS KJE, Orig Town Plat, CC 001080A2, $4,752.28.

HILLARY REESE, Gillams 2nd Add J C, CC 005975, $383.47.

EARL & PAULINE REDDINS, Orig Town Plat, CC 001731, $55.53.

GREGORY CF REED, TAYLOR R THULL, Highland Place Add, Lot 3, CC 003942, $1,798.07.

GREGORY CONNOR-FRANCIS REED, Highland Place Add, CC 003943, $1,787.18.

LORETTA REED-NTC, PABLO JOHNSON; FRANCHESA, Kansas Land Co 1st Add, Lot 9, Block 4, CC 006978, $372.98.

VIRGIL E REESE-NTC, DEAN BAUER, Grandview Add, CC 003989A1, $57.85.

TREVOR L & KRISTYN N REIMAN, Starks Sub, Lot 6 & 7, Block 1, CC 009580, $163.27.

TREVOR L & KRISTYN N REIMAN, Pattons 1st Add, Lot 17, Block 2, CC 005048, $318.84.

SUE ANN RELPH, South Side Add, CC 001991, $239.74.

RENCH INC, Blacks Highland Add, Lot 3, CC 009001, $536.05.

RENCH INC, Uphams South Park Add, CC 002311, $331.47.

RENCH INC, Garverick, Lot 4-6, Block 4, CC 002934, $81.43.

RENCH INC, Garverick, Lot 7, Block 4, CC 002937, $50.46.

RENCH INC, Browns 2nd Add, Lot 1-3, Block 1, CC 002808, $206.24.

RENCH INC, Boswells 2nd Add, Lot 12 & 13, Block 1, CC 002212, $7,780.87.

RENCH INC, Boswells Add, CC 002188, $310.61.

CHARLES RENCH, Boswells Add, CC 002195, $169.97.

ROBERT RENCH, JOSEPH CORNETT, Uphams South Park Add, Lot 3, Block 2, CC 002322, $542.16.

ROBERT RENCH, Boswells Add, Block 4, CC 002189, $48.41.

ROBERT M RENCH, Commercial Club 2nd Add, Lot 16, Block 6, CC 005312, $517.16.

ROBERT M RENCH, Orig Town Plat, Lot 3, Block 103, CC 001671, $974.78

RETZKE LLC, Commercial Club 1st Add, Lot 4, Block 3, CC 003375, $64.22.

WILLIAM T REX, Baldwins Add, Lot 8, Block 3, CC 002637, $1,326.47.

MABLE ANN REXWINKLE, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006149, $351.79.

CHRISTINE L REYNOLDS-SHINKLE, GILBERT SHINKLE, Barrett Park Add, Lot 9, Block 5, CC 005533, $614.80.

CODY RAY REYNOLDS, Pattons 1st Add, Lot 9, Block 4, CC 005094, $632.86.

SONIA REYNOLDS, Commercial Club 1st Add, Lot 12, Block 1, CC 003348, $251.54.

MARY KATHERINE RHINE, Fairlawn Add, Lot 6, Block 8, CC 008725, $171.42.

BLANCHE LRICHARD-DEC’D , DOROTHY D WILLIS, Orig Town Plat, CC 000878, $211.71.

ANTHONY RICHEY, Orig Town Plat, Lot 8, Block 101, CC 001639, $559.90.

CHASTITY RILEY, Orig Town Plat, Lot 15, Block 85, CC 001353, $765.78.

DANNY JOE RILEY, Commercial Club 1st Add, Lot 2, Block 13, CC 003523, $615.62.

DEBRA K RILEY, Commercial Club 3rd Add, Lot 13, Block 8, CC 004656, $723.31.

JOHN RILEY, Uphams 1st West Add, Lot 13, Block 2, CC 004959, $850.29.

SCOTT RITTER, LINDA PROCTOR, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006144, $69.22.

JUAN CARLOS A LOPEZ RIVERA, DANIELA RAMIREZ FAVELA, Orig Town Plat, CC 001730, $205.63.

JUAN CARLOS ALEJANDRO RIVERA, LOPEZ; DANIELA RAMIREZ FAVELA, Commercial Club 1st Add, Lot 13, Block 8, CC 003458, $517.16

RJT ENTERPRISES INC, Childs Place 31-34-17, CC 007833A5, $2,535.69.

RAYMOND ROBBINS, Orig Town Plat, Lot 6, Block 39, CC 000526, $488.77.

WILSON CHARLES ROBERSON, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 4, Block 1, CC 002533, $252.75.

FOREST ROBERTS, Commercial Club 2nd Add, CC 005231, $970.27.

FOREST ROBERTS, Osborns 3rd Add, Lot 4, Block 1, CC 003814, $854.40.

FOREST ROBERTS, Solomon & Waters Add, Lot 13 & 14, Block 7, CC 004336, $1,669.11.

HOWARD W & LORETTA JEAN ROBERTS, Aduddells Add, CC 008978, $293.55.

HOWARD W & LORETTA JEAN ROBERTS, Aduddells Add, CC 008619, $143.43.

CHAD ROBERTSON, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006162, $1,114.71.

CHADWICK R ROBERTSON, Gillams 2nd Add J C, Lot 1, Block 4, CC 005997, $324.72.

MARK ROBERTSON, Orig Town Plat, CC 000875, $5,023.52.

TERESA M ROBERTSON, SCOTTY W YEUBANKS, Moreland Gardens Sub, CC 008941A1, $643.51.

RAY ROBINSON, Orig Town Plat, CC 001200, $214.70.

GABRIEL ROBLES, Garverick, CC 002922, $118.92.

GABRIEL ROBLES, Garverick, Lot 2 & 3, Block 3, CC 002923, $40.69. GABRIEL ROBLES, Garverick, CC 002938, $35.45.

GABRIEL & GLORIA ROBLES, Barrett Park Add, Lot 7, Block 4, CC 005515, $309.78.

RAMIRO & ANTONIO ROBLES, Stubblefields Sub, Lot 10, Block 1, CC 002671, $319.66.

CAESAR V RODRIGUEZ, IRENE M WRIGHT, Fairlawn Add, Lot 1-4, Block 7, CC 008704, $278.71.

VLADIMIR & EVA A RODRIGUEZ, Hickmans Add, Lot 9, Block 2, CC 003600, $360.19.

DELBERT F & JUDITH K ROEDER, Orig Town Plat, Lot W 46’ LT 7, Block 80, CC 001236, $269.07.

TIMOTHY A & KARLA ROEDER, Hadsells Sub, 33-34-16, $1,182.58.

BRENDA K ROGERS, Gillams Hghts Add, Lot 7, Block 6, CC 006107, $350.51.

SCOTT LEE ROGERS, Boswells 2nd Add, CC 002269, $367.27.

EDWARD JAMES ROIG, SARAH REICHERT, Commercial Club 2nd Add, Lot 16, Block 4, CC 005280, $642.50.

WAYNE ROIG, Gillams Hghts Add, Lot 9-11, Block 1, CC 006029, $761.83.

ROJO PROPERTY SOLUTIONS LLC, Home Add, Lot 4, CC 004667, $1,160.98.

KENNETH ROMINES, Scurr & Savage 1st Add, Lot 20 & 21, Block 1, CC 002457, $1,038.73.

ANNA ROSALEZ, Garverick, Lot 15, Block 2, CC 002920, $50.46.

MELQUIADES AGUILAR ROSAS, Buchanans Sub 02-35-16, CC 003300, $399.13.

MELQUIADES AGUILAR ROSAS, Romigs First Add, Lot 2, CC 003319, $64.22.

JAMES V ROSENTHAL, Blacks Highland Add, CC 009014, $1,328.82.

JOHNNIE E ROSS, Orig Town Plat, Lot 7, Block 14, CC 000186, $704.59.

RONALD DEAN RUARK, Solomon & Waters Add, CC 004515, $538.72.

RAYMOND F RUCKMAN-NTC , MATHEW C & LORI L HARTLEY, Spaulding Park Add, Lot 8, Block 2, CC 001859, $64.59.

ORACE RUMERY-NTC, NANCY ANN ALLMAN; JAMES EVERT, Selby SubW/2Blk1 CityPark, CC 005647, $1,164.30.

MICHAEL S RUSSELL, Buchanans Sub 02-35-16, CC 003311, $570.37.

EDWARD R & BELINDA J RUTHERFORD, Hadsells Sub, CC 010487, $977.24.

GRETCHEN ANN RUTHERFORD, Moreland Gardens Sub, Lot 6, Block 3, CC 008958, $406.48.

GRETCHEN ANN RUTHERFORD, Moreland Gardens Sub, Lot 7, Block 3, CC 008959, $102.16.

NINA R RUTHERFORD, Witwers Sub, Lot 9, Block 1, CC 010669, $687.21.

FREDY SANCHEZ, Barrett Park Add, CC 005573A1, $363.21.

CATHERINE SUE SANDERS, Commercial Club 2nd Add, Lot 2, Block 4, CC 005266, $649.27.

LUDEA M SANDERS, Orig Town Plat, Lot 1 & 2, Block 36, CC 000481, $66.25.

LUDEA M SANDERS, Orig Town Plat, Lot 3, Block 36, CC 000483, $401.32.

ROBERT SANDERS-DEC’D , Orig Town Plat, Lot 4, Block 36, CC 000484, $41.86.

MICHAEL & PEGGY SANFORD, Pattons 1st Add, Lot 15, Block 1, CC 005030, $627.72.

MIKE & PEGGY SANFORD, Pattons 1st Add, Lot 16, Block 1, CC 005031, $114.87.

RONALD L SANTORELLA JR, City Park Add, Lot 9, Block 8, CC 005777, $187.22.

LAURI SANTORELLA, Solomon & Waters Add, Lot 31 & 32, Block 6, CC 004322, $474.72.

RON & JACKIE SANTORELLA, Beattys Add, Lot 14, Block 3, CC 006276, $116.31.

RONALD L & JACKIE C SANTORELLA, Beattys Add, Lot 13, Block 3, CC 006275, $28.70.

RONALD L & JACKIE C SANTORELLA, Beattys Add, CC 006277, $30.31.

ROSALIND SCARBOROUGH, Baldwins Add, Lot 1-5, Block 1, CC 002598, $376.49.

JOHN A SCHNOOR, Akers Sub Add, CC 010657, $1,078.79.

JOHN A SCHNOOR, Akers Sub Add, CC 010642, $209.86.

ROBERT D & LUCY A SCHOENSTEIN, Commercial Club 2nd Add, Lot 5, Block 6, CC 005301, $64.22.

HALIE SCOTT-NTC, MAXINE SCOTT, John Kloehers 1st Add, Lot 9, Block 5, CC 009696, $145.03.

HALIE SCOTT-NTC, MAXINE SCOTT, John Kloehers 1st Add, Lot 8, Block 5, CC 009695, $329.71.

HALIE SCOTT-NTC, MAXINE SCOTT, John Kloehers 1st Add, Lot 7, Block 5, CC 009694, $57.45.

JOHN A SCOTT, Edgewood Add, Lot 21, Block 6, CC 007941, $613.70.

KATHERINE & MAXINE SCOTT, John Kloehers 1st Add, Lot 9, Block 8, CC 005861, $215.40.

KATHERINE M & MAXINE A SCOTT, Kansas Land Co 1st Add, Lot 4, Block 7, CC 007021, $41.94.

KATHY & MAXINE SCOTT, Barrett Park Add, Lot 1, Block 3, CC 005493, $534.60.

KATHY & MAXINE SCOTT, Gillams Add J C, Lot 6, Block 3, CC 005966, $222.20.

KATHY & MAXINE SCOTT, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 11, Block 2, CC 002562, $421.02.

KATHY & MAXINE SCOTT, Spaulding Park Add, Lot 1-3, Block 1, CC 001831, $247.80.

KATHY & MAXINE SCOTT, Kansas Land Co 1st Add, Lot 11 & 12, Block 7, CC 007028, $231.18.

KATHY & MAXINE SCOTT, Kansas Land Co 1st Add, Lot 16, Block 7, CC 007033, $169.25.

MARGARET L SCOTT, City Park Add, Lot 8, Block 2, CC 005664, $280.54.

MAXINE SCOTT, Orig Town Plat, Lot 5, Block 21, CC 000296, $41.86.

MAXINE SCOTT, Kansas Land Co 1st Add, Lot 6, Block 4, CC 006975, $45.35.

RAYMON D SCOTT, Osborns 4th Add, Block 1, CC 003847, $588.76.

RAYMON D (WAYNE) SCOTT, Orig Town Plat, Lot 20, Block 101, CC 001650, $445.09.

RAYMON DEWAYNE SCOTT, Meadow Park Add, CC 009645, $44.32.

RAYMON DEWAYNE SCOTT, Uphams 1st West Add, CC 004961, $47.80.

CONSUELLA FOLKS SCOURTEN, Hetheringtons Add, Lot 16, Block 1, CC 002591, $432.39.

PEGGY SEATON, Fairlawn Add, Lot 9,10,11, Block 11, CC 008816, $62.77.

SEK HOLDING COMPANY, Osborns 5th Add, Lot 11, Block 1, CC 003875, $458.11.

SEK HOLDING COMPANY, Osborns 5th Add, Lot 12, Block 1, CC 003876, $585.99.

SEK HOLDING COMPANY, Mahan&Halls Sub Prt 73 Or, CC 001098, $3,300.18.

SEK READY MIX, Coffeyville City Unplatt, 18-34-17, $221.12.

DONALD DEAN MARIS, Browns 2nd Add, CC 002873, $322.87.

LONNIE C & CAROL S LAKEY, South Side Add, CC 001920A2, $859.92.

CHASE & HEATHER SENECAL, Barrett Park Add, Lot 3, Block 9, CC 005592, $242.79.

ERIK U HANDCOCK, C LUKE BAINES, Osborns 3rd Add, CC 003816A1, $1,453.67.

DAVID & ELIZABETH SEWELL, North Edgewood Add, Lot 4, Block 1, CC 008158, $1,083.29.

BOBBY LEE JR & GINA M SHAFER, County Clks SubPt33-34-16, CC 010560, $946.47.

BOBBY LEE JR & GINA M SHAFER, County Clks SubPt33-34-16, CC 010570, $227.49.

STANLEY SHAFER JR, Stubblefields Add, Lot 11-13, Block 2, CC 002693, $210.06.

RICKY L SHAFER SR, Queen City 2nd Add, Lot 4, Block 3, CC 004737, $2,825.35.

STANLEY L SHAFER SR, Ext to City Lmts 11-35-16, CC 007831, $263.99.

RICKY L & WANDA J SHAFER, Solomon & Waters Add, Lot 17 & 18, Block 7, CC 004340, $380.15.

STANLEY SHAFER, Barrett Park Add, Lot 8, Block 10, CC 005613, $362.45.

GLENN SHAMBLIN, Browns 2nd Add, Lot 14-16, Block 2, CC 002825, $2,379.00.

KEVIN SHAMBLIN, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005900, $625.67.

JOHN P SHANE, Commercial Club 2nd Add, Lot 22, Block 10, CC 005379, $1,341.92. ARLON T SHANK, Osborns 3rd Add, CC 003826, $58.89.

NORMAN G & RUTH L SHARP, Orig Town Plat, CC 001670, $727.20.

BILLY L SHARPE SR, Boswells Add, CC 002132, $232.33.

BILLY L SHARPE SR, Boswells Add, CC 002133, $42.67.

CRYSTAL BELLE SHARPE, Barrett Park Add, CC 005548, $242.28.

SARA SHARPTON, Uphams 1st West Add, CC 004963, $183.72.

EARLA J SHEPARD, Commercial Club 2nd Add, Lot 14, Block 5, CC 005294, $481.90.

GINA R SHERRELL, Sub W/2 NE 35-34-16, CC 005841A6, $461.18.

JIMMIE D & MELINDA SHIPMAN, Barrett Park Add, Lot 14, Block 5, CC 005538, $680.81.

JIMMIE D & MELINDA J SHIPMAN, South Side Add, Lot 11, Block 6, CC 002005, $4,212.84.

CHARLES H SHOBE-DEC’D, Orig Town Plat, Lot 4 & 5, Block 19, CC 000269, $34.26.

GEORGE R & VEDA L SHOBE, Queen City 1st Add, CC 004912A1, $256.25.

HELENA SHOBE, Orig Town Plat, Lot 8 & 9, Block 19, CC 000274, $40.83.

HELENA SHOBE, Orig Town Plat, Lot 6 & 7, Block 19, CC 000271, $333.21.

HELENA SHOBE, Orig Town Plat, Lot 7, Block 35, CC 000471, $155.74.

LYDIA MAE & SHANIQUE NICOLE SHOBE, Barrett Park Add, Lot 15, Block 6, CC 005555, $507.94.

RODGER D & KAREN LSHUFELDT, Pattons 1st Add, Lot 9, Block 2, CC 005040, $1,185.03.

CAROLYN M SIMES, Barrett Park Add, Lot 9, Block 11, CC 005631, $1,805.11.

JAMES WAYNE & HELEN LOUISE SISCO, Gillams Hghts Add, CC 006093, $1,248.64.

LISA LEA SISCO, Commercial Club 2nd Add, Lot 7, Block 1, CC 005210, $204.67.

ANA PATRICIA SISNEROS & FAUSTINO ACOSTA GARCIA, Uphams 1st West Add, Lot 1, Block 3, CC 004965, $572.34.

JACK & PATRICIA SITSLER, Pattons 1st Add, CC 005188A1, $322.16.

JACK P & PATRICIA SITSLER, Witwers Sub, CC 010690, $182.36.

PATRICIA JO & JACK PAUL SITSLER, Pattons 1st Add, Lot N 96’ LT 1, Block 8, CC 005188, $267.68.

SIX (E) TRADING CO, Boswells Add, CC 002131A2, $20.60.

MARK SKIPPER, Park Add, Lot 10, Block 3, CC 007432, $296.48.

MICHAEL WAYNE SLATON, Boswells 2nd Add, Lot 3, Block 4, CC 002268, $414.96.

IVAN SMITH JR, Hetheringtons Add, Lot 18, Block 1, CC 002593, $125.55.

IVAN DALE JR & CASSEY MARIE SMITH, Commercial Club 1st Add, Lot 2, Block 12, CC 003511, $772.54.

BETTY JEAN SMITH, Commercial Club 2nd Add, Lot 3, Block 6, CC 005299, $564.36.

CHARLTON NUYAKA SMITH, AMANDA GRACE PADRON, Orig Town Plat, CC 001668, $41.86.

DANIEL D SMITH, North Park Add, Lot 3, Block 1, CC 005921, $76.11.

DEBRA SMITH, Commercial Club 1st Add, CC 003403, $674.89.

ELSIE M SMITH-NTC, PENNY J WILLIAMS, Commercial Club 1st Add, Lot 9, Block 15, CC 003559, $118.91.

EMMITT H SMITH, Cfvl City Unplatted, CC 009778, $344.25.

HOWARD DUANE SMITH, Fairlawn Add, Lot 3, Block 2, CC 008650, $44.11.

JERRY A SMITH, River View Place, Lot 2, Block 3, CC 006387, $7,194.16.

JERRY A SMITH, River View Place, Lot 1, Block 3, CC 006386, $3,914.05.

KAREN & DANA C SMITH, Orig Town Plat, Lot 8, Block 106, CC 001752, $297.86.

LAWRENCE E SMITH, Boswells 2nd Add, Lot 5-7, Block 1, CC 002205, $1,286.15.

LINDA S SMITH TRST, TRSTES; KATHRYN NEWKIRK, Ext to City Lmts 02-35-16, CC 007816, $50.46

RONALD D SMITH, Fairlawn Add, CC 008674, $131.32.

STEPHEN R SMITH, Solomon & Waters Add, Lot 1-3, Block 4, CC 004229, $670.39.

TREVOR EUGENE SOKOLL & HAILEY A LOGAN, Halls Add, Lot 12, Block 1, CC 003068, $484.14.

MARTIN & IRMA SOLIS, Sub W/2 NE 35-34-16, CC 005843, $368.62.

MATTHEW S SORTORE, Commercial Club 2nd Add, Lot 6, Block 14, CC 005441, $710.74.

CYNTHIA L SOUTH, City Park Add, Lot 9, Block 6, CC 005734, $298.79.

LEWIS C & FERN SPRAGUE, Boswells 2nd Add, Lot 20,21, Block 2, CC 002233, $299.90.

ST JOHN CHURCH OF FAITH INC, John Kloehers 1st Add, Lot 5, Block 8, CC 005857, $63.80.

DOUGLAS E STANDFAST, Commercial Club 2nd Add, Lot 10, Block 13, CC 005428, $830.39.

ARTHUR L STARK JR, Edgewood Add, Lot 7, Block 3, CC 007884, $604.13.

PATSY J STARK, Commercial Club 2nd Add, Lot 15, Block 3, CC 005257, $168.13.

GLENN E STARR, City Park Add, Lot 4, Block 9, CC 005788, $191.44.

STEPHANIE STARR, Orig Town Plat, Lot 6, Block 40, CC 000543, $372.60.

MICKEY DEAN & DORISANN STATON, Commercial Club 1st Add, Lot 10, Block 13, $681.59.

LORIN STEPHENS, Orig Town Plat, CC 000251, $1,048.02.

CONNIE A STEVENS, OLIVIA R DAVIS, Solomon & Waters Add, Lot 12 & 13, Block 9, CC 004399, $1,151.20

ANDE LANE & CAROL ANITA STEVENSON, Gillams Hghts Add, Lot 7, Block 5, CC 006096, $181.50.

ROBERT STEVENSON, Kersnicks Sub, CC 009038, $504.46.

JOHN J STEWART, Edgewood Add, Lot 5, Block 6, CC 007925, $291.24.

KELLY DAVID STEWART, SHELLY SUE ALLMON, Hickmans Add, Lot 4, Block 3, CC 003611, $908.12.

ZACKERY STEWART, RACHEL STEVENSON, Orig Town Plat, Lot 6, Block 77, CC 001181, $421.03.

NONA STOTTS, Stubblefields Add, Lot 6-8, Block 2, CC 002688, $48.14.

PAMELA STOTTS, Solomon & Waters Add, Lot 7, Block 1, CC 004188, $50.46.

PAMELA L STOTTS, Solomon & Waters Add, Lot 8 & 9, Block 1, CC 004189, $407.55.

PAMELA L STOTTS, Solomon & Waters Add, Lot 5 & 6, Block 1, CC 004186, $563.12.

TROY E STOTTS, Polletts 2nd Add, Lot 10, Block 2, CC 004147, $352.80.

TROY E STOTTS, Solomon & Waters Add, Lot 31 & 32, Block 7, CC 004354, $553.48.

TROY E STOTTS, Westmoreland Park Add, CC 008897A1, $1,033.04.

STACIA LEE STOVER, Solomon & Waters Add, Lot 27 & 28, Block 4, CC 004256, $401.32.

BERNICE & PATRICIA LYNN STRICKLAND, Orig Town Plat, Lot 11, Block 13, CC 000174, $394.15.

EARL STRICKLAND, Orig Town Plat, Lot N 40’ LOT 16, Block 16, CC 000232, $29.96.

KEVIN STRICKLAND & KRISTINA VINCEN, Coffeyville City Unplatt, CC 008619A3, $422.50.

MICHAEL STUART, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005888A1, $199.92.

MICHAEL STUART, Meadow Park Add, Lot 2, Block 9, CC 009664, $43.50.

DONALD W STUCKEY-NTC, PHYLLIS V STUCKEY, Spaulding Park Add, Lot 7, Block 2, CC 001858, $166.05.

VALERIE SUDDOCK, City Park Add, Lot 8, Block 3, CC 005681, $137.38.

VALERIE L SUDDOCK, Sub E/2 NE 35-34-16, Lot 16, CC 005877, $72.71.

VALERIE L SUDDOCK, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005885A1, $69.95.

VALERIE L SUDDOCK, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 005885A3, $47.80.

BETTY J SULLIVAN, Orig Town Plat, Lot 14, Block 22, CC 000322, $308.15.

RICHARD J & KAIL JEAN SUMPTER, Ozark Add, Lot 7 & 8, Block 6, CC 008457, $323.18.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, Lot 5, Block 10, CC 000136, $41.86. SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, Lot 4, Block 11, CC 000151, $423.79.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, CC 000362, $749.57.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, Lot 5, Block 26, CC 000365, $41.86.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, Lot 7, Block 37, CC 000510, $1,101.29.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, CC 000846, $954.61.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, CC 001238, $617.27.

SALLY D SWARTZ, Bynums Sub Blk 103 Orig, Lot 9 & 10, Block 1, CC 001683, $1,141.98.

SALLY D SWARTZ, Bynums Sub Blk 103 Orig, Lot 8, Block 1, CC 001682, $957.91.

SALLY D SWARTZ, Orig Town Plat, CC 001690, $944.35.

SALLY D SWARTZ, Boswells Add, Lot 1, Block 1, CC 002121, $49.23.

SALLY D SWARTZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 1, Block 4, CC 002508, $581.91.

SALLY D SWARTZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 2, Block 4, CC 002509, $432.39.

SALLY D SWARTZ, Scurr & Savage 1st Add, Lot 3 & 4, Block 4, CC 002510, $365.11.

SALLY D SWARTZ, Boswells Add, Lot 12, Block 3, CC 002164, $836.53.

SALLY D SWARTZ, Boswells Add, Lot 5, Block 3, CC 002157, $50.46.

ANTHONY D SWEENEY II, KYASHA SCOTT, Stubblefields Add, Lot 16 & 17, Block 2, CC 002698, $71.04.

GARY V JR & KIM SWIGART, Northfield Add, Lot 20, Block 2, CC 007976, $781.48.

GARY V JR & LINDA KIM SWIGART, Ozark Add, Lot 21-24, Block 4, CC 008435, $648.33.

GARY V JR & L KIM SWIGART, Spaulding Park Add, Lot 10, CC 001840, $264.54.

DONALD E SYKES, Orig Town Plat, CC 000887, $168.81.

PAUL E & ANNA E GOOD, Uphams 1st West Add, Lot 14, Block 2, CC 004960, $428.39.

DAVID A TATE, Barrett Park Add, Lot 7, Block 6, CC 005547, $9,318.38.

JAMES CLINTON SR & MARY ELLEN TAYLOR, County Clks SubPt34-34-16, CC 009901, $412.02.

JAMES CLINTON SR & MARY ELLEN TAYLOR, County Clks SubPt34-34-16, CC 009900, $846.72.

JAMES CLINTON SR & MARY ELLEN TAYLOR, County Clks SubPt34-34-16, CC 009903, $122.67.

MARTHA TAYLOR, JULIA MCCARTHY, Scurr & Savage 2nd Add, CC 002553, $815.32.

MARY E TAYLOR, Grandview Add, Lot 9 & 10, Block 5, CC 004050, $2,602.59.

RONNIE E & JACKIE M TAYLOR, Ozark Add, Lot 9, Block 2, CC 008408, $1,288.49.

JAMES R & MARIANN TEMPLETON, Gillams 3rd Add J C, Lot 12, CC 006015, $451.13.

CARL W TESH, BARBARA E HALLIGAN, Sub W/2 NE 35-34-16, CC 009740, $140.81.

SHAWN THOMAS, Besseys Add Subof36-34-16, CC 006207, $205.80.

KATHERYN THOMASON, JOSE RAMIREZ, River View Place, Lot 16, Block 4, CC 006411, $1,211.70.

KATHERYN THOMASON, JOSE RAMIREZ, Orig Town Plat, CC 001668A1, $41.43.

MINERVA THOMASON, Commercial Club 3rd Add, Lot 5,6, Block 5, CC 004617, $207.31.

HUBERT E, SASHA & HUBERT E THOMPSON III;, Orig Town Plat, Lot 6, Block 35, CC 000470, $348.50.

SHARONELL THOMPSON, Solomon & Waters Add, Lot 29 & 30, Block 4, CC 004258, $498.29.

RUBBEN H & MARTHA J THORN, Pattons 1st Add, Lot 12, Block 1, CC 005027, $171.75.

RAYMOND TICKLE, Browns 2nd Add, Lot 4 & 5, Block 3, CC 002832, $222.42.

RICHARD & TIMATREE L TOLIVER, Orig Town Plat, CC 000490, $544.87.

FRANKLIN TOSH, South Side Add, Lot 8, Block 13, CC 002093, $446.76.

PERRY TOTMAN, Solomon & Waters Add, Lot 11 & 12, Block 11, CC 004460, $1,110.91.

PERRY W TOTMAN, Commercial Club 1st Add, Lot 5, Block 8, CC 003450, $322.53.

REBECCA TOWLES, Gillams 3rd Add J C, CC 006005, $532.77.

ERIK U HANDCOCK, C LUKE BAINES, Pattons 1st Add, Lot 13, Block 8, CC 005200, $1,153.19.

ROBERT DEAN JR & VALORIE ANNETTE TRACY, Hickmans Add, Lot 5, Block 3, CC 003612, $153.17.

JAMES E TRAMELL, Fairlawn Add, Lot 7 & 8, Block 8, CC 008726, $1,146.07.

TIMOTHY TRANSUE, Orig Town Plat, CC 000876, $260.48.

JOSHUA & CELIA TRISLER, Commercial Club 1st Add, CC 003356, $286.44.

RICHARD L & TAMMY J TROTTER, City Park Add, Lot 6, Block 8, CC 005774, $301.18.

RICHARD L & TAMMY J TROTTER, City Park Add, Lot 7, Block 8, CC 005775, $64.22.

CHRISTINA E TUCKER, Gillams 2nd Add J C, Lot 3, Block 3, CC 005991, $512.46.

SUSAN TUGGLE, Commercial Club 3rd Add, Lot 11, Block 3, CC 004605, $575.01.

SUSAN J TUGGLE, Commercial Club 3rd Add, Lot 10, Block 3, CC 004604, $983.41.

TIMOTHY D & KELLIE M TUNSTALL, Stoners Add, Lot 8, CC 002112, $396.84.

LARRY & LAURA JANE MARKLE, Osborns 4th Add, Lot 23, Block 1, CC 003859, $187.12.

EVA JOAN TWITCHELL, Barrett Park Add, Lot 7, Block 2, CC 005481, $197.97.

MARILEE M UNSELL, Pattons 1st Add, Lot 17, Block 3, CC 005076, $463.55.

CHRISTOPHER UPTON, Bowmans SubW/2Blk10 CtyPk, Lot 13, Block 10, CC 005822, $816.37.

CHRISTOPHER UPTON, Bowmans SubW/2Blk10 CtyPk, Lot 14, Block 10, CC 005823, $4,561.74.

DAVID B & CINDY R VALENTINE, Ext to City Lmts 04-35-16, CC 009848, $1,291.29.

DAVID BRIAN & CYNTHIA REID VALENTINE, Barrett Park Add, Lot 11, Block 5, CC 005535, $64.22.

DAVID BRIAN & CYNTHIA REID VALENTINE, Hickmans 3rd Add, Lot 2, CC 003683, $1,026.89.

WILMA J VAN WINKLE, PATRICIA J CARLIN, Coffeyville City Unplatt, CC 008617, $90.26.

RONNIE W VANNOSTER, Pattons 1st Add, Lot 10, Block 7, CC 005169, $64.22.

ROBERT RENCH, City Park Add, Lot 15, Block 8, CC 005783, $970.10.

MARIBEL MOLINA VASQUEZ, ERLIN ALEXANDER ALVAREZ;, Commercial Club 1st Add, Lot 4, Block 8, CC 003449, $573.79

ROBERT VAUGHN, Orig Town Plat, Lot 4, Block 106, CC 001748, $115.96.

CORINA VELA, RAMON DELEON, Northfield Add, Lot 15, Block 2, CC 007971, $1,165.76.

CORINA VELA, RAMON DELEON, Northfield Add, Lot 9, Block 2, CC 007965, $1,165.76.

ERIC G VERATTI-NEWMAN, Commercial Club 2nd Add, Lot 9, Block 13, CC 005427, $233.20.

DARRYLE VERNON, BETTY SULLIVAN, Kansas Land Co 1st Add, Lot 10, Block 4, CC 006979, $391.12.

DARRYLE VERNON, Kansas Land Co 1st Add, Lot 11, Block 4, CC 006980, $159.79.

MEGAN R VERNON, JERRY L SPRINGER, Queen City 2nd Add, Lot 10, Block 5, CC 004792, $1,250.67.

LEON A & LAURIE A VERRATTI, Hickmans Add, Lot 3, Block 3, CC 003610, $505.48.

TOMMY D VERRATTI, Queen City 1st Add, Lot 3, Block 1, CC 004832, $371.04.

JOHN & HAZEL VEST, Spaulding Park Add, Lot 18, Block 1, CC 001849, $125.90.

JOHN C & HAZEL VEST, Orig Town Plat, CC 001669, $53.20.

NELDA L VEST, Commercial Club 2nd Add, Lot 11, Block 3, CC 005253, $384.56.

SPENCER VEST, Orig Town Plat, CC 001756, $865.61.

SPENCER VEST, Orig Town Plat, Lot 13, Block 106, CC 001758, $191.00.

SPENCER VEST, Spaulding Park Add, Lot 11 & 12, Block 2, CC 001862, $1,170.29.

SPENCER VEST, South Side Add, CC 001919, $657.21.

WILLIAM VEST, Orig Town Plat, CC 001732, $1,024.51.

VICTORY INC, Barrett Park Add, Lot 1, Block 2, CC 005475, $1,210.01.

VICTORY INC, Bynums Sub Blk 103 Orig, Lot 6 & 7, Block 1, CC 001680, $232.33.

VICTORY INC, Scurr & Savage 1st Add, CC 002486, $1,310.62.

ANA L VILLALOBOS, OLVIN OMAR LAZO, Hickmans Add, Lot 12, Block 2, CC 003603, $124.06.

ARLENE J WACHS, Commercial Club 1st Add, Lot 8, Block 11, CC 003501, $438.86.

JAMES S & DEBRA WADDLE, Orig Town Plat, CC 001745, $465.48.

CHARLES R MOUNTFORD, Grandview Add, Lot 17, Block 5, CC 004062, $837.92.

VICKI L WALKER, Kansas Land Co 1st Add, Lot 1, Block 4, CC 006970, $122.04.

PAUL & JODIE WALLER, Edgewood Add, Lot 6, Block 5, CC 007909, $1,623.58.

TODD WALTER, City Park Add, CC 005695, $54.96.

TODD WALTER, City Park Add, Lot 7, Block 4, CC 005698, $191.53.

MARY JEAN WALTERSCHEID, Sub E/2 NE 35-34-16, CC 009763, $608.77.

MARY JEAN WALTERSCHEID, GERALDINE A LIEBERT; JANE ELLEN CATONE, Barrett Park Add, Lot 3, Block 4, CC 005511, $578.13.

MARY JEAN WALTERSHEID, GERALDINE A LIEBERT; JANE E CATONE, Barrett Park Add, Lot 2, Block 4, CC 005509, $39.69

JAMES WALTON JR, Barrett Park Add, Lot 14, Block 6, CC 005554, $314.26.

JAMES L JR & DEANNA L WALTON, Scurr & Savage 1st Add, Lot 12 & 13, Block 4, CC 002519, $1,157.16.

JAMES L WALTON JR, Scurr & Savage 1st Add, Lot 14, Block 4, CC 002521, $986.06.

JAMES L JR & DEANNA L WALTON, Scurr & Savage 1st Add, Lot 15, Block 4, CC 002522, $963.85.

BETTY WALTON-NTC, TARA & JAMES WALTON;, Orig Town Plat, Lot 20, Block 105, CC 001740, $481.90.

EDWARD WALTON, Barrett Park Add, Lot 4, Block 5, CC 005528, $109.15.

EDWARD L & VIRGINIA L WALTON, Barrett Park Add, Lot 5, Block 5, CC 005529, $895.40.

TARA WALTON, BETTY SPAHT, Orig Town Plat, CC 001704, $179.21.

TARA WALTON, Orig Town Plat, CC 001703, $49.65.

TARA WALTON, BETTY SPAHT, Orig Town Plat, CC 001702, $37.12.

TARA WALTON, Orig Town Plat, Lot 19, Block 105, CC 001739, $527.85.

TYLER E WALTON, Orig Town Plat, Lot 21, Block 105, CC 001741, $49.65.

TASHA M WAMPLER, Commercial Club 2nd Add, Lot 8, Block 11, CC 005387, $1,171.99.

JOYCE M WANZER & DONNA S SCHOONOVER, Halls Add, Lot 7 & 8, Block 1, CC 003063, $1,421.66.

KEITH G & JOYCE M WANZER, Pattons 1st Add, Lot 13, Block 5, CC 005122, $1,071.59.

MICHAEL R WARD, Pattons 1st Add, Lot 14, Block 7, CC 005173, $538.50.

SARAH & RANDELL WARREN, Orig Town Plat, CC 001701, $90.93.

FRANK OR DAVID L WEATHERS, Stubblefields Add, Lot 19 & 20, Block 2, CC 002700, $440.90.

ASHLEY WEBBER, Solomon & Waters 2nd Add, Lot 12, Block 1, CC 003291, $64.22.

CHARLES D & ASHLEY WEBBER, Solomon & Waters 2nd Add, Lot 16, Block 1, CC 003295, $458.30.

CHARLES P WEBBER, Solomon & Waters 2nd Add, Lot 13, Block 1, CC 003292, $238.95.

SHIRLEY J WEBBER, Bowmans Subof Gillam Hght, Lot 13, CC 006119, $1,128.22.

LACEY S WEBER, TERRY L REAGANS JR, Commercial Club 1st Add, Lot 3, Block 11, CC 003496, $871.26.

VICTOR W WEISSENFLUH, Hoopers Add, Lot 15, Block 3, CC 008281, $728.91.

KRAIG & BREEZI KEITH, Edgewood Add, Lot 1-4, Block 1, CC 007846, $1,026.68.

DAVID E WELLINGTON, Solomon & Waters Add, Lot 3 & 4, Block 8, CC 004358, $451.94.

MILDRED A WELLINGTON, South Side Add, Lot 13, Block 2, CC 001925, $859.71.

WELLS FARGO FINANCIAL KANSAS INC, Pleasant View 1st Add, Lot 10, Block 1, CC 003268, $631.75.

WELLS FARGO FINANCIAL KANSAS INC, Commercial Club 1st Add, Lot 4, Block 6, CC 003417, $1,115.09.

WELLS FARGO FINANCIAL KANSAS INC, Commercial Club 1st Add, Lot 7, Block 11, CC 003500, $683.71.

VANESSA M & CHRISTOPHER DAVIS, Country Club Add, CC 008578, $101.12.

GRANT DANIEL WELLS, Starks Sub, Lot 5, Block 1, CC 009579, $430.78.

EMMA WEST, Orig Town Plat, Lot 2, Block 6, CC 000068, $171.20.

CECIL WHEELER, KATRINA ALTENREID, Boswells Add, Lot 8, Block 2, CC 002140, $70.12.

CONSUELO W WHITAKER, STEPHEN L CRAWFORD, Orig Town Plat, Lot 4, Block 39, CC 000524, $999.04.

JAMES H WHITE JR, Commercial Club 2nd Add, Lot 3, Block 11, CC 005382, $1,348.31.

WHITE 44 ENTERPRIZE, Orig Town Plat, Lot 1, Block 58, CC 000862, $191.11.

B W WHITE % RONALD K WHITE, Kansas Land Co 1st Add, Lot 5, Block 9, CC 007058, $41.86.

BETTY JEAN WHITE, Northfield Add, Lot 9, Block 7, CC 008066, $524.22.

CURTIS R & DEBORAH N WHITE, Gillams Hghts Add, Lot 8, Block 1, CC 006028, $416.24.

JASON D & SAMANTHA J WHITE, Orig Town Plat, CC 001695, $252.95.

SHERMAN R & CINDY WHITE, Uphams 1st West Add, Lot 16, Block 5, CC 005014, $966.58.

JAMES WHITMORE, City Park Add, Lot 10, Block 9, CC 005796, $1,214.07.

ERNESTO WILLIAMS, City Park Add, Lot 3, Block 6, CC 005727, $1,210.01.

PENNY J WILLIAMS, SHMIAH SCOTT, Orig Town Plat, Lot 14, Block 36, CC 000495, $261.22.

PENNY J WILLIAMS, County Clks SubPt34-34-16, Lot 14, CC 009912, $107.50.

LEON A WILLIAMSON, South Side Add, Lot 6 & 7, Block 4, CC 001958, $516.34.

LEON K & PAMELA L WILLIAMSON, Pattons 1st Add, Lot 27, Block 7, CC 005186, $64.22.

RALPH WILLIS JR, Orig Town Plat, Lot 6, Block 75, CC 001147, $195.85.

DEBBIE L WILSON, Grand Summit Add, Lot 9, Block 2, CC 005833, $1,017.04.

DEREK W OR TOMMY E WILSON, Orig Town Plat, Lot 2, Block 8, CC 000099, $41.86.

DWAYNE & NANCY WILSON, Orig Town Plat, Lot 6, Block 78, CC 001199, $525.57.

JERALD K & MELISSA K WILSON; KAYLA ANNE BRUMLEY, Osborns 3rd Add, CC 003828, $194.00.

KENNETH H & RITA M WILSON, Coffeyville City Unplatt, CC 010523, $1,401.85.

MARY L WILSON, Orig Town Plat, Lot 1 & 2, Block 5, CC 000047, $395.59.

TOMMIE L WILSON, Sterlings Add, Lot 1, Block 1, CC 006288, $24.77.

GEORGE THOMAS & BONNIE SUE WISLEY, Scurr & Savage 1st Add, Lot 18, Block 2, CC 002478, $475.53.

ROGER A WITTINGTON JR, City Park Add, Lot 16, Block 3, CC 005689, $445.50.

JOHN & BRANDI WITWER, Sub W/2 NE 35-34-16, CC 009741A1, $51.29.

JOHN & BRANDI WITWER, Scurr & Savage 2nd Add, Lot 8 & 9, Block 2, CC 002559, $66.05.

GAIL N WOOD, Osborns 5th Add, Lot 1, Block 1, CC 003863, $882.07.

MICHAEL WOOD, Grandview Add, CC 004021A1, $108.07.

TAMMY L WOOD, Queen City 2nd Add, Lot 21, Block 6, CC 004814, $440.68.

TERESA J WOOD, TERESA J & NELSON L HARE;, Hoopers Add, Lot 14, Block 3, CC 008280, $480.66.

KARLEEN S WOOLLARD, Northfield Add, Lot 26, Block 3, CC 008007, $143.22.

EARL B WRIGHT JR, Beattys Add, Lot 12, Block 2, CC 006258, $146.90.

MAXINE & EARL B WRIGHT II; EARL B, Orig Town Plat, CC 001443, $76.20.

MAXINE & EARL B WRIGHT II; EARL B, Uphams South Park Add, Lot 16, Block 1, CC 002310, $289.20.

MELANIE E WRIGHT, Orig Town Plat, Lot 5, Block 103, CC 001673, $700.35.

RANDY WRIGHT, Solomon & Waters 2nd Add, Lot 11, Block 1, CC 003290, $526.61.

SHEILA WRIGHT, Scurr & Savage 1st Add, Lot 8, Block 3, CC 002492, $150.38.

SEAN WYRICK, Stoners Add, Lot 7, CC 002111, $314.41.

STEVE YATES, Commercial Club 2nd Add, Lot 20, Block 10, CC 005377, $663.42.

CHARLOTTE R YEUBANKS, Barrett Park Add, Lot 2, Block 7, CC 005559, $1,337.32.

STEVEN W & AMANDA D YEUBANKS, Gillams 3rd Add J C, Lot 1, CC 006001, $7,039.65.

PAUL W YORK-NTC, MARY LOIS KIRK, Boswells 2nd Add, CC 002275, $131.43.

ROBERT R & SHIRLEY YORK, South Side Add, Lot 1-8, Block 6, CC 001995, $1,940.67.

JAMES RAY ZEIGLER, TERRY JO DIETZ; JESSICA IRONS, Northfield Add, CC 008099, $1,003.88.

KIMBERLY K ZIMMER, Akers Sub Replat Blk2L1-5, Lot 1, Block 2, CC 010830, $1,432.41.

GAIL M ZIMMERMAN, Boswells Add, Lot 6, Block 3, CC 002158, $50.46.

PHILLIP D ZIMMERMAN, Queen City 2nd Add, CC 004692, $320.15.

DEARING CITY

CURTIS R ADUDDELL, JON MCCULLOUGH; SHERRY HAYMAN, Lanyons 1st Add, Lot 1-4, Block 13, DC 000553, $104.12.

ALLEN FAM TRST, CHARLEY A & ANNA M ALLEN, Lamonts 3rd Add, DC 000255, $1,144.71.

ALLEN FAMILY TRUST, Lamonts 3rd Add, DC 000288, $1,354.32.

ALLEN FAMILY TRUST, Dearing City Unplatted, DC 000741, $56.55.

LEWIS WAYNE & HELEN M BARNETT, Lamonts 3rd Add, DC 000233, $137.39.

SANDRA K & PAUL E BENNING, Lanyons 1st Add, Lot 1 & 2, Block 10, DC 000515, $224.36.

MATTHEW J & LOUISE W BLURTON, Lanyons 1st Add, Lot 24, Block 13, DC 000576, $348.35.

SAMUEL C JR & MARY E BURGE, Lanyons 1st Add, Lot 3-6, Block 10, DC 000517, $215.27.

SAMUEL C JR & MARY E BURGE, Lanyons 1st Add, Lot 7-12, Block 10, DC 000521, $65.22.

SHARON E CAIN, DEBORAH D KITTERMAN, Lamonts 1st Add, Lot 10 & 11, Block 1, DC 000045, $498.67.

JARED W OR J.D. CARPENTER, Lanyons 1st Add, Lot 4-6, Block 4, DC 000318, $304.37.

JOHN CARPENTER, Lanyons 1st Add, Lot 22-24, Block 4, DC 000336, $40.31.

JANET KATHLEEN CARSON, JANET LEE CARSON, Lanyons 1st Add, Lot 3 & 4, Block 16, DC 000412, $448.65.

JOSEPH M ROBBINS, Lanyons 1st Add, Lot 5-12, Block 13, DC 000557, $413.87.

DARRYL E COX, Lanyons 1st Add, Lot 3-6, Block 18, DC 000579, $526.36.

WILLIAM M & REBECCA J COX, Lanyons 1st Add, Lot 13-20, Block 13, DC 000565, $578.31.

DON & PAULA EAGLES, Dearing City Unplatted, DC 000713A1, $238.74.

ANTHONY LEE & SUSAN JOY ETTER, Dearing City Unplatted, DC 000738, $1,097.24.

CALEN D & CRYSTAL L GIBBS, Lamonts 1st Add, Lot 13, Block 4, DC 000099, $167.89.

RICHARD L HEATH, Lamonts 2nd Add, Lot 3 & 4, Block 4, DC 000148, $310.66.

JARED D JACKSON, Lanyons 1st Add, DC 000489, $764.92.

MICHAEL D LOCHNER, Lamonts 3rd Add, DC 000247, $70.37.

BILLY & LYNDREA PEYTON, American Zinc&Lead 2nd Ad, Lot 3-9, Block 22, DC 000629, $126.20.

BILLY & LYNDREA PEYTON, American Zinc&Lead 2nd Ad, Lot 10-16, Block 22, DC 000636, $31.65.

PORK UNLIMITED INC, Dearing City Unplatted, DC 000726, $2,379.99.

MATTHEW A POWELL, Lamonts 2nd Add, Lot 5 & 6, Block 4, DC 000150, $371.59.

LEWIS REYNOLDS, Hertweck Addn, Lot 8 & 9, DC 000685, $238.93.

BARON RYAN, Lanyons 1st Add, Lot 9-12, Block 5, DC 000347, $322.56.

RUSELL G SANDS, Lanyons 1st Add, Lot 1 & 2, Block 17, DC 000423, $579.10.

CLIFFORD K & TERRY A SAVALA, Lamonts 1st Add, Lot 12-14, Block 1, DC 000047, $640.23.

CLIFFORD K & TERRY A SAVALA, Lamonts 1st Add, DC 000056, $970.65.

CHESTER & JUDITH K SCOTT, Lamonts 2nd Add, DC 000103, $219.77.

TIM D & MARY JEAN SEARS, Lamonts 1st Add, Lot 1 & 2, Block 2, DC 000050A1, $556.84.

MICHAEL DEAN & BELVA MAXCINE SLATON, Lanyons 1st Add, Lot 1-26, Block 20, DC 000601, $127.00.

MICHAEL DEAN & BELVA MAXCINE SLATON, Lanyons 1st Add, Lot 5 & 6, Block 19, DC 000593, $485.00.

BRADY L & AMANDA J SMITH, Lanyons 1st Add, Lot 7-9, Block 14, DC 000369, $58.14.

NANCY E STODDARD, Lamonts 2nd Add, Lot 11-13, Block 5, DC 000171, $1,097.10.

JEFFERY L TAYLOR, American Zinc&Lead 2nd Ad, Lot 17 & 18, Block 22, DC 000643, $257.56.

JERRY E TAYLOR, Lanyons 1st Add, DC 000399, $296.75.

VICKIE LYNN WALLER REV TRST, Lamonts 1st Add, DC 000043, $659.54.

VICKIE LYNN WALLER REV TRST, Lamonts 1st Add, DC 000043A1, $52.19.

LESLIE L & PAMELA S WILSON, Lanyons 1st Add, Lot 9 & 10, Block 18, DC 000585, $486.77.