Delinquent property tax list: all townships

CANEY TOWNSHIP

KATHERINE A ABBOTT, AT 000561, 11-35-14, $1,117.51.

FRED ALBRECHT, Havana Country Club Add, AT 001681, 18-34-14, $419.87.

LONNY W & DIANA L ALLEN, AT 000283, 16-34-14, $541.63.

LONNY W & DIANA L ALLEN, AT 000283A1, 16-34-14, $376.94.

LONNY W, DIANA L & JACOB E ALLEN, AT 000250, 10-34-14, $1,081.03.

BENJAMIN M BATDORF, 13-34-13, $1,569.09.

CYNTHIA A BAYS, Griffin Sub-Wayside, Lot 7 & 8, Block 1, AT 000628, 03-34-14, $38.04.

CYNTHIA A BAYS, Griffin Sub-Wayside, Lot 6, Block 1, AT 000627, 03-34-14, $47.34.

JAMES R BELL, AT 000263A4, 13-34-14, $90.32.

LONNIE DEE BETTS, FBO THE LONNIE DEE BETTS REV, AT 000324, 22-34-14, $226.93.

LONNIE DEE BETTS, FBO THE LONNIE DEE BETTS REV, AT 000325A1, 22-34-14, $146.81.

LONNIE DEE BETTS, FBO THE LONNIE DEE BETTS REV, AT 000267, 14-34-14, $222.63.

LONNIE DEE BETTS, FBO THE LONNIE DEE BETTS REV, AT 000268, 14-34-14, $716.63.

WAYNE E & SALLY L BOULANGER, AT 000282, 16-34-14, $523.40.

WAYNE E & SALLY L BOULANGER, AT 000279, 16-34-14, $577.89.

RAYMOND L BOWERSOCK, AT 000201A2, 03-34-14, $275.97.

KENNETH & STEPHANIE BRAGG, Griffin Sub-Wayside, AT 000635, 03-34-14, $48.20.

KENNETH W & STEPHANIE M BRAGG, Griffin 2nd Sub-Wayside, Lot 9-11, Block 3, AT 000696, 03-34-14, $287.84

SUSAN A BURDETT, East Side Add-Caney, Lot W 86’ LT 21, AT 001618, 07-35-14, $452.98.

RALPH G BURRIS, TERRI L ERBE, AT 000225, 07-34-14, $1,757.25.

BOBBY LEE BUSH, THERESA D WILLIAMS, AT 000460A1, 03-35-14, $1,777.49.

GARRY GENE & JANICE A BUSH, AT 000566A1, 12-35-14, $835.16.

CANEY GOLF CLUB INC, AT 000388, 30-34-14, $2,214.39.

MARY E CARRIKER, AT 000518A1, 07-35-14, $922.27.

CEP MID-CONTINENT LLC, $9,849.94.

CEP MID-CONTINENT LLC, $4,684.42.

BETTY J COFFEY, AT 000535, 08-35-14, $1,489.34.

JERRY & VIRGINIA MAY COMSTOCK, AT 000407A3, 33-34-14, $1,602.67.

PHILLIP ALAN & APRIL COOTS, AT000108A1, 01-35-13, $61.90.

WILLIAM G & RUTH K PATE, AT 000493A2, 06-35-14, $1,720.41.

ELIZABETH S CUTSHALL, AT 000565A6, 12-35-14, $644.48.

JACK J DENTON, AT 000434, 36-34-14, $401.93.

DONNA LEE OIL CO, AT 000289L1, 17-34-14, $96.22.

JOSHUA EASTMAN, Griffin 2nd Sub-Wayside, AT 000672, 03-34-14, $184.18.

ALVIN EUGENE & DEBRA ANN FARMER, AT 000539, 09-35-14, $1,916.02.

JACK & SHARON SHAMBLIN, AT 000436A3, 36-34-14, $1,332.64.

DWIGHT G FIELDS, LINDA L NEWBY; LOYD A FIELDS, AT 000319, 21-34-14, $2,051.90.

SHANE WILLIAM & MARISHA DAWN FIELDS, AT 000315, 20-34-14, $580.95.

SHANE WILLIAM & MARISHA DAWN FIELDS, AT 000320, 21-34-14, $266.84.

BRAD S FINNEY, Stones Add-Caney, Lot 1-5, Block 7, AT 001200, $264.66.

G.T. AUTOMOTIVE SERVICES LLC, AT 000446A2, 01-35-14, $2,260.16.

DIANE GARTON, Glass Plant Add-Tyro, AT 000729A1, 01-35-14, $219.08.

GOLD FIELDS MINING CORP, AT 000499A3, 07-35-14, $110.33.

BALDEMAR L GOMEZ, Freemans Sub-Wayside, Lot 16-18, Block 2, AT 000683, 03-34-14, $49.38.

BALDEMAR L GOMEZ, Griffin 2nd Sub-Wayside, Lot 1-3, Block 2, AT 000667, 03-34-14, $74.91.

BILL J & LANA J GRAYUM, AT 000477, 04-35-14, $2,185.19.

MICHAEL BARTON & CARA R GULICK, East Side Add-Caney, AT 001610, 07-35-14, $648.72.

DELVIN E JR & VICKI L HAND, AT 000186, 01-34-14, $450.59.

HARDWOOD PALLETS LLC, AT 000484A1, 05-35-14, $3,151.30.

HARDWOOD PALLETS LLC, AT 000482, 05-35-14, $43.20.

SHERRY L HARTIN, AT 000101, 01-35-13, $1,421.43.

SHERRY LYNN HARTIN, AT 000122, 02-35-13, $1,222.40.

TOMMIE LEON HARVEY, AT 000536, 08-35-14, $1,357.64.

TOMMIE LEON & ALTA ANN HARVEY,AT 000536A2, 08-35-14, $109.28.

ROGER D & GAIL L HENSLEY, AT 000332, 23-34-14, $204.02.

DONALD P & JENNIFER L HODGES, AT 000032, 13-34-13, $856.85.

JACK H & PATRICIA A HORTON, AT 000206A2, 04-34-14, $1,996.82.

PHILLIP C & BARBARA A JAY, East Side Add-Caney, Lot 12, AT 001609, 07-35-14, $75.93.

ROSIE KING, AT 000262A1, 13-34-14, $1,112.92.

DOUGLAS L LARKIN, AT 000571A4, 12-35-14, $1,385.12.

CLINTON W & BONNIE L MCGAUGH, Griffin 2nd Sub-Wayside, Lot 16, Block 1, AT 000666, 03-34-14, $223.62.

STEPHEN E & SHERRI D MELANDER, AT 000337A1, 24-34-14, $680.09.

STEVE, KENNETH B & MILDRED M MELANDER, AT 000337A2, 24-34-14, $1,380.61.

GREGORY C & BEVERLY J METCALF, AT 000228, 07-34-14, $1,860.26.

DAN CALVIN & ROSELLA PAULINE MORELAND, AT 000464, 03-35-14, $1,406.75.

GEORGE S & DELORES J MYERS, AT 000278A2, 15-34-14, $413.53.

MELVIN D & SHIRLEY NEWTON, West Side Add-Tyro, Lot 7-12, Block 9, AT 000820, 01-35-14, $890.46.

NTR ENERGY LLC, AT 000037A2, 13-34-13, $4,394.78.

BONNIE OWENS, Griffin 2nd Sub-Wayside, Lot 1 & 2, Block 3, AT 000686, 03-34-14, $66.21.

BONNIE OWENS, Griffin 2nd Sub-Wayside, AT 000688, 03-34-14, $40.89.

BONNIE OWENS, Griffin 2nd Sub-Wayside, Lot 1 & 2, Block 4, AT 000699, 03-34-14, $44.65.

BONNIE OWENS, Griffin 2nd Sub-Wayside, Lot 3 & 4, Block 4, AT 000701, 03-34-14, $79.04.

DANIEL W PECK, AT 000450, 01-35-14, $1,827.86.

PRISM GROUP LLC, AT 000278, 15-34-14, $471.85.

RICHARD W ROBBINS, AT 000485A2, 05-35-14, $624.03.

VIRGIL B & DONNA R ROPER, AT 000460, 03-35-14, $441.45.

JEFFREY A & RHONDA L RUSSELL, AT 000279A1, 16-34-14, $812.48.

DELORIS ANN SALRIN, Fairland Add-Caney, AT 001122, 12-33-51, $495.98.

WAVA E SHROCK-NTC , JOHN J SHROCK LIV TRST, AT 000343, 25-34-14, $852.78.

DARRELL LEE & MELISA SIMMONS, AT 000605A1, 18-35-14, $706.88.

T LARRY &, EULA F SOLES, AT 000407A1, 33-34-14, $1,690.76.

TELIA SONERA INTERNATIONAL, CARRIER INC, HT 000125U1, $296.41.

CRAIG A THOMPSON, PENNY D STEPHENS, AT 000525, 08-35-14, $611.28.

DON & RHEBEEDA THORNTON, AT 000388A1, 30-34-14, $3,711.39.

DONALD & RHEBEEDA THORNTON, AT 000151, 12-35-13, $2,131.08.

DONALD B & AMBER L THORNTON, AT 000284, 17-34-14, $442.24.

TIMOTHY L TUCKER, AT 000121, 02-35-13, $39.72.

TIMOTHY L TUCKER, AT 000120, 02-35-13, $235.04.

AMELIA KAY WALLACE, Cheyenne Add-Caney, AT 001425, 07-35-14, $586.31

USA-CORP OF ENGINEERS,AT 000101A1, 01-35-13, $16.96.

USA-CORP OF ENGINEERS, AT 000101A3, 01-35-13, $163.63.

USA-CORP OF ENGINEERS, AT 000101A4, 01-35-13, $62.70.

BRUCE S & E ANN VANATTA, AT 000377A1, 29-34-14, $956.08.

RICK VAUGHAN, AT 000512, 07-35-14, $421.53.

AMELIA KAY WALLACE, Cheyenne Add-Caney, AT 001425, 07-35-14, $586.31.

HENRY P & BARBARA W WALLACE TRST, AT 000161A2, 13-35-13, $930.61.

WALNUT CREEK LLC, AT 000264A1, 13-34-14, $251.79.

MICHAEL S & CVETTE SJ WARD, Griffin 2nd Sub-Wayside, AT 000690, 03-34-14, $124.49.

VAN B & SHARON D WARD, AT 000210, 04-34-14, $255.89.

FLOYD T WATSON, F S MCILWAIN-NTC, Griffin Sub-Wayside, Lot 19 & 20, Block 2, AT 000641, 03-34-14, $69.47.

FLOYD TERRANCE WATSON, Griffin Sub-Wayside, AT 000638, 03-34-14, $99.21.

KEVIN R & JOY L WEST, AT 000572, 12-35-14, $481.24.

JIMMY R & ROSE A WILMOTH, AT 000349A2, 25-34-14, $72.16.

JOHN & SHANNA WILSON, Griffin 2nd Sub-Wayside, AT 000670, 03-34-14, $40.89.

YENAC FAMILY COMPANY LLC, Stones Add-Caney, Lot 8-13, Block 6, AT 001193, 13-35-13, $192.39.

YENAC FAMILY COMPANY LLC, Stones Add-Caney, Lot 4-7, Block 6, AT 001190, 13-35-13, $108.76.

3 G ENTERPRISES L L C, East Side Add-Caney, AT 001615A1, 07-35-14, $1,003.16.

CHEROKEE TOWNSHIP

TROY L AUE, BT 000173, 30-34-17, $631.33. BANKERS TRUST CO OF CA, BT 000352, 17-35-17, $422.85.

PAUL E & SANDRA K BENNING, BT 000247, 05-35-17, $511.57.

PAUL E & BENNING, SANDRA K, BT 000278, 06-35-17, $237.22.

PAUL E & BENNING, SANDRA K, BT 000191, 31-34-17, $163.27.

PAUL E & BENNING, SANDRA K,BT 000262, 06-35-17, $36.37.

SHARON K BENNING, BT 000301, 07-35-17, $754.53.

MARY ANN BYRNE, BT 000150A1, 28-34-17, $473.05.

DAVID P & MEGAN M CAMP, BT 000059A2, 07-34-17, $133.22.

DAVID P & MEGAN M CAMP, BT 000105A1, 18-34-17, $152.46.

HEATH A & PAULA HEAD, BT 000116A2, 19-34-17, $806.55.

CARLOS DWYANE & BRETTA JO WALKER, BT 000242A1, 04-35-17, $230.64.

CRUDE MARKETING INC, BT 000172A1, 30-34-17, $243.79.

FRANCES D FERGUSON-NTC, JOSEPH DAVID FERGUSON, BT 000234A1, 03-35-17, $196.28.

JAMES A FERGUSON, BT 000234A2, 03-35-17, $19.82.

JAMES A FERGUSON, BT 000234, 03-35-17, $279.02.

ELIZABETH ANN PADLEY, BT 000086A1, 15-34-17, $1,156.36.

BOB & CYNTHIA MARIE HENDERSON, BT 000278A1, 06-35-17, $633.25.

JASON HOOVER, Thedes Sub 05-35-17, Lot 1-4, Block 1, BT 000501, 05-35-17, $820.40.

FLOYD E & CANDACE A HORTON, BT 000137, 22-34-17, $1,554.27.

DARRELL M INGRAM, BT 000311, 08-35-17, $88.35.

DARRELL M INGRAM, BT 000350, 17-35-17, $68.71.

PAT MERRIMAN, BT 000126, 21-34-17, $305.57.

PAT MERRIMAN, BT 000127, 21-34-17, $315.10.

JOSEPH M & JOYCE GAYE MILLER; OSCAR C CHOWING SR, BT 000302, 08-35-17, $1,525.37.

JOSEPH M & JOYCE GAYE MILLER, BT 000304, 08-35-17, $705.96.

JOSEPH MAYLEN MILLER, BT 000219, 33-34-17, $64.80.

ROBERT J MILLER, BT 000244, 05-35-17, $715.69.

CLINTON H & RACHEL V PERKINS, BT 000307, 08-35-17, $1,346.83.

CHAROLEN M PURCELL, BT 000114A1, 19-34-17, $461.28.

RENCH INC, BT 000111, 19-34-17, $1,410.03. SCHOOL DISTRICT NO 97, BT 000235, 03-35-17, $143.46.

DANNY LEE & CONNIE LORENE THOMPSON, Parker Village, BT 000385, 07-35-17, $1,635.54.

JACOB D WARD, BT 000138A5, 27-34-17, $74.97.

ADAM R & BERT L WATSON, BT 000319, 09-35-17, $657.09.

JAMES W & SHIRLEY J WISHALL, BT 000030A1, 04-34-17, $235.67.

CHERRY TOWNSHIP

NICHOLAS WADE & JOYCE BENNETT, CT 000057A2, 09-31-17, $291.89.

HEATHER C BLAKE, JOSHUA J & JEREMIAH J GANN, CT 000277, 08-32-17, $739.64.

MARCY L BROOKS, CT 000174A1, 32-31-17, $130.62.

DAVID W & DANA R CAVANESS, CT 000307A2, 10-32-17, $140.16.

JOHNNY L DOUGLAS, Sunny Slope, Lot 11-14, Block 2, CT 000536, 08-32-17, $464.01.

MATTHEW C WILLIAMS, CT 000139A2, 29-31-17, $1,314.20.

LEW JR & JASMIN FORMAN, CT 000233, 05-32-17, $130.17.

CLIFFORD M GANDY, CT 000247, 06-32-17, $394.09.

MARGARET J & JAMES STEVEN HARNEY, CT 000295, 09-32-17, $56.25.

JAY A & TRACIE J HARPER, CT 000305, 10-32-17, $4,153.35.

SHARON HICKS, Cnty ClksSub SWNW16-32-17, CT 000366, 16-32-17, $726.22.

JOHN R HOUSEL SR, Cnty ClksSub SWNW16-32-17, CT 000370A2, 16-32-17, $281.68.

ROBERT D KEAL, CT 000068A2, 15-31-17, $2,265.13.

VIOLA A LONG, Sunny Slope, Lot 5-10, Block 2, CT 000530, 08-32-17, $481.92.

VIRGINIA M SHEPARD, CT 000286, 08-32-17, $829.34.

JOHNNY W & SHERRY F SPRADLING, CT 000147, 29-31-17, $521.48.

BRUCE STRICKLAND, CT 000299, 09-32-17, $290.38.

MARY F STURGEON-NTC, LAWRENCE W & EVELYN L STURGEON, CT 000033, 06-31-17, $773.89.

NICHOLAS L VALVERDE, County Clks SubSW 4-32-17, CT 000222, 04-32-17, $91.46.

CATHI D SPENCER, KAREN D HOLLOWAY, CT 000197A1, 03-32-17, $348.13.

BILL J & DELLA F WOOD, County Clks SubNE 4-32-17, CT 000211A1, 04-32-17, $36.45.

BILL J & DELLA WOOD, County Clks SubSW 4-32-17, CT 000223, 04-32-17, $774.85.

BILL J & DELLA F WOOD, County Clks SubSW 4-32-17, CT 000223A3, 04-32-17, $101.81.

BILL J & DELLA F WOOD, County Clks SubSW 4-32-17, CT 000223A4, 04-32-17, $107.50.

DRUM CREEK TOWNSHIP

JOSEF BARBI, DT 000242, 31-32-17, $2,271.32.

LOUIS L SR & IDA V BOLIN, DT 000117A1, 34-32-16, $814.90.

ROBIN BUTLER, DT 000060A1, 27-32-16, $194.51.

CHAD EUGEAN BYRD, DT 000032, 23-32-16, $1,191.75.

WAYNE D & CASSANDRA L CAMPBELL, DT 000258, 33-32-17, $156.19.

TRACIE M CARNAGEY, Corbin City, DT 000192A1, 21-32-17, $652.17.

THOMAS F & GEORGIA L CARNETT, Cedar Springs Sub, Lot 8, DT 000415, 29-32-16, $1,179.97.

CEP MID-CONTINENT LLC, $9,576.72.

CHANUTE COMMUNICATIONS INC, DT 000240A2, 31-32-17, $319.61.

ANTHONY E CLUBINE, DT 000042, 25-32-16, $196.26.

ANTHONY E CLUBINE, DT 000216, 29-32-17, $116.55.

ANTHONY E CLUBINE, DT 000218, 29-32-17, $676.91.

ANTHONY E CLUBINE, DT 000219A1, 29-32-17, $682.03.

BILL E DEBO-NTC, SONJA S FARRER, DT 000056A6, 27-32-16, $19.78.

BILL E DEBO-NTC, SONJA S FARRER, DT 000056B3, 27-32-16, $2,649.64.

VELMA M INLOW HAM EDINGTON, ROBERT E & LELAND F INLOW,DT 000419, 31-32-16, $67.20.

KATHRYN E HURST, DT 000232, 30-32-17, $1,950.76.

CHARLES FRITZ, DT 000084A4, 29-32-16, $66.28.

CLIFFORD E HOGAN JR, BARBARA J ELLISON, DT 000175, 20-32-17, $1,936.13.

RANDY L & MANDY L HUGO, Corbin City, Lot 4-6, Block 9, DT 000384, 21-32-17, $299.02.

LORI D & DAVID WALLIS, DT 000226A11, 30-32-17, $503.89.

EUGENE F LINE JR, Corbin City, Lot 1-3, Block 9, DT 000381, 21-32-17, $66.17.

EUGENE F LINE JR, Corbin City, DT 000387, 21-32-17, $51.90.

NAOMI MARTIN-NTC, JOHN L & LIEN K MARTIN, DT 000087A1, 29-32-16, $329.62.

MIDLAND INDUSTRIAL GROUP LC, DT 000235, 30-32-17, $385.59.

RANDALL J & SONDRA D MOREHEAD, DT 000165, 19-32-17, $538.82.

JULIA A MULLER, DT 000115, 34-32-16, $394.76.

ERICA REDMAN, DT 000034A1, 23-32-16, $2,906.25.

JOHN H & CONNIE J SCAMMEY, DT 000114, 34-32-16, $1,522.21.

JOHN H & CONNIE J SCAMMEY, DT 000221, 29-32-17, $247.91.

BRIAN P SCHAPER, DT 000164A2, 19-32-17, $749.58.

ELMER E KINGSBURY, LIV TRST, DT 000106A4, 33-32-16, $1,862.93.

ELMER E KINGSBURY, LIV TRST, DT 000098A2, 32-32-16, $69.37.

JOHN F & RAYA M TALLMAN, DT 000095A3, 32-32-16, $187.68.

RICHARD A JR & BRANDY L VERGE, Corbin City, DT 000291, 21-32-17, $844.05.

DONALD B YAUS, CAROL MCLAUGHLIN, DT 000006, 20-32-16, $693.11.



FAWN CREEK

TOWNSHIP

MARK RICHARD ALLEN, ET 000271, 32-34-15, $680.97.

R BLAKE & NANCY G ALLEN, ET 000253A4, 29-34-15, $1,851.76.

TIMOTHY S & DENISE BAKER, ET 000088, 10-34-15, $51.29.

MATTHEW LEWIS & JACQUELINE SUZANNE BOLTE, ET 000451, 13-35-15, $1,139.04.

SHERRY DARLENE BROMLEY, ET 000621A9, 06-35-16, $254.04.

BETTE BROWN-NTC, DAVID BROWN; JO LYNNE ABBOTT, ET 000306A2, 36-34-15, $153.49.

KENNETH M BROWN, ET 000544A2, 19-34-16, $426.29.

CEP MID-CONTINENT LLC, $304.31.

CEP MID-CONTINENT LLC, $304.27.

CEP MID-CONTINENT LLC, $670.98.

CEP MID-CONTINENT LLC, $152.44.

CEP MID-CONTINENT LLC, $10,220.20.

CEP MID-CONTINENT LLC, $1,498.51.

PENNY G LUDWIG, ET 000266A2, 31-34-15, $497.31.

BRENT D KASTLER, ET 000341, 01-35-15, $561.90.

MICHAEL RAY BALDWIN,ET 000581, 31-34-16, $757.59.

JEAN ODOM, COREY TRUITT, ET 000282A1, 33-34-15, $1,106.13.

COUNTRY CROSSROADS LP, ET 000152, 18-34-15, $232.24.

JESSE N DAVENPORT, PENNY L BRUCE, ET 000211A4, 25-34-15, $898.97.

JANET L DECK, Wagners Add-Jefferson, Lot 6, Block 1, ET 000712, 10-34-15, $236.95.

JANET L DECK, Wagners Add-Jefferson, Lot 7, Block 1, ET 000713, 10-34-15, $18.84.

JANET L DECK, ET 000080, 10-34-15, $203.11.

DEWAYNE & MARGARET DIXON, ET 000350A1, 02-35-15, $824.06.

RANDALL H BORUM, ET 000608A1, 05-35-16, $1,780.60.

ELVA JUNE EUDALY, JEFFERY E JONES, Oakwood Sub, Lot 24, ET 001139, 01-35-15, $172.65.

GREGORY S FERGUSON, ET 000002A5, 01-34-15, $134.56.

GREGORY S FERGUSON, ET 000002A6, 01-34-15, $79.52.

GREGORY S FERGUSON, ET 000002A7, 01-34-15, $79.06.

DEVLIN W & RUTH ANN FIELDS, ET 000468, 15-35-15, $623.21.

ROBERT EUGENE FOX, ET 000334, 01-35-15, $470.93.

ALVIN D & MARJORIE L GASTON-DEC’D REV, ET 000355, 03-35-15, $117.36.

JOHN RICHARD & DIANE L GEORGE, ET 000614A4, 05-35-16, $346.02.

KENNI KAY & ROBERT R GREER, ET 000608A4, 05-35-16, $1,253.95.

MINDY JOANN & NEIL FRANKLIN GUTHRIE, ET 000194A4, 24-34-15, $894.01.

ROBERT L JR & CYNTHIA M HENDERSON, ET 000343, 01-35-15, $693.51.

HARVEY J & NANCY C HENRY, Reads Add-Tyro, Lot 4 & 5, Block 1, ET 000963, 31-34-15, $67.13.

MARK HILLS, ET 000614A6, 05-35-16, $260.84.

MARK HILLS, ET 000621, 06-35-16, $1,730.28.

RONALD MARK & RONALD LEE HILLS, Oak Hills Sub, Lot 1, ET 001099, 06-35-16, $1,118.28.

GINA L HOLLAMEN, ET 000648A5, 08-35-16, $468.76.

FRANKIE G & YVONNE T HULL, ET 000295, 34-34-15, $180.02.

JAE II LLC, Oakwood Sub, Lot 9, ET 001124, 01-35-15, $45.32.

ANTHONY JONES, ET 000520, 08-34-16, $111.20.

ROY O & DOLORES G KITTERMAN, Oak Hills Sub, Lot 11, Block 1, ET 001109, 06-35-16, $819.47.

DELORES J MYERS, ET 000261, 30-34-15, $560.55.

OLIN DALE HAMLIN, REV TRST, ET 000126A1, 14-34-15, $1,072.46.

NANCY K LAMBERT, ET 000665A7, 18-35-16, $370.77.

DONALD J & HELEN G LANK, Yorkland First Add, Lot 9, ET 001245, $1,483.86.

MICHAEL W LEWIS, Oakwood Sub, ET 001137A4, 01-35-15, $59.77.

LINDA LOFFER, ET 000611A3, 05-35-16, $137.01.

JERALD L & HELEN H LOGAN, Oakwood Sub, 01-35-15, $37.04.

JAMES A & KRYSTL A.D. LOWRY, ET 000568A2, 30-34-16, $1,468.45.

TAINA S & JAMES L MANGAN, ET 000116A1, 13-34-15, $1,708.84.

AMERIC MARTIN, EDWARD GASTON, ET 000618, 05-35-16, $167.19.

MIKE L MCCARTNEY, TAMMY L SPEARS, ET 000130A2, 15-34-15, $697.55.

WILLIAM O JR & DONNA E MCCLURE, ET 000645A4, 08-35-16, $989.73.

JOE R & JEANNIE J MCDOULETT, ET 000578A6, 31-34-16, $953.82.

JOSEPH M & JOYCE G MILLER, ET 000085, 10-34-15, $308.30.

MOBILCOM PITTSBURG INC, ET 000528A6, 18-34-16, $452.43.

VIRGIL E MORRIS, PATSY P HANEY, ET 000123, 14-34-15, $431.41.

VIRGIL E MORRIS, ET 000129A2, 14-34-15, $87.04.

BARBARA J MURPHY, ET 000537A4, 19-34-16, $76.08.

MARK L NASH, ET 000539A7, 19-34-16, $1,647.25.

XIAOYONG AN O’NEAL, ET 000084, 10-34-15, $30.31.

P ELOISE COONS, ET 000548, 20-34-16, $4,756.32.

JOHNNIE E & SELMA L PEYTON, ET 000623B3, 06-35-16, $2,074.06.

MATTHEW & MEGAN PIERCE, ET 000528A9, 18-34-16, $255.32.

TOM S PORTER, ET 000510A1, 07-34-16, $589.77.

JEANETTE D POWERS, ET 000109, 12-34-15, $445.92.

DANIEL D REA, ET 000371A1, 05-35-15, $343.28.

ROBERT RENCH, ET 000616, 05-35-16, $408.06.

ROBERT RENCH, ET 000610, 05-35-16, $456.61.

ROBERT RENCH, ET 000645A8, 08-35-16, $144.97.

ROBERT M RENCH, ET 000645, 08-35-16, $126.75.

MELVIN C & MABLE ANN REXWINKLE, ET 000344B2, 01-35-15, $965.17.

JO ANN FRENCH, ET 000582, 31-34-16, $760.82.

CASSANDRA ROBERTSON, ET 000340A3, 01-35-15, $495.40.

JAMES C RUARK, ET 000407, 09-35-15, $1,645.66.

GRETCHEN A RUTHERFORD, ET 000578A4, 31-34-16, $706.29.

KELLY D SAMLLWOOD, ET 000371A2, 05-35-15, $477.63.

BENJAMIN L & LISA N SCHECK, ET 000627, 06-35-16, $140.59.

LARRY D SCHENK, ET 000022, 03-34-15, $608.81.

LARRY D SCHENK, ET 000022A4, 03-34-15, $197.05.

RONALD JOSEPH SELLS, ET 000648A2, 08-35-16, $159.32.

JOHN J SHROCK, LIV TRST; TRSTE, ET 000064, 07-34-15, $171.27.

WAVA E SHROCK-NTC, JOHN J SHROCK LIV TRST, ET 000260, 30-34-15, $74.03.

SIX (E) TRADING CO, ET 000503, 06-34-16, $16.17.

DANNY L & CAROLYN S SLAVIN, ET 000645A9, 08-35-16, $1,048.51.

ALBERT & SOPHRONIA M SMITH, Butlers Add, Lot 13-20, Block 6, TC 000706, 31-34-15, $20.86.

CHRIS WAYNE SMITH, ET 000608A7, 05-35-16, $744.33.

JAMES DAVID SMITH, ET 000608A5, 05-35-16, $1,939.79.

NANCY E STODDARD, ET 000205A3, 25-34-15, $449.19.

NANCY E STODDARD, ET 000222, 26-34-15, $23,198.55.

NANCY E STODDARD, ET 000226, 26-34-15, $1,672.35.

WENONAH K TANKCRED, ET 000428A2, 11-35-15, $228.89.

CHRISTIE A TARVER, ET 000316, 36-34-15, $237.05.

CHRISTIE A TARVER, ET 000316A5, 36-34-15, $468.61.

RICKEY D & LINDA TUCKER, ET 000047A1, 05-34-15, $342.94.

DAVID L & VICKI ELAINE UMBARGER, ET 000645A7, 08-35-16, $682.19.

CLYDE & VICKI VAIL, ET 000654A1, 08-35-16, $533.43.

DAVE VERNON, DEENA KLEIER, ET 000264A1, 30-34-15, $614.61.

DONNIE AKA DONNIE R WALLACE & JOYCE WALLACE AKA JOYCE L, ET 000307, 36-34-15, $587.92.

H DOUGLAS & NAOMI M WALLS, ET 000375A1, 05-35-15, $626.36.

CHARLINE M WILMOTH, ET 000398, 08-35-15, $1,039.69.

CHARLINE M WILMOTH, ET 000479, 17-35-15, $186.64.

JIMMY R & ROSE A WILMOTH, ET 000414, 09-35-15, $74.59.

RONALD L & TREVA C YEUBANKS, ET 000645A3, 08-35-16, $823.45.

RONALD L & TREVA C YEUBANKS, ET 000647, 08-35-16, $2,905.84.

RONALD L & TREVA C YEUBANKS, ET 000648A1, 08-35-16, $667.52.

RONALD L & TREVA C YEUBANKS, ET 000666, 18-35-16, $49.65 .

INDEPENDENCE TOWNSHIP

LONNY W & DIANA L ALLEN, FT 000407A2, 12-33-15, $933.48.

LONNY W & DIANA L ALLEN, FT 000407A1, 12-33-15, $1,501.87.

LONNY W & DIANA L ALLEN, FT 000160A4, 27-32-15, $8,646.73.

JOHN DANIEL ANDRES, Fruitland Sub, Lot 42, FT 001380, 01-33-15, $966.96.

RONALD G & MARSHA ANN ASHFORD, FT 000767, 06-33-16, $179.78.

RUSSELL FREEMAN, FT 000699, 31-32-16, $172.25.

RUSSELL FREEMAN, FT 000698, 31-32-16, $134.94.

TIMOTHY S & DENISE H BAKER, FT 000502 FT 000503, 19-33-15, $641.61.

TIMOTHY S & DENISE BAKER, FT 000485A4, 19-33-15, $184.11.

JOSEF & MERCEDES BARBI, FT 000614, 31-33-15, $901.80.

MARJORIE & JOHN BARTLETT, Woodrow Sub, Lot 23, FT 002678, 06-33-16, $2,915.60.

NORMAN BLUMER, FT 000279, 36-32-15, $65.18.

CASEY LEANN & PATTY D BOHR, FT 000854A3, 30-33-16, $60.96.

CASEY LEANN BOHR EST, PATTY BOHR, CONSERVATOR, FT 000854A1, 30-33-16, $654.54.

RONALD E & SHARON S BRADLEY, FT 000104, 26-32-15, $1,475.13.

TONY GENE, RONALD WAYNE, HENRY LEROY & KENNETH LEE BROWN, FT 000617, 31-33-15, $593.92.

ROBERT J & MELINDA A BROWNING, FT 000481, 18-33-15, $1,046.45.

ROBERT J & MELINDA A BROWNING, FT 000481A1, 18-33-15, $266.27.

PATRICK H BURTON, FT 000395A8, 11-33-15, $1,831.95.

JAMES C CALDWELL SR, FT 000697A2, 31-32-16, $52.57.

PAUL VERNON CARROLL III, Richardson & Teals, Lot 4 & 5, Block 4, FT 001204, 36-32-15, $34.46.

PAUL VERNON CARROLL III, Richardson & Teals, Lot 1, Block 1, FT 001167, 36-32-15, $79.31.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $12,600.13.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $1,320.80.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, FT 000626A2, 32-33-15, $367.79.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $15,658.85.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $590.78.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $124.37.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $1,336.58.

GLENN E CROWELL, FT 000732, 32-32-16, $261.69.

KENNETH E JR & SUMMER DEVORE, Woodland View Acres, FT 002772, 06-33-16, $467.72.

LOYD & SHANTAY L DICKERSON, Richardson & Teals, Lot 4, Block 3, FT 001193A2, 36-32-15, $31.68.

GUY EARLE, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 7, Block 5, FT 001029, 36-32-15, $47.97.

NORMAN D & LINDA J BLUMER, Woodland View Acres, Lot 30-32, FT 002709, 06-33-16, $2,043.85.

PATRICK L TUCKER, South Highland Sub, Lot 60-76, Block 4, FT 001605, 01-33-15, $569.22.

PATRICK L TUCKER, South Highland Sub, Lot 7-10, Block 5, FT 001632, 01-33-15, $415.39.

PATRICK L TUCKER, South Highland Sub, Lot 51-54, Block 5, FT 001676, 01-33-15, $82.59.

JEREMIAH JOHNSON, South Highland Sub, Lot 35-39, Block 7, FT 001780, 01-33-15, $511.95.

RONALD L ELIAS REV TRST; JANICE M ELIAS, FT 000872, 32-33-16, $217.82.

RONALD L ELIAS REV TRST; JANICE M ELIAS, FT 000867A2, 32-33-16, $844.99.

MICHAEL J & MARJEANA F MURPHY, Whispering Hills Add, Lot 1, FT 002515, 19-32-16, $2,748.90.

SAMUEL E & GLORIA M FORD, Suburban Hghts Add, FT 000888A1, 12-33-15, $638.58.

BARBARA J FORMAN, County Clks Sub of Blk100, FT 000280, 36-32-15, $85.00.

PAUL FOWLER, FT 000278, 36-32-15, $26.33.

DENNIS L FRAZIER, FT 000154A1, 27-32-15, $674.53.

FLOYD E GARMAN, FT 000643 FT 000643A2, 34-33-15, $531.25.

ANDY & CAROL GERSTENKORN, McAnultys Sub, Lot 13 & 14, FT 001238, 24-32-15, $1,082.91.

WALTER L GIBSON, South Highland Sub, FT 001546, 01-33-15, $3,931.90.

KEVIN GOLDEN, Fruitland Sub, Lot 44, FT 001382, 01-33-15, $192.39.

MANUEL & TAMARA K GONZALEZ, FT 000747, 06-33-16, $169.26.

MANUEL & TAMARA K GONZALEZ, FT 000381, 10-33-15, $367.16.

BRADLEY J GORDON, MIKE AINESWORTH, Fruitland Sub, Lot 17, FT 001353, 01-33-15, $349.84.

BUDDY GROSSMAN JR &, JANICE PORTER, FT 000649, 35-33-15, $631.51.

PHILIP J & STEPHANIE A GROTH, FT 000814A3, 18-33-16, $2,044.25.

LESLIE C & AKOSUA BONSU HANSEN, Woodland View Acres, Lot 11, FT 002689, 06-33-16, $4,541.10.

CHRISTOPHER P & TAMISHA J HASTINGS, FT 000085, 25-32-15, $449.40.

CHRISTOPHER P & TAMISHA HASTINGS, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 8-14, Block 4, FT 001016, 36-32-15, $568.21.

KENNETH E HASTINGS, Electric Hghts Add, Lot 7 & 8, FT 000956, 01-33-15, $1,544.29.

ARIANA M HILLS, South Highland Sub, FT 001647, 01-33-15, $574.61.

KENTON L HOLLOWAY, MARY K BECK, Elk Lake Estates Add, Lot 13, FT 002514, 33-32-15, $731.79.

DAROLD G HOOVER, FT 000379, 10-33-15, $359.12.

DAROLD G & RON HOOVER, FT 000506, 19-33-15, $263.08.

DAROLD G & RON HOOVER, FT 000510, 19-33-15, $152.41.

GLENN H & SUSAN HOPKINS, Woodrow Sub, Lot 7, FT 002662, 06-33-16, $2,001.75.

JANIE L HUNT, FT 000063, 24-32-15, $277.36.

GARY W JABBEN JR, AMBER R GOODSELL, FT 000297A9, 01-33-15, $399.85

KRESTEN RAY JENSEN III, FT 000071A1, 25-32-15, $1,095.12.

KRESTEN RAY JENSEN III, FT 000071A2, 25-32-15, $2,627.33.

AMANDA J JOHNSON, FT 000826A1, 19-33-16, $261.61.

RONALD R KAHLE, FT 000485A2, 19-33-15, $1,108.29.

RONALD R KAHLE, FT 000485A1, 19-33-15, $72.84.

ELROY KETTLEMAN, FT 000297A8, 01-33-15, $209.77.

LEON & DELINDA KNIGHT, FT 000838A1, 29-33-16, $1,064.65.

LEWIS & SUZAN LANDSAW, FT 000703, 31-32-16, $136.79.

RUSSELL D & CHERYL L LANDWEHR, FT 000342A2, 04-33-15, $1,182.71.

JOHN LANE, FT 000758 8, 06-33-16, $929.00.

JOHN E & TARINA L LANE, FT 000419, 13-33-15, $377.44.

LARRY J LIMING, FT 000873A1, 32-33-16, $667.67.

RANDALL D LINDEN, ANGELA D GERSTENKORN, South Highland Sub, Lot 11-16, Block 2, FT 001512, 01-33-15, $974.95

RANDALL D LINDEN, South Highland Sub, Lot 1-6, Block 2, FT 001502, 01-33-15, $1,062.61.

CASEY EUGENE LONG, FT 000452A2, 15-33-15, $462.31.

WILLIAM & NORMA LOVE, FT 000485A6, 19-33-15, $313.98.

PHIL & MARSHA LOVELESS, FT 000116, 26-32-15, $445.49.

TODD & SHARLA MANGAN, Twin Springs Plat, FT 002539, 06-33-16, $50.88.

A CEASAR & SHARON S MARTINEZ, FT 000835A1, 20-33-16, $691.85.

DELORES MASON, FT 000866, 32-33-16, $584.98.

GREG & MARLA MCGRAW, FT 000102A1, 26-32-15, $144.04.

MARLA J MCGRAW, FT 000045A1, 23-32-15, $361.26.

THOMAS & RHEA MCPHEETERS, Fruitland Sub, Lot 43, FT 001381, 01-33-15, $768.57.

GREGORY HOLT & LAURA ANN MEARS, Woodland View Acres, Lot 29 & 67, FT 002708, 06-33-16, $3,130.90.

DAVID R MEYER % WALTER MEYER, Northwest Hghts, Lot 13, FT 000925, 25-32-15, $1,041.50.

TIM D MITCHELL, FT 000392A1, 11-33-15, $774.26.

STEWART L & BRANDI L MONSON, Fruitland Sub, FT 001421, 01-33-15, $926.70.

JARL RICHARD MORELAND, FT 000334A2, 03-33-15, $1,424.38.

CHRIS E & PAMELA K MORRELL, FT 000770A1, 06-33-16, $52.57.

BARBARA BETH NEAR, Whispering Hills Add, Lot 2, FT 002516, 19-32-16, $2,786.84.

RICHARD A JR & TINA M NICKLE, FT 000720, 32-32-16, $255.97.

RICHARD & AUDREY ORTEGA, FT 000752A2, 06-33-16, $420.21.

RICHARD J & AUDREY A ORTEGA, Fruitland Sub, FT 001375, 01-33-15, $2,079.51.

ED & PAT OYLER, FT 000230, 34-32-15, $685.13.

HENRY W & JUDY M PARKER, FT 000519A1, 20-33-15, $480.48.

SKYLER LEE RAIL, FT 000701, 31-32-16, $154.09.

ELTON D & JUDITH A SMITH, FT 000674A1, 19-32-16, $2,072.45.

JOSEPH R & JENNIFER D REYES, McAnultys Sub, Lot 4, FT 001228, 25-32-15, $538.55.

DEBORAH SALERNO, BEVERLY KREFT, FT 000557, 24-33-15, $1,014.22.

ALBERT K & DELLA JO SCHAPER, Fruitland Sub, Lot 41, FT 001379, 01-33-15, $253.09.

JONATHAN W SCHAPER, FT 000311, 01-33-15, $1,123.70.

CHRISTOPHER P & TINA R SCHICKE, FT 000855A1, 30-33-16, $310.07.

JAMES A SCHICKE REV TRST, FT 000731A1, 32-32-16, $103.92.

MARILYN M SCOTT, CATHERINE M TUCKER JULIA ANN HALL, DANNY LEE ALLEN, FT 000407A4, 12-33-15, $174.44.

SEK TREE SERVICE, Woodland View Acres, FT 002759, 06-33-16, $95.45.

VERNON JR & SHAWNNA SHAFFER, FT 000810, 17-33-16, $421.22.

VERNON JR & SHAWNNA SHAFFER, FT 000810A1, 17-33-16, $1,719.63.

DAVID & SONIA NEWTON, Taylor Add, FT 001841, 24-32-15, $1,487.58.

TERRANCE L & MARGIE L SMITH, Fruitland Sub, FT 001371A1, 01-33-15, $434.03.

TERRANCE L & MARGIE L SMITH, Fairmount Hghts Add, Lot 13 & 14, FT 001465, 01-33-15, $790.55.

SOUTHSIDE RECYCLING LLC, Co Clk Sub(SESE31-32-16), Lot 3,4,6 & 7, FT 002799, 31-32-16, $7,392.41.

GARY DON & ARDITH ANN SPRINGER, FT 000512, 20-33-15, $24.17.

PATRICK L SPRINGER, FT 000150, 27-32-15, $370.93.

GERALD B OR THOMAS M STEINBAUER, DEBRA CLARK, FT 000402A1, 12-33-15, $1,251.56.

THOMAS M OR GERALD B STEINBAURER, DEBRA CLARK, A G Sherwood Sub, Lot 1-3, Block 2, FT 001905, 12-33-15, $416.16.

JOHN STEWART, SERENITY & STANLEY PHELPS, City View Hghts, FT 000945, 11-33-15, $495.36.

JOHN WALLCE STEWART, SERENITY & STANLEY PHELPS, City View Hghts, FT 000946, 11-33-15, $551.27.

MARTY L SUTTON, MICHELE C ORTIZ, Fruitland Sub, FT 001370, 01-33-15, $1,066.99.

MIKE L & CHARLENE L SUTTON, McAnultys Sub, Lot 10, FT 001235, 24-32-15, $625.06.

MORRIS L & PAMELA A SUTTON, FT 000416, 12-33-15, $760.18.

TIMOTHY J & KASSAUNDRA M SUTTON, Fruitland Sub, FT 001344, 01-33-15, $193.65.

ROBERT & MATTIE M TAYLOR, ALFRED LEON, Bolton Village, Lot 5, Block 4, FT 001259, 19-33-15, $19.20.

BILL M & VICKI J TUCKER, County ClksPlt SunsetVlge, Lot 5, Block 3, FT 002619, 12-33-15, $822.61.

PATRICK L & TAFFNEE N TUCKER, South Highland Sub, Block 5, FT 001636, 01-33-15, $63.26.

PATRICK L & TAFFNEE N TUCKER, South Highland Sub, Lot 27-34, Block 7, FT 001772, 01-33-15, $136.16.

VALLEY FAMILY CONTRACTUAL TRUST ORGANIZATION, FT 000354, 06-33-15, $476.40.

DEBRA WHEATON, FT 000871A1, 32-33-16, $387.04.

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 8-14, Block 5, FT 001030, 36-32-15, $572.02.

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH-DBA SEK CONSTR-, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 4-6, Block 5, FT 001026, 36-32-15, $26.01

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH-DBA SEK CONSTR-, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 1-7, Block 4, FT 001009, 36-32-15, $1,407.92

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH-DBA SEK CONSTR-, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 1-5, Block 9, FT 001072, 36-32-15, $32.29

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH-DBA SEK CONSTR-, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 6-10, Block 9, FT 001077, 36-32-15, $32.29

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH-DBA SEK CONSTR-, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 1-5, Block 8, FT 001069, 36-32-15, $32.29

KENNETH W WILSON, PHILIP J GROTH-DBA SEK CONSTR-, Indep Imprvmnt Clb 1stAdd, Lot 6 -10, Block 8, FT 001061, 36-32-15, $32.29

BRIAN L & NANCY G WINEBRENNER, FT 000787A2, 07-33-16, $1,931.68.

RICHARD & CHARLOTTE P WINEBRENNER, FT 000793, 07-33-16, $992.63.

LEANNE WINKLEMAN, Woodland View Acres, Lot 69, FT 002749, 06-33-16, $89.46.

LARRY WINT, FT 000102, 26-32-15, $59.20.

LARRY WINT, FT 000114, 26-32-15, $877.36.

LIBERTY TOWNSHIP

HENRY A III & JUDY K BRUHN, GT 000307A1, 22-33-17, $862.24.

NIKKI D & TAMARA G CASH, GT 000292A1, 20-33-17, $826.23.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $2,512.64.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $19,888.74.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $3,162.28.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $174.65.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $3,223.70.

CEP MID-CONTINENT LLC, % VANN VANDERVOORT, $1,056.00.

RONALD L ELIAS REV TRST; JANICE M ELIAS, GT 000154, 28-33-16, $280.00

BRYAN R & LISA M FAHLER, GT 000017A3, 09-33-16, $2,290.24.

MARY J & GARY LEE FRAZIER, GT 000179, 34-33-16, $1,094.02.

RICHARD C & JILL E GASTINEAU, Liberty Hghts Add, GT 000540, 19-33-17, $1,424.63.

RICHARD C & JILL E GASTINEAU, Liberty Hghts Add, GT 000539, 19-33-17, $23.19.

RICHARD C & JILL E GASTINEAU, Liberty Hghts Add, GT 000514, 19-33-17, $23.19.

FLOYD E & CANDACE A HORTON, GT 000317, 27-33-17, $903.66.

JOHN & CONNIE HUSKEY, Liberty Hghts Add, GT 000473, 19-33-17, $27.26.

JOHN & CONNIE HUSKEY, GT 000282, 19-33-17, $49.89.

MARITA KERNS, GT 000337, 30-33-17, $1,974.42.

CAROLYN S LOFFER, GT 000362A1, 32-33-17, $442.03.

DENZEL L MAIN, GT 000006A1, 03-33-16, $303.47.

DENZEL L MAIN, GT 000006A5, 03-33-16, $58.91.

TERESA MANSFIELD, GT 000061, 14-33-16, $614.39.

MICHELLE MELOY, GT 000111, 24-33-16, $786.15.

JUSTIN & JOSHUA PITTMAN; LINDA BERRY, GT 000164, 33-33-16, $311.12.

JUSTIN R. C. PITTMAN, GT 000163A1, 33-33-16, $505.05.

JUANITA L RILEY-NTC, JOSEPH A HALE; CANDACE K SPRAGUE, GT 000278, 19-33-17, $105.22.

FRED O SCHULTZ, GT 000289A1, 20-33-17, $730.14.

LOUISBURG TOWNSHIP

BENJAMIN L & WHITNEY K CHISM, HT 000547, 12-32-14, $3,710.61.

KENNETH W & SARAH A COATNEY, HT 000440, 03-32-14, $382.87.

JERRY OR JOSEPH RAY DAVIS, HT 000231, 13-31-14, $121.62.

RONALD S & GLENN R FLORIO, HT 000375A2, 32-31-14, $2,122.46.

DENNIS L HAGAN, HT 000224A1, 13-31-14, $393.63.

MARCUS C SR & SHARON K HOOVER, 60-132, 36-31-14, $1,199.68.

CARL E JESSE, HT 000308A1, 23-31-14, $270.24.

LIBERTY ENERGY, (MIDWEST) CORP, $137.89.

LIBERTY ENERGY, (MIDWEST) CORP, $71.93.

JOHNNIE L & HOLLY MCELWAIN, HT 000367, 31-31-14, $176.58.

REX E MORSE, HT 000528A1, 10-32-14, $699.44.

DEAN WILLIAM RHODUS, MELISSA ANN THARP, HT 000450A1, 04-32-14, $923.53.

MICHAEL C RITTER, HT 000449A2, 04-32-14, $884.15.

SG-CONTINUUM ENERGY, $1,961.19.

SG-CONTINUUM ENERGY, $908.75.

DANNY C, TARA D & SEAN SHAUGHNESSY, HT 000437A1, 02-32-14, $1,187.98.

T M DEAL LBR CO, HT 000369, 31-31-14, $61.00.

STEPHEN G VAUGHN, HT 000586A3, 17-32-14, $503.29.

STEPHEN G VAUGHN, HT 000586A4, 17-32-14, $75.58.

STEPHEN G VAUGHN, HT 000586, 17-32-14, $409.55.

REGINA L FARMER ZINSER & MICHAEL L ZINSER, HT 000424A1, 36-31-14, $404.90.



PARKER

TOWNSHIP

AMANDA L ADAMSON, Fairlawn AddPtNE 11-35-16, IT 000784, 11-35-16, $27.20.

CHARLES J & ROBIN E ADAMSON, IT 000029A1, 09-34-16, $90.73.

DR. RALPH E ALTER REV TRST, TRSTE, IT 000071, 13-34-16, $891.86.

DR. RALPH E ALTER REV TRST, TRSTE, IT 000144, 24-34-16, $450.11.

NORMA J ASHLEY, HARVEY B ASHLEY-NTC, IT 000323A1, 09-35-16, $1,531.23.

PAUL JR & KRISTIN BAKER, Indian Vlge Acres15-34-16, IT 001253, 15-34-16, $132.55.

WALTER CARL & JANET ELAINE BOOTH, IT 000028A2, 04-34-16, $722.11.

EDWARD A BREY, SUSAN K DANIEL-BREY, IT 000332A7, 10-35-16, $120.63.

EDWARD A BREY, SUSAN K DANIEL-BREY, Southern Hill Est Sub, Lot 40, IT 002453, $106.54.

DANIEL W & SHANNA D BROWN, IT 000063A1, 11-34-16, $942.62.

GARY EUGENE & KAY JEANETTE BURR, IT 000226A7, 33-34-16, $599.77.

JOHN M CARMACK, LAURA A NICASTRO, IT 000221A1, 28-34-16, $885.97.

JOHN M CARMACK, LAURA A NICASTRO, IT 000221A2, 28-34-16, $337.54.

IVAN WAYNE & TERESSA LYNN CARR, Engel Estates Sub, Lot 8, Block 2, IT 002352, 21-34-16, $1,198.51.

BRADLEY W & JOYCE ELLEN BUCKNER, IT 000022A1, 04-34-16, $2,839.16.

TONY & SHELLY CLOKE, Meadowbrk AcresPt16-34-16, IT 001269A7, 16-34-16, $234.78.

TONY & SHELLY CLOKE, Meadowbrk AcresPt16-34-16, IT 001269A8, 16-34-16, $92.76.

CLAY RUSSELL & ELEANOR DOWNING, IT 000333A8, 10-35-16, $918.49.

CRAIG R & DAWN M EIKE, IT 000375, 15-35-16, $256.08.

JAMES M EMERY, Meadowbrk AcresPt16-34-16, IT 001275A5, 16-34-16, $592.98.

ORVILLE E ERNE L EST, RANDY E ERNE(1/2); DIXIE L ERNE & LARRY ERNE(1/4), IT 000328A4, 09-35-16, $326.00.

ORVILLE E ERNE L EST, RANDY E ERNE(1/2); DIXIE L ERNE & LARRY ERNE(14), IT 000328A5, 09-35-16, $136.04.

ANGELA M EVANS, ANDREW C JAIMEZ, IT 000027, 04-34-16, $1,286.79.

RONALD BRUCE FELTS, IT 000334, 10-35-16, $296.96.

GARY LEE FRAZIER, IT 000018, 03-34-16, $747.30.

DONALD M & CATHY J FUGATE, IT 000028, 04-34-16, $1,011.54.

CHRISTIANE M & TOMMEY E GORDON, Indian Vlge Acres15-34-16, IT 001242, 15-34-16, $151.14.

PHILIP A & MARIAN S GRUNDY, IT 000140A1, 23-34-16, $775.70.

HAROLD R HERRING, Maplbrook AddPtSW22-34-16, IT 001204A1, 22-34-16, $1,756.51.

KEITH E HUNT, JEWEL K JARMAN, Woodland West Sub, Lot 4, IT 002296, 28-34-16, $977.27.

ANNE P JACOBS, IT 000227, 33-34-16, $2,294.76.

FLOYD E & SHERRILL A JOHNSON, IT 000111A1, 16-34-16, $60.02.

JOHN L & ETHEL W JONES, IT 000290A1, 02-35-16, $100.85.

JOHN E & DIANE R JUSTICE, IT 000294, 03-35-16, $856.35.

REGINA NASH, IT 000131, 21-34-16, $698.63.

NOWA LITTLESUE, ELDON D GRAHAM, IT 000119A3, 21-34-16, $1,935.07.

JOHN LOCKABY, IT 000386, 16-35-16, $1,089.50.

WILLIAM & JUDY MAYNARD, Hillcrst AddE/2SW22-34-16, Lot 5, IT 001221, 22-34-16, $597.92.

MCDERMOTT LIVING TRUST, Southern Hill Est Sub, Lot 13, IT 002426, 10-35-16, $745.58.

SHANE L MCFALL, DANIELLE LEOFFLER, Indian Vlge Acres15-34-16, Lot 12, IT 001237, $504.65.

MEDADVISORS LLC, IT 000177, 26-34-16, $3,828.51.

BEVERLY J MOORE-DEC’D, Meadowbrk AcresPt16-34-16, IT 001269A2, 16-34-16, $294.72.

GEORGE L & MARY L NOLAND, IT 000328A1, 09-35-16, $1,045.47.

CARDIAN M PAGE, IT 000050, 10-34-16, $241.57.

STEVE G PITTS, IT 000223A6, 28-34-16, $6,594.92.

STEVE G PITTS, IT 000223B6, 28-34-16, $120.59.

STEVE G PITTS, IT 000223B3, 28-34-16, $221.12.

STEVE G PITTS, IT 000223A9, 28-34-16, $206.20.

STEVE G PITTS, IT 000223A7, 28-34-16, $282.35.

STEVE G PITTS, IT 000223A1, 28-34-16, $78.00.

THOMAS S & PATRICIA J PORTER, Sinclair Gardens, IT 001207, 22-34-16, $811.43.

SAMUEL A & BARBARA J RICHEY, IT 000117A9, 21-34-16, $564.58.

ROBERT D SALLEE REV TRST, TRSTE, IT 000378A1, 15-35-16, $1,866.87.

ROBERT D SALLEE REV TRST, TRSTE, IT 000378, 15-35-16, $505.64.

SHANE A SELLS, Woodland West Sub, Lot 17, IT 002309, 28-34-16, $1,282.89.

RODGER D & KAREN L SHUFELDT, Southern Hill Est Sub, Lot 1, IT 002414, 10-35-16, $1,653.35.

FRANKLIN E & DURLETTA M SMITH, IT 000024A3, 04-34-16, $103.34.

FRANKLIN E & DURLETTA M SMITH, IT 000024A4, 04-34-16, $1,120.28.

ARTHUR L STARK JR, Woodland West Sub, Lot 15, IT 002307, 28-34-16, $1,354.36.

DEREK SULLIVAN, JOHNNIE MCGILL, IT 000310, 04-35-16, $1,213.14.

DAVID E & STEPHANNIE D TEMPLETON, IT 000111, 16-34-16, $764.68.

RAY F TESH, KELLIE R NEWTON, Meadowbrk AcresPt16-34-16, Lot 14 & 15, IT 001276, 16-34-16, $1,703.15.

JAMES A & CLAUDIA A VOELZKE, IT 000222, 28-34-16, $171.36.

MICHAEL & MELISSA WADE, IT 000025A1, 04-34-16, $654.97.

TARA & JAMES D WALTON; MELANIE E WRIGHT, IT 000039, 09-34-16, $338.28.

BO HENRY & SARAH BETH WELCH, IT 000117A4, 21-34-16, $650.59.

DAVID A & LISA M WRIGHT, IT 000323, 09-35-16, $1,534.05.

ROBERT AUGUSTUS & ELOISE WESLEY; EDWIN SCOTT, IT 000050A2, 10-34-16, $71.41.

THE MAC WESLEY & LUVINA WESLEY TRST INC, IT 000050A1, 10-34-16, $813.09.

KENNETH RAY & RICK CHARLES WHITE, IT 000109, 16-34-16, $906.51.

DARRELL VICTOR BEESON REV TRUST, TRUSTEE, IT 000205, 27-34-16, $908.64.

CHARLES L & LAWANNA A WYANT, Hillcrst AddE/2SW22-34-16, IT 001222A1, 22-34-16, $805.83.

MATTHEW D YORK, IT 000308, 04-35-16, $75.35.



RUTLAND

TOWNSHIP

LONNY & DIANA L ALLEN, JT 000373, 13-33-14, $583.46.

LONNY W & DIANA L ALLEN, JT 000374, 13-33-14, $487.81.

LONNY W & DIANA L ALLEN, JT 000387, 14-33-14, $143.08.

LONNY W & DIANA L ALLEN, JT 000371A1, 13-33-14, $525.01.

LONNY W & DIANA L ALLEN, JT 000378, 13-33-14, $268.63.

ANITA C BAKER, Johnstons Add -Wayside, Lot 3-6, Block 2, JT 000574, 34-33-14, $57.91.

ANITA C BAKER, Johnstons Add – ayside, Lot 7-9, Block 2, JT 000578, 34-33-14, $183.17.

JOSEF & MERCEDES BARBI, JT 000478, 25-33-14, $332.83.

JOSEF & MERCEDES BARBI, JT 000476, 25-33-14, $262.00.

JOSEF & MERCEDES BARBI, JT 000476A1, 25-33-14, $1,473.91.

JOSEF & MERCEDES BARBI, JT 000556, 35-33-14, $26.09. JOSEF & MERCEDES BARBI, JT 000562, 36-33-14, $513.68.

CINDY NUNNELEY BIEHLER, JT 000547A2, 34-33-14, $615.49.

DIANA BISHOP, JT 000515A1, 30-33-14, $357.87.

WARREN T BLANTON JR, JT 000416, 17-33-14, $54.00.

MARK & CRYSTAL BRYANT, JT 000180A2, 24-32-14, $597.23.

DAVID WILLIAM BURRUSS-DEC’D, JT 000552, 35-33-14, $77.86.

PHILLIP L & ANITA K CLUBINE, JT 000098A1, 24-33-13, $166.24.

PHILLIP L & ANITA K CLUBINE, JT 000101, 25-33-13, $1,024.86.

PHILLIP L & ANITA K CLUBINE, JT 000102A1, 25-33-13, $64.25.

JUSTIN M & MELISSA S LYONS, JT 000488, 26-33-14, $112.35.

JENTRY L & ERICA C LAFORGE, JT 000440A1, 20-33-14, $2,241.49.

NYOKA EASTMAN, Johnstons Add-Wayside, Lot 1 & 2, Block 2, JT 000572, 34-33-14, $69.04.

NYOKA EASTMAN, Johnstons Add-Wayside, Lot 10 & 11, Block 2, JT 000581, 34-33-14, $174.61.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000492A1, 27-33-14, $2,510.85.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000497, 28-33-14, $217.64.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000502, 28-33-14, $122.72.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000501, 28-33-14, $127.91.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000497A1, 28-33-14, $248.56.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000502A1, 28-33-14, $149.18.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000501A1, 28-33-14, $153.03.

WILLIAM J & NICOLE J ELLIS, JT 000539, 33-33-14, $799.07.

ERIC EVERLY, JT 000462, 23-33-14, $60.23.

TONY R & CAROL J HOLT, JT 000535L1, 32-33-14, $56.70.

JAMES F & MARTA K MANNING, JT 000490, 27-33-14, $249.60.

THE PALLET CO INC, JT 000038A3, 36-32-13, $123.07.

PAUL THOMAS E POND, JT 000503A1, 29-33-14, $1,210.09.

ALAN D & JUDY A ROUSSELLE, JT 000252, 33-32-14, $194.11.

ALAN D & JUDY A ROUSSELLE, JT 000238, 32-32-14, $81.08.

RURAL WATER DISTRICT #4, CHAUTAUQUA COUNTY, JT 000029A1, 35-32-13, $48.47.

MARY C SMITH, JT 000008A2, 23-32-13, $206.29.

GARY D & ARDITH A SPRINGER, JT 000021, 25-32-13, $89.75.

GARY D & ARDITH A SPRINGER, JT 000225, 29-32-14, $400.97.

BETTY L STEWARD, JT 000020, 25-32-13, $338.95.

BETTY L STEWARD, JT 000025, 26-32-13, $436.35.

KRYSTAL L THOMPSON, JT 000264A3, 34-32-14, $119.38.

STEVEN L & REBECCA L WILSON; DERECK, JT 000273, 36-32-14, $1,203.84.



SYCAMORE

TOWNSHIP

TIMOTHY & STEPHANIE ADEE, KT 000502A1, 05-31-16, $417.03.

TIMOTHY J ADEE, KT 000535, 09-31-16, $25.30.

TIMOTHY J ADEE, KT 000526, 08-31-16, $2,794.11.

TIMOTHY J ADEE, KT 000548, 18-31-16, $301.24.

TIMOTHY J & STEPHANIE C ADEE, KT 000531, 08-31-16, $274.52.

TIMOTHY J & STEPHANIE C ADEE, KT 000540, 17-31-16, $155.04.

TIMOTHY J & STEPHANIE C ADEE, KT 000549, 18-31-16, $247.82.

TIMOTHY J & STEPHANIE H ADEE, KT 000503A2, 05-31-16, $488.05.

ROLLA N & MELISSA L ADEY, KT 000648A1, 18-32-16, $492.54.

RICK A ARNOLD, KT 000517, 07-31-16, $2,003.31.

HEATH CHARLES & JESSI ALDINE BANNON, KT 000124, 18-31-15, $268.79.

JACK E & BEVERLY A BARBER, KT 000287A1, 36-31-15, $388.84.

MILDRED L BARNES-NTC, LANCE DARNELL, KT 000392, 10-32-15, $278.47.

RODNEY W BELL, A LIFE ESTATE, KT 000641A1, 18-32-16, $103.07.

CHARLES D BERTIE, KT 000641A2, 18-32-16, $1,575.08.

LEO WAYNE BLAKE, KT 000208, 26-31-15, $1,515.56.

COREY A, KELLY & JAMES A BOOMSMA, KT 000324A1, 03-32-15, $1,368.26.

JACQUES E BROWN, KT 000110, 17-31-15, $534.92.

FRED J LONG, Haversticks 2nd Add, Lot 6-9, Block 1, KT 000861, 24-31-15, $74.33.

FRED J LONG, Haversticks 2nd Add, KT 000865, 24-31-15, $585.48. BRIAN EYTCHESON, TAMMY GRIMES, River View Sub, KT 001080, 07-32-16, $562.57.

BRIAN G EYTCHESON, TAMMY R GRIMES, KT 000609, 07-32-16, $1,908.38.

DALE L & VALARIE D FREEMAN, KT 000270A2, 34-31-15, $1,781.56.

TERESA GREEN-NTC, LILLIE TERESA L GREEN, KT 000580A1, 31-31-16, $5,112.08.

KENTON L HOLLOWAY, MARY K BECK, KT 000356, 08-32-15, $72.92.

JANIE L & EZRA C HUNT, KT 000186, 25-31-15, $242.73.

INDEPENDENCE TRAIL RIDERS INC, KT 000555A1, 19-31-16, $176.14.

RONALD LEE JONES JR, KT 000451A5, 14-32-15, $406.46.

KANSAS OASIS LP, KT 000577A1, 31-31-16, $1,983.45.

NANCY A KITTRELL, Lot 14-21, Block 2, KT 000684, 24-31-15, $356.40.

DANIEL L KRUEGER, Runyans Add, Lot 13-16, Block 2, KT 000965, 24-31-15, $237.77.

EDWARD PATRICK & JESSICA ANN MACIAS, KT 000444A3, 14-32-15, $877.41.

NORWIN K PALMER, TRUST; TRUSTEES, KT 000415, 12-32-15, $74.73.

DAVID L PLISEK, Stevens Add, KT 000801, 24-31-15, $214.29.

AVANA POUNCIL JR, KT 000447A4, 14-32-15, $1,556.83.

AVANA POUNCIL JR, KT 000447A5, 14-32-15, $84.14.

STEPHEN L PROFFITT, SHELLI A HARLIN, Haversticks 2nd Add, KT 000178A3, 24-31-15, $522.06.

JAMES S SARGENT-DEC’D, KT 000415A4, 12-32-15, $34.54.

RODNEY M & DARLENE J SCHLEGEL, KT 000515A1, 07-31-16, $259.69.

RODNEY M & DARLENE J SCHLEGEL, KT 000515A2, 07-31-16, $1,030.95.

VERNON EARL JR & RUSSELL LEE SHAFFER; KIMBERLY, KT 000394, 10-32-15, $803.71.

TRAVIS D SHAFFER, KT 000607A1, 06-32-16, $3,290.54.

CHARLES PEYTON SMITH, 30-31-15, $5,142.55.

E JOE SMITH, KT 000224, 28-31-15, $421.45.

E JOE SMITH, KT 000139, 21-31-15, $1,125.14.

FRED E & ELEANOR J SMITH-DEC’D LIV TRST, Stevens Add, KT 000769, 24-31-15, $955.45.

KEVIN L SNYDER, KT 000446A1, 14-32-15, $3,474.70.

KEVIN L SNYDER, 14-32-15, $198.56.

BRANDON WAYNE & ASHLEY MARIE AMANDA SPEAKS, KT 000515, 07-31-16, $1,489.53.

ERIC K STRAHM, Haversticks 2nd Add, Lot 19-21, Block 2, KT 000899, 24-31-15, $188.00.

STEVE & TONYA TANNER, Sycamore Village, Lot 1-4, Block 2, KT 000671, 24-31-15, $530.18.

STEVE & TONYA TANNER, Sycamore Village, Lot 22-25, Block 2, KT 000692, 24-31-15, $42.57.

VICKEY LYNN THORNHILL, HAROLD S EYTCHESON; JACOB, KT 000619, 08-32-16, $2,462.25.

ANTHONY F & JANICE J VAIL, KT 000299A3, 01-32-15, $1,739.40.

BRENDA A & DYLAN R.A. VOLZ, KT 000242, 30-31-15, $1,624.63.

BRENDA A & DYLAN R.A. VOLZ, KT 000241, 30-31-15, $112.00.

CLINTON & BRENDA VOLZ, KT 000243A2, 31-31-15, $686.38.

TERRY WADE, LISA COLLINGSWORTH, KT 000176, 24-31-15, $425.66.

DUANE P & SUZANNE WADSWORTH, KT 000557A8, 19-31-16, $720.63.

WILLIAM E & BRENDA J WARNER, KT 000287A2, 36-31-15, $1,494.28.

RANDY L & MELISSA A WINEBRENNER, KT 000266A1, 33-31-15, $511.03.

LARRY WINT, KT 000227, 28-31-15, $208.30.

WILLIAM H & ANNIE M WOOD, KT 000409A1, 12-32-15, $580.33.

WILLIAM H & ANNIE M WOOD, KT 000410, 12-32-15, $38.77.

LLOYD YAKSHAW, KT 000339A1, 05-32-15, $1,323.04.

ROD W & BETTY J YAKSHAW, REV LIV TRST, KT 000305, 02-32-15, $1,883.34.

WEST CHERRY TOWNSHIP

TIMOTHY & STEPHANIE ADEE, LT 000140, 27-31-16, $629.71.

TIMOTHY & STEPHANIE ADEE, LT 000175, 34-31-16, $72.63.

JACOB TABOR ALLEN ANDERSON, LT 000040, 10-31-16, $1,905.25.

LEIGH A LONG, LT 000229A1, 10-32-16, $1,204.41.

CINDI E FALKE, LT 000010A1, 02-31-16, $936.45.

WILLIAM G HOLLAND, LT 000256A1, 14-32-16, $1,798.45.

TIM L & DIANE E LAMBERT, LT 000078, 15-31-16, $300.93.

RAYMOND E JR & DEBRA L LEEDY, LT 000017, 03-31-16, $700.11.

DAN A & DEBRA J MAHAFFEY, LT 000059, 13-31-16, $232.57.

DAN A & DEBRA J MAHAFFEY, LT 000046, 11-31-16, $689.06.

MATT A MAHAFFEY, LT 000066, 14-31-16, $211.91.

CHRISTOPHER & DEANNA MYERS, LT 000242A1, 12-32-16, $1,610.45.

DARYL PRUTER, LT 000024A1, 04-31-16, $43.62.

DARYL PRUTER, LT 000027A1, 09-31-16, $39.75.

DONNA JEANNE SINCLAIR, LT 000001, 01-31-16, $264.43.

DONNA JEANNE SINCLAIR, LT 000004, 01-31-16, $570.38.

LAWRENCE W & EVELYN STURGEON, LT 000053, 12-31-16, $319.00.

WALLICK TRUST; JESSE A WALLICK; LT 000093, 19-31-16, $242.33.

WALLICK TRUST; JESSE A WALLICK; LT 000089, 17-31-16, $262.48.